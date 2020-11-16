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Чтобы помочь бизнесу, карантин выходного дня признают форс-мажором, - Шмыгаль

Чтобы помочь бизнесу, карантин выходного дня признают форс-мажором, - Шмыгаль

Кабмин подготовил дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

"Мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в деятельности из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников.

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Автор: 

бизнес (1620) карантин (16729) малый бизнес (123) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+25
Ваше правление - форс мажор.
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16.11.2020 15:45
+10
Я конечно могу ошибаться, но что даёт форс-мажор? Возможность не платить по долгам? А как теперь быть тем, кому предприниматели не будут платить?
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16.11.2020 15:51
+9
Шмыгаль - "Кабмин подготовил дополнительные меры для......"
Чтобы помочь бизнесу карантин выходного дня признают форс-мажором, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8188
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16.11.2020 15:48
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Ваше правление - форс мажор.
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16.11.2020 15:45 Ответить
Шмыгаль, дал понять "денег нет но вы держитесь"
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16.11.2020 16:05 Ответить
Что кредитовать, когда нихрена не работает?
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16.11.2020 15:45 Ответить
дайте им знак ограничения скорости 40км, право устанавливать, где хотят и штрафовать нарушителей
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16.11.2020 16:34 Ответить
ага, хай живе шоуїзм
панти дароже дєнєх
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16.11.2020 15:45 Ответить
Форс подумали мажори ..На вихідні влаштують гонки на Бориспільській трасі
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16.11.2020 15:47 Ответить
Вы сначала примите законы, предусмотрите механизмы, выделите средства - а уже после говорите об карантине. А так как сейчас Шмыгаль трендит - так и Бубочка трындел перед выборами. Шоб зетипиллы его выбрали. средства
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16.11.2020 15:47 Ответить
Шмыгаль - "Кабмин подготовил дополнительные меры для......"
Чтобы помочь бизнесу карантин выходного дня признают форс-мажором, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8188
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16.11.2020 15:48 Ответить
А у нас є дороги?
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16.11.2020 17:13 Ответить
в ЕС И США ,бизнес и людей деньгами в странах с совковым правлением - форс мажорами
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16.11.2020 15:49 Ответить
Багато скаржилось, що їм за весну нічого не компенсували.
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16.11.2020 15:51 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но что даёт форс-мажор? Возможность не платить по долгам? А как теперь быть тем, кому предприниматели не будут платить?
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16.11.2020 15:51 Ответить
возможность судиться и платить судебный сбор
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16.11.2020 15:56 Ответить
Ну... если есть договор. Скажем аренды. Помещения.
То форс-мажорное обстоятельство, говоря упрощенно, значит что ты можешь не платить аренду. Но в то же время хоязину помещения этот же форс-мажор не запрещает в полной мере тебя выкинуть на улицу за неуплату.

Это херня на самом деле. Слишком сложно применимо.
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16.11.2020 16:05 Ответить
Неприменимо. Форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы. Это потоп землетрясение пожар падение кометы цунами..А Шмыгаля можно просто выкинуть из Кабмина и никакого мажера. Так ша...
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16.11.2020 16:11 Ответить
Применимо. Действия / решения органов государственной власти относятся к перечню мер, которые ни одна из сторон контракта двух хозяйствующих субъектов не в состоянии предвидеть или предотвратить любым размным способом.
См. п.2 ст.14 Закона Украины о торгово-промышленных палатах
Карантин там в списке есть, равно как и иные действия органов гос. власти.
Только нужно, чтобы ТПП выдала соотв. сертификат, который она, согласно п.1 ст.14 того же закона для субъектов малого предпринимательства обязана выдавать безоплатно.
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16.11.2020 16:18 Ответить
не в состоянии предвидеть или предотвратить любым разумным способом.--вот тут и ошибка. Предотвратить разумным способом как раз можно.
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16.11.2020 16:53 Ответить
Хм. И как условный ФОП Петренко который шаурмой торгует - может предотвратить решение Кабмина о карантине?
Заметь - важная деталь - он это должен предотвратить своими силами. Ибо ТПП будет рассматривать правоотношения двух и только двух субъектов (договора) и свидетельство выдавать в отношении одного из них в каждом конкретном случае.
Применимо. Но повторюсь - сложно. Ибо а него же ссылается и вторая сторона... и... в общем непросто на деле.
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16.11.2020 17:00 Ответить
Почему своими силами? Где такое написано? "Любым разумным способом" К примеру - мы заходим в Кабмин и пинками выгоняем Шмыгалы нахер. Так понятно? И не задавай глупых вопросов.
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16.11.2020 17:06 Ответить
А это, в свою очередь, карается великим множеством статей УК. Такие меры закон разумными не считает. Потому как незаконные.

Поверь. В эти игры "они" зачастую играют лучше тебя. Хотя способ зачетный. Но чота толпы не видно... ну которая заходит в Какбмин
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16.11.2020 17:09 Ответить
Но применимо это, все же, сложно ибо такой же сертификат может получить твой арендодатель ... и освободить себя от обязательства предоставлять тебе жилье в наём и выкинуть тебя на мороз.
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16.11.2020 16:19 Ответить
Як це допоможе дрібному підприємницькому та ресторанному бізнесу?
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16.11.2020 15:53 Ответить
Зарплату наемному персоналу плати, налоги плати, за землю плати, электрику плати, газ плати. В какое место им этот форс мажор засунуть?
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16.11.2020 16:10 Ответить
Дык они налоги не платят толку от них 0, надо крупному бизнесу помогать, а мелкий и средний сегодня закрылся завтра открылся...
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16.11.2020 20:15 Ответить
...В экономике Украины выросла доля малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес (МСП) в Украине обеспечивает 79,1% рабочих мест и создает 59% добавленной стоимости, превышает аналогичные показатели Польши и Германии. При этом средние предприятия в Украине пропорционально больше, чем в ЕС, и обеспечивают 32,2% рабочих мест, а также 39,1% добавленной стоимости.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-malyj-i-srednij-biznes-v-ukraine ...
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16.11.2020 20:34 Ответить
В Украине в 2015 году 99,8% субъектов предпринимательства составил малый и средний бизнес, в котором было занято 80% населения, однако его доля в ВВП составляла лишь 15%.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-malyj-i-srednij-biznes-v-ukraine
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16.11.2020 20:43 Ответить
Согласен, всех на биржу, нах они вообще нужны...
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17.11.2020 06:46 Ответить
И завалят суды кучей неоднозначных дел.
Предпринимателям пользы мало. У них-то колесико не вертится, а у гос. аппарата и судебной системы - еще как.
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16.11.2020 15:55 Ответить
Форс-мажор...следовательно можно не платить налоги?? Так ведь шмыгло??
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16.11.2020 15:55 Ответить
Не-не-не. К налогам это не относится. К сожалению.
А вот при ЧС / ВС... потому-то его не вводят. В том числе.
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16.11.2020 16:20 Ответить
идите уже все в отставку, импотенты
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16.11.2020 15:56 Ответить
Рефінанс сплати за куплену продукцію розтягнеться на місяці. Якщо підприємці з промисловими товарами, то ще може і домовляться, а харчовими просто перестануть поставляти якісну продукцію і ми ризикуємо здоров'ям українців
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16.11.2020 15:56 Ответить
* "харчовики" треба
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16.11.2020 15:57 Ответить
"карантин выходного дня признают форс-мажором"
введіть вже на п'ять років зе-форсмажор і все.
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16.11.2020 15:56 Ответить
И как то потерялось в этой суматохе решение того же Шмыгаля о обязательном РРО для мелких предпринимателей а ведь его введение уничтожит много ФОПов особенно на селе где и так ФОПы дышат на ладан.
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16.11.2020 15:56 Ответить
Ничо не будет с вашими фопами. Вотткой палёной перестанут барыжыть можетбыть.
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16.11.2020 16:03 Ответить
Легенды зубожилого народа?
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16.11.2020 20:16 Ответить
Очень нужное, а главное государственное решение.
В свете чаянь, наиболее пострадавших: бородатой бабушки, сына второго, зеленого электрика, реставратора (простите ресторатора), кондитере, колхознике, неньки Ю, и всех, всех, всех, кого не назвал
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16.11.2020 15:57 Ответить
опять одни слова а реально никто ничего не родит...
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16.11.2020 16:00 Ответить
Так было весной во время карантина.
Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3122
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16.11.2020 16:02 Ответить
Смысла в стране-тени налоговые каникулы, они и без них нифига не платят! А кто платит, то мелочь...
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16.11.2020 20:19 Ответить
Кстати ФОПы пенсионеры не раззевайте рот вас всё это не касается. Ведь вы же получаете хоть и минимальную но пенсию и значит ничего вам не компенсируют а то что ваш бизнес уничтожили так это и есть форс-мажор,главное что на кусок хлеба у вас пенсия есть.
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16.11.2020 16:02 Ответить
С газом по 10 нету у них пенсии+)!
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16.11.2020 20:20 Ответить
Зелені "шмигалі" підвищують градус напруження в суспільстві цим безсенсовим карантином. Люди і так банкротяться, а тут замість рабочих місць ще й черговий удар по малому бізнесу. Чому працюють гіпермаркети з електронікою, а дрібних ФОПів ріжуть під корень?
_______________
Це навмисно робиться, щоб люди стали злиднями і не змогли створити проти Зєлі Майдан.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 16:06 Ответить
Давай, стартуй майдан. Ти зєлю привів до влади-тобі його і скидати. А ми подивимось, як в тебе вийде.
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16.11.2020 16:25 Ответить
Якщо людей закликати до "Зєлю геть, Пєцю на нари, дострокові", то люди вийдуть. Вже всі ж зрозуміли, що це одна і та шобла
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16.11.2020 16:35 Ответить
Так твоя Юля разом з Зєльою заодно... Вони так гарно разом за бюджет голосували ... Ну там де в дохідній частині 66% вони заклали запозичення грошей...
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16.11.2020 17:34 Ответить
С вами необходимо бороться как с форс мажором!
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16.11.2020 16:06 Ответить
С ним нельзя бороться. А вот Шмыгаля выкинуть шоб не устраивал мажора - запросто.
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16.11.2020 16:12 Ответить
Почему нельзя бороться с этой мразью
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16.11.2020 16:14 Ответить
что это изменит ?карман васи потеряет вместо кармана пети?
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16.11.2020 16:29 Ответить
Форс-мажор? Это на кого эта новость? для людей, которые с бизнесом никогда дела не имели?
Что бы получить справку о форс-мажере, нужно обратится в Торгово-промышленную палату, заплатить НЕМАЛУЮ пошлину, и они вам выдадут бумажечку, с которой вы уже сможете пообщатся с поставщиком услуг, будь то аренда или чтото другое. Щас все ФОП-ы кинулись в ТПП за справками))) и бабло туда понесли)))
Еще раз для особо безграмотных - заявление Кабмина - это только заявление, на основании которого ТПП за ваши деньги выдаст вам справочку.
Проходили это уже 150раз по предприятиям Донецка, которые попали в форс-мажор - только со справочкой от ТПП.
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16.11.2020 16:42 Ответить
узаконил мошню все платить не нужно, форс-мажор ?! где таких берут.
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16.11.2020 16:58 Ответить
Чтобы все то, о чем говорил премьер, заработало, нужно вносить изменения в нормативную базу, а это дело не одного дня. У нас правительство как-то легко бросается словами "мы возобновляем, компенсируем, мы провели встречи и будем проводить" и т.д. Как в поговорке "много слов и мало дела". А потом: где взять деньги? Такое у меня впечатление, что страна давно живет в долг. В тему: "Национальный банк Украины продолжает скрытое инфляционное увеличение денежной массы путем выдачи банкам средств "долгосрочного рефинансирования". Очередной вброс - 19,873 млрд. гривен." timeze2019.blogspot.com Все, что происходит в стране, можно назвать одним словом "ХАОС".
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16.11.2020 17:00 Ответить
Дітей на дистанційне навчання відправити, а не дурний карантин вихідного дня робити!
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16.11.2020 17:01 Ответить
Дэбилы. Теперь каждое чмо будет ссылаться на форсмажор. Целое село будет без света сидеть, а в облэнерго скажут - формажор.
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16.11.2020 17:18 Ответить
Спасибо блин лучше налоги и аренду бы уменьшили
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16.11.2020 17:27 Ответить
Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4195
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16.11.2020 18:13 Ответить
верно.
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16.11.2020 19:18 Ответить
Форс-мажор це шмигаль.
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16.11.2020 21:19 Ответить
 
 