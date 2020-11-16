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Новости Коронавирус и карантин
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Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев

Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев

Американская компания Moderna заявила, что эффективность их вакцины-кандидата от коронавируса составляет 94,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение компании.

В испытании вакцины участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.

Отмечается, что Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года.

"Это ключевой момент в разработке нашей вакцины-кандидата против COVID-19. С начала января мы преследовали этот вирус с целью защитить как можно больше людей по всему миру. В течение всего времени мы знали, что каждый день важен. Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования на 3 фазе дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые заболевания", - заявил Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Дайош спутнік всєм желающім!11
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16.11.2020 15:23
+11
Щоб ти знав, 94, 5% - більш ніж у вакцини від грипу. А якщо не подобається, для таких як ти є "Спутник V". Там 146%, може й більше.
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16.11.2020 15:44
+10
Москалику, не переймайся. У США спочатку забезпечать своїх громадян та союзників. А потім вже треті країни.
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16.11.2020 15:25
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Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев - Цензор.НЕТ 5325
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16.11.2020 15:15 Ответить
Не потрібно нав'язувати піндоську вакцину!
Люди повинні мати змогу самим обирати якою вакциною робити прививки.
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16.11.2020 15:20 Ответить
Дайош спутнік всєм желающім!11
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16.11.2020 15:23 Ответить
Клизмой сорокаведерной...
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16.11.2020 15:50 Ответить
коли украинскую
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16.11.2020 15:24 Ответить
Москалику, не переймайся. У США спочатку забезпечать своїх громадян та союзників. А потім вже треті країни.
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16.11.2020 15:25 Ответить
Ефективність 94,5%, тобто для 5,5% людей толкувід неї не буде. Смертність від вірусу - близько 3%. Виникає запитання - чи не входять раптом ці 3% в ті 5,5%?
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16.11.2020 15:26 Ответить
Жодна вакцина не дає стопроцентної гарантії. До того ж в ті 5,5% входитимуть вакциновані люди які перехворіють в легкій формі.
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16.11.2020 15:35 Ответить
Щоб ти знав, 94, 5% - більш ніж у вакцини від грипу. А якщо не подобається, для таких як ти є "Спутник V". Там 146%, може й більше.
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16.11.2020 15:44 Ответить
Сам колися кацапським лайном. Питання в тому, чи буде ця вакцина ефективна для людей в групі ризику, на яку якраз і припадає переважна частина летальних випадків?
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16.11.2020 16:04 Ответить
так подивись спочатку в інтернеті, чи бувають вакцини з 100-відсотковою гарантією. А потім займайся математікой на форумі. І не хворій.
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16.11.2020 16:34 Ответить
Вакцина "Ваксигрип" вообще дает результат в 60%, так что 94% это отличный результат.
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16.11.2020 16:52 Ответить
Южнокорейская фармацевтическая компания GL Rapha начнет в декабре производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", всего будет произведено 150 млн доз в год. Об этом говорится на официальном сайте "Спутник V".

Ни один российский производитель вакцин не в состоянии ее выпускать в промышленных количествах.
Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины необходимо наладить процесс ее создания в крупных биореакторах, однако в России подобные технологии отсутствуют.
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16.11.2020 17:31 Ответить
При вакцинації більше 70-75% ковід росповсюджуватись не зможе. Але навіть якби зміг, то від тих 5,5% в середньому померло б 3%, тобто 0,165% від загального числа.
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16.11.2020 15:50 Ответить
не чуди)))) не зможе розповсюджуватись))) - ровным счетом ничего не поменяется в заболеваемости ковидом за исключением одного - никто не будет устраивать истерик и животворящая вакцина будет продаваться як горячи пырижкы
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16.11.2020 16:01 Ответить
Вот это - "ровным счетом ничего не поменяется" Вы откуда взяли? Из сокровенных помоек антиваксерских мыслей? Неубедительно.
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16.11.2020 16:04 Ответить
уколись - и радуйся))) все кто хочет уколоться - уколятся и будут смеяться с тех кто не укололся, в чем проблема?
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16.11.2020 16:28 Ответить
Проблема в том, что вы с чего-то взяли, что кто-то будет ходить к вам на кладбище смеяться с вас.
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16.11.2020 17:04 Ответить
Та то скрєпоносець, він вважає китайський вірус витвором Біла Гейтса.
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16.11.2020 16:39 Ответить
может использоваться и как антипрививочная маска

Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків - Цензор.НЕТ 9630
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16.11.2020 16:30 Ответить
як горячи пырижкы\\\\\\\\\\\

Ты че, пьян? или кота бросил на клавиатуру? или тю-тю, раз кривляешься? или в детсаде каникулы?
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16.11.2020 16:39 Ответить
Смертность 2 % от количества зараженных. Из 1000 чел мугут заразиться 55, а из них помереть - 1 чел. Это грубо.
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16.11.2020 17:50 Ответить
А до пенсии испытуемые доживут?
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16.11.2020 15:34 Ответить
А неиспытуемые доживут?
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16.11.2020 16:09 Ответить
А 5,5% - заболели и умерли?
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16.11.2020 15:41 Ответить
А у 5,5% титр антител недостаточен для предотвращения заражения, но оно, скорей всего, пройдет в легкой форме.
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16.11.2020 16:12 Ответить
Ща я вам вакцину скажу вiд свого кореша. Короче тiльки у вас начинается вся муть, тобто соплi i бiль в горлi. Зразу берете йодовану сiль на палець i внос, потiм кладете сiль на язик i полощите рота. Далi бере зубок часника, розрiзаем дольками i кладем у нic i до рота. Пicля чого, будете чихать i так повторювати, поки не пройдуть соплi i першиня в горлi.
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16.11.2020 15:47 Ответить
Скіки повторювати - тиждень-два?
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16.11.2020 16:05 Ответить
А где здесь перцовка? Ведь это самое главное!
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16.11.2020 16:14 Ответить
перцовкой -только полоскать,ни в коем случае не глотать.потому что в сочетании с йодом напрочь отбивает нюх и вкус,и ковид не уходит
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16.11.2020 16:33 Ответить
дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые заболевания"

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Непонятно.
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16.11.2020 15:57 Ответить
В 90% случаев инфицирования ковид вообще проходит незаметно для человека... А вот насчет 5%, которые попадают в больничку с осложнениями - их меньше станет? Судя по информации производителя - нет, вакцина будет помогать тем кому и так помогать не нужно...
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16.11.2020 15:58 Ответить
Считать научись.
Если в больницу попадает 5% от переболевших, то после вакцинации даже если каким-то чудом заразить все 5,5% из тех, у кого не выработался достаточный иммунитет, то из них попадет в больницу только 0,05 часть, те 5,5%*0,05=0,275% от общего числа.
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16.11.2020 16:08 Ответить
ну ты артист))) сам научись считать - с какого перепугу ты решил, что все кому была сделана вакцина обязательно должны были попасть в больницу с осложнениями?))) не чуди
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16.11.2020 16:23 Ответить
Ну ты клоун. Откуда ты взял "все кому была сделана вакцина обязательно должны были попасть в больницу с осложнениями"?
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16.11.2020 16:40 Ответить
так это ты свои расчеты построил на данном постулате)))
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16.11.2020 17:20 Ответить
Ты с дуба рухнул.
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16.11.2020 17:28 Ответить
и да - ни один производитель вакцин не гарантирует, что получившие вакцину не будут распространять вирус в окружающую среду
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16.11.2020 16:25 Ответить
Странно. Вы где учились? Ведь очевидно же, что производитель любой инактивированной вакцины это гарантирует. Не говоря уже о производителях вакцин с анатоксином.
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16.11.2020 16:30 Ответить
каким образом инактивированная вакцина, например: ИПВ или против коклюша, дифтерии препятствует циркуляции возбудителя? вы еще скажите, что вы врач - шоб я окончательно ох..ел
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16.11.2020 17:19 Ответить
Я не врач. Но, блд откуда возьмется возбудитель в инактивированной вакцине?
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16.11.2020 17:29 Ответить
Или еще более интересно, откуда возбудитель возьмется в вакцине с анатоксином?
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16.11.2020 17:30 Ответить
ее тоже при минус 80 хранить и транспортировать надо?
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16.11.2020 16:07 Ответить
Ні, при мінус 273.
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16.11.2020 16:41 Ответить
Доктор, а після вакцинації я зможу грати на роялі?
- Звичайно.
Клас, ніколи раніше не грав (трошки змінив бородатий анекдот 😁)
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16.11.2020 16:12 Ответить
это кто интересуется?не бубочка случаем?
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16.11.2020 16:35 Ответить
Эффективность от вакцинации будет только, если ее сделать почти ВСЕМ! Никто, и разработчики, в том числе, не знает, насколько долго она действует.
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16.11.2020 16:18 Ответить
Чтобы наживиться фармацевтические корпорации скажут хоть 147%. У них и без вируса супердоходы, потому что приучили дебильное население Земли жрать их "лекарства" ведрами.
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16.11.2020 16:24 Ответить
так кому дохтура надо?фармокомпаниям или яжематерям,которые сами жрут и детям лекарства ведрами впихуют,зато вакцинировать-нини,то от илона маска,нескрепно
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16.11.2020 16:37 Ответить
Ні, ні, Біла Гейтса, і тільки його. Для скрєпоносців Ілон Маск - то менше зло.
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16.11.2020 16:43 Ответить
чем больше принимаешь таблеток тем больше их потом нужно
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16.11.2020 16:45 Ответить
 
 