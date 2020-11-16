На початку поставки вакцин проти COVID-19 будуть обмеженими, - глава ВООЗ

Поява вакцини дозволить взяти поширення коронавірусу під контроль, але сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"З моменту виникнення пандемії ми знали, що вакцина зіграє вирішальну роль у тому, щоб взяти її під контроль. Але важливо зазначити, що вакцина доповнить інші важелі, які ву нас є, а не замінить їх", - написав гендиректор ВООЗ у понеділок у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, необхідно буде продовжити спостереження, тестування, лікування, ізоляцію, виявлення контактів і карантин, спонукання людей проявляти обережність.

"На початку поставки вакцин проти COVID-19 будуть обмеженими, пріоритет надаватиметься медпрацівникам, літнім людям та іншим категоріям населення з групи ризику", - повідомив гендиректор ВООЗ.

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"Це, як ми сподіваємося, допоможе скоротити кількість смертей, допоможе системі охорони здоров'я впоратися зі своїми завданнями, але у вірусу все ще залишиться багато простору для діяльності", - застеріг Гебреєсус.