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Новини Коронавірус і карантин
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Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків

Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність їхньої вакцини-кандидата проти коронавірусу становить 94,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.

У випробуванні вакцини брали участь 30 тисяч осіб у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні. Іншим робили фіктивні уколи.

Зазначається, що Moderna очікує отримати приблизно 20 млн доз вакцини для США, до кінця 2020 року.

"Це ключовий момент у розробці нашої вакцини-кандидата проти COVID-19. Від початку січня ми переслідували цей вірус з метою захистити якомога більше людей по всьому світу. Протягом усього часу ми знали, що кожен день важливий. Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження на 3 фазі дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включно із важкими захворюваннями", - заявив Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

Також читайте: Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Дайош спутнік всєм желающім!11
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16.11.2020 15:23
+11
Щоб ти знав, 94, 5% - більш ніж у вакцини від грипу. А якщо не подобається, для таких як ти є "Спутник V". Там 146%, може й більше.
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16.11.2020 15:44
+10
Москалику, не переймайся. У США спочатку забезпечать своїх громадян та союзників. А потім вже треті країни.
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16.11.2020 15:25
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Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев - Цензор.НЕТ 5325
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Не потрібно нав'язувати піндоську вакцину!
Люди повинні мати змогу самим обирати якою вакциною робити прививки.
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Дайош спутнік всєм желающім!11
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16.11.2020 15:23 Відповісти
Клизмой сорокаведерной...
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16.11.2020 15:50 Відповісти
коли украинскую
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16.11.2020 15:24 Відповісти
Москалику, не переймайся. У США спочатку забезпечать своїх громадян та союзників. А потім вже треті країни.
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16.11.2020 15:25 Відповісти
Ефективність 94,5%, тобто для 5,5% людей толкувід неї не буде. Смертність від вірусу - близько 3%. Виникає запитання - чи не входять раптом ці 3% в ті 5,5%?
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16.11.2020 15:26 Відповісти
Жодна вакцина не дає стопроцентної гарантії. До того ж в ті 5,5% входитимуть вакциновані люди які перехворіють в легкій формі.
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16.11.2020 15:35 Відповісти
Щоб ти знав, 94, 5% - більш ніж у вакцини від грипу. А якщо не подобається, для таких як ти є "Спутник V". Там 146%, може й більше.
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16.11.2020 15:44 Відповісти
Сам колися кацапським лайном. Питання в тому, чи буде ця вакцина ефективна для людей в групі ризику, на яку якраз і припадає переважна частина летальних випадків?
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16.11.2020 16:04 Відповісти
так подивись спочатку в інтернеті, чи бувають вакцини з 100-відсотковою гарантією. А потім займайся математікой на форумі. І не хворій.
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16.11.2020 16:34 Відповісти
Вакцина "Ваксигрип" вообще дает результат в 60%, так что 94% это отличный результат.
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16.11.2020 16:52 Відповісти
Южнокорейская фармацевтическая компания GL Rapha начнет в декабре производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", всего будет произведено 150 млн доз в год. Об этом говорится на официальном сайте "Спутник V".

Ни один российский производитель вакцин не в состоянии ее выпускать в промышленных количествах.
Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины необходимо наладить процесс ее создания в крупных биореакторах, однако в России подобные технологии отсутствуют.
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16.11.2020 17:31 Відповісти
При вакцинації більше 70-75% ковід росповсюджуватись не зможе. Але навіть якби зміг, то від тих 5,5% в середньому померло б 3%, тобто 0,165% від загального числа.
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16.11.2020 15:50 Відповісти
не чуди)))) не зможе розповсюджуватись))) - ровным счетом ничего не поменяется в заболеваемости ковидом за исключением одного - никто не будет устраивать истерик и животворящая вакцина будет продаваться як горячи пырижкы
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16.11.2020 16:01 Відповісти
Вот это - "ровным счетом ничего не поменяется" Вы откуда взяли? Из сокровенных помоек антиваксерских мыслей? Неубедительно.
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16.11.2020 16:04 Відповісти
уколись - и радуйся))) все кто хочет уколоться - уколятся и будут смеяться с тех кто не укололся, в чем проблема?
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16.11.2020 16:28 Відповісти
Проблема в том, что вы с чего-то взяли, что кто-то будет ходить к вам на кладбище смеяться с вас.
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16.11.2020 17:04 Відповісти
Та то скрєпоносець, він вважає китайський вірус витвором Біла Гейтса.
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16.11.2020 16:39 Відповісти
может использоваться и как антипрививочная маска

Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків - Цензор.НЕТ 9630
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16.11.2020 16:30 Відповісти
як горячи пырижкы\\\\\\\\\\\

Ты че, пьян? или кота бросил на клавиатуру? или тю-тю, раз кривляешься? или в детсаде каникулы?
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16.11.2020 16:39 Відповісти
Смертность 2 % от количества зараженных. Из 1000 чел мугут заразиться 55, а из них помереть - 1 чел. Это грубо.
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16.11.2020 17:50 Відповісти
А до пенсии испытуемые доживут?
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16.11.2020 15:34 Відповісти
А неиспытуемые доживут?
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16.11.2020 16:09 Відповісти
А 5,5% - заболели и умерли?
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16.11.2020 15:41 Відповісти
А у 5,5% титр антител недостаточен для предотвращения заражения, но оно, скорей всего, пройдет в легкой форме.
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16.11.2020 16:12 Відповісти
Ща я вам вакцину скажу вiд свого кореша. Короче тiльки у вас начинается вся муть, тобто соплi i бiль в горлi. Зразу берете йодовану сiль на палець i внос, потiм кладете сiль на язик i полощите рота. Далi бере зубок часника, розрiзаем дольками i кладем у нic i до рота. Пicля чого, будете чихать i так повторювати, поки не пройдуть соплi i першиня в горлi.
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16.11.2020 15:47 Відповісти
Скіки повторювати - тиждень-два?
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16.11.2020 16:05 Відповісти
А где здесь перцовка? Ведь это самое главное!
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16.11.2020 16:14 Відповісти
перцовкой -только полоскать,ни в коем случае не глотать.потому что в сочетании с йодом напрочь отбивает нюх и вкус,и ковид не уходит
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16.11.2020 16:33 Відповісти
дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые заболевания"

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Непонятно.
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16.11.2020 15:57 Відповісти
В 90% случаев инфицирования ковид вообще проходит незаметно для человека... А вот насчет 5%, которые попадают в больничку с осложнениями - их меньше станет? Судя по информации производителя - нет, вакцина будет помогать тем кому и так помогать не нужно...
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16.11.2020 15:58 Відповісти
Считать научись.
Если в больницу попадает 5% от переболевших, то после вакцинации даже если каким-то чудом заразить все 5,5% из тех, у кого не выработался достаточный иммунитет, то из них попадет в больницу только 0,05 часть, те 5,5%*0,05=0,275% от общего числа.
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16.11.2020 16:08 Відповісти
ну ты артист))) сам научись считать - с какого перепугу ты решил, что все кому была сделана вакцина обязательно должны были попасть в больницу с осложнениями?))) не чуди
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16.11.2020 16:23 Відповісти
Ну ты клоун. Откуда ты взял "все кому была сделана вакцина обязательно должны были попасть в больницу с осложнениями"?
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16.11.2020 16:40 Відповісти
так это ты свои расчеты построил на данном постулате)))
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16.11.2020 17:20 Відповісти
Ты с дуба рухнул.
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16.11.2020 17:28 Відповісти
и да - ни один производитель вакцин не гарантирует, что получившие вакцину не будут распространять вирус в окружающую среду
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16.11.2020 16:25 Відповісти
Странно. Вы где учились? Ведь очевидно же, что производитель любой инактивированной вакцины это гарантирует. Не говоря уже о производителях вакцин с анатоксином.
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16.11.2020 16:30 Відповісти
каким образом инактивированная вакцина, например: ИПВ или против коклюша, дифтерии препятствует циркуляции возбудителя? вы еще скажите, что вы врач - шоб я окончательно ох..ел
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16.11.2020 17:19 Відповісти
Я не врач. Но, блд откуда возьмется возбудитель в инактивированной вакцине?
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16.11.2020 17:29 Відповісти
Или еще более интересно, откуда возбудитель возьмется в вакцине с анатоксином?
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16.11.2020 17:30 Відповісти
ее тоже при минус 80 хранить и транспортировать надо?
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16.11.2020 16:07 Відповісти
Ні, при мінус 273.
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16.11.2020 16:41 Відповісти
Доктор, а після вакцинації я зможу грати на роялі?
- Звичайно.
Клас, ніколи раніше не грав (трошки змінив бородатий анекдот 😁)
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16.11.2020 16:12 Відповісти
это кто интересуется?не бубочка случаем?
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16.11.2020 16:35 Відповісти
Эффективность от вакцинации будет только, если ее сделать почти ВСЕМ! Никто, и разработчики, в том числе, не знает, насколько долго она действует.
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16.11.2020 16:18 Відповісти
Чтобы наживиться фармацевтические корпорации скажут хоть 147%. У них и без вируса супердоходы, потому что приучили дебильное население Земли жрать их "лекарства" ведрами.
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16.11.2020 16:24 Відповісти
так кому дохтура надо?фармокомпаниям или яжематерям,которые сами жрут и детям лекарства ведрами впихуют,зато вакцинировать-нини,то от илона маска,нескрепно
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16.11.2020 16:37 Відповісти
Ні, ні, Біла Гейтса, і тільки його. Для скрєпоносців Ілон Маск - то менше зло.
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16.11.2020 16:43 Відповісти
чем больше принимаешь таблеток тем больше их потом нужно
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16.11.2020 16:45 Відповісти
 
 