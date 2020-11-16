Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків
Американська компанія Moderna заявила, що ефективність їхньої вакцини-кандидата проти коронавірусу становить 94,5%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.
У випробуванні вакцини брали участь 30 тисяч осіб у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні. Іншим робили фіктивні уколи.
Зазначається, що Moderna очікує отримати приблизно 20 млн доз вакцини для США, до кінця 2020 року.
"Це ключовий момент у розробці нашої вакцини-кандидата проти COVID-19. Від початку січня ми переслідували цей вірус з метою захистити якомога більше людей по всьому світу. Протягом усього часу ми знали, що кожен день важливий. Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження на 3 фазі дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включно із важкими захворюваннями", - заявив Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.
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Люди повинні мати змогу самим обирати якою вакциною робити прививки.
Ни один российский производитель вакцин не в состоянии ее выпускать в промышленных количествах.
Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины необходимо наладить процесс ее создания в крупных биореакторах, однако в России подобные технологии отсутствуют.
Ты че, пьян? или кота бросил на клавиатуру? или тю-тю, раз кривляешься? или в детсаде каникулы?
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Непонятно.
Если в больницу попадает 5% от переболевших, то после вакцинации даже если каким-то чудом заразить все 5,5% из тех, у кого не выработался достаточный иммунитет, то из них попадет в больницу только 0,05 часть, те 5,5%*0,05=0,275% от общего числа.
- Звичайно.
Клас, ніколи раніше не грав (трошки змінив бородатий анекдот 😁)