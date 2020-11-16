Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність їхньої вакцини-кандидата проти коронавірусу становить 94,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.

У випробуванні вакцини брали участь 30 тисяч осіб у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні. Іншим робили фіктивні уколи.

Зазначається, що Moderna очікує отримати приблизно 20 млн доз вакцини для США, до кінця 2020 року.

"Це ключовий момент у розробці нашої вакцини-кандидата проти COVID-19. Від початку січня ми переслідували цей вірус з метою захистити якомога більше людей по всьому світу. Протягом усього часу ми знали, що кожен день важливий. Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження на 3 фазі дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включно із важкими захворюваннями", - заявив Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

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