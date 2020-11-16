Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев

Американская компания Moderna заявила, что эффективность их вакцины-кандидата от коронавируса составляет 94,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение компании.

В испытании вакцины участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.

Отмечается, что Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года.

"Это ключевой момент в разработке нашей вакцины-кандидата против COVID-19. С начала января мы преследовали этот вирус с целью защитить как можно больше людей по всему миру. В течение всего времени мы знали, что каждый день важен. Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования на 3 фазе дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые заболевания", - заявил Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.

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