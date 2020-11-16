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Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, - глава ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, - глава ВОЗ

Появление вакцины позволит взять распространение коронавируса под контроль, но само по себе не покончит с пандемией COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", - написал гендиректор ВОЗ в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - сообщил гендиректор ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег Гебрейесус.
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Учитывая что иммунитет пропадает уже через 2-3 месяца польза от вакцин очень сомнительна.
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16.11.2020 14:27 Ответить
эх, баблишка нарубят продавая плацебо....
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16.11.2020 14:28 Ответить
уже мечтаешь "отнять и поделить"?
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16.11.2020 14:29 Ответить
Естественно. За счет бюджета, за деньги налогоплательщиков, будут закуплены вакцины только для себя, "своих" людей их родственников, любовниц и бодигардов всех мастей. За счет "мудрого нарида" у которого есть деньги можно прибарахлиться, продав вакцины в десятки раз дороже, остальной охлос пусть уповает на господа бога, т.е или переболеет или сдохнет.
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16.11.2020 14:40 Ответить
 
 