Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев
Американская компания Moderna заявила, что эффективность их вакцины-кандидата от коронавируса составляет 94,5%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение компании.
В испытании вакцины участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.
Отмечается, что Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года.
"Это ключевой момент в разработке нашей вакцины-кандидата против COVID-19. С начала января мы преследовали этот вирус с целью защитить как можно больше людей по всему миру. В течение всего времени мы знали, что каждый день важен. Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования на 3 фазе дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые заболевания", - заявил Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.
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Люди повинні мати змогу самим обирати якою вакциною робити прививки.
Ни один российский производитель вакцин не в состоянии ее выпускать в промышленных количествах.
Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины необходимо наладить процесс ее создания в крупных биореакторах, однако в России подобные технологии отсутствуют.
Ты че, пьян? или кота бросил на клавиатуру? или тю-тю, раз кривляешься? или в детсаде каникулы?
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Непонятно.
Если в больницу попадает 5% от переболевших, то после вакцинации даже если каким-то чудом заразить все 5,5% из тех, у кого не выработался достаточный иммунитет, то из них попадет в больницу только 0,05 часть, те 5,5%*0,05=0,275% от общего числа.
- Звичайно.
Клас, ніколи раніше не грав (трошки змінив бородатий анекдот 😁)