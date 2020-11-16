Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль
Кабмін підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді.
"Ми відновлюємо підтримку для малих підприємців із дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в межах програми "5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань", – зазначив Шмигаль.
Глава уряду також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.
Уряд також активно працює над удосконаленням програм щодо страхування медичних працівників.
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панти дароже дєнєх
То форс-мажорное обстоятельство, говоря упрощенно, значит что ты можешь не платить аренду. Но в то же время хоязину помещения этот же форс-мажор не запрещает в полной мере тебя выкинуть на улицу за неуплату.
Это херня на самом деле. Слишком сложно применимо.
См. п.2 ст.14 Закона Украины о торгово-промышленных палатах
Карантин там в списке есть, равно как и иные действия органов гос. власти.
Только нужно, чтобы ТПП выдала соотв. сертификат, который она, согласно п.1 ст.14 того же закона для субъектов малого предпринимательства обязана выдавать безоплатно.
Заметь - важная деталь - он это должен предотвратить своими силами. Ибо ТПП будет рассматривать правоотношения двух и только двух субъектов (договора) и свидетельство выдавать в отношении одного из них в каждом конкретном случае.
Применимо. Но повторюсь - сложно. Ибо а него же ссылается и вторая сторона... и... в общем непросто на деле.
Поверь. В эти игры "они" зачастую играют лучше тебя. Хотя способ зачетный. Но чота толпы не видно... ну которая заходит в Какбмин
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-malyj-i-srednij-biznes-v-ukraine ...
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-malyj-i-srednij-biznes-v-ukraine
Предпринимателям пользы мало. У них-то колесико не вертится, а у гос. аппарата и судебной системы - еще как.
А вот при ЧС / ВС... потому-то его не вводят. В том числе.
введіть вже на п'ять років зе-форсмажор і все.
В свете чаянь, наиболее пострадавших: бородатой бабушки, сына второго, зеленого электрика, реставратора (простите ресторатора), кондитере, колхознике, неньки Ю, и всех, всех, всех, кого не назвал
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Це навмисно робиться, щоб люди стали злиднями і не змогли створити проти Зєлі Майдан.
Зєлю геть. Дострокові.
Что бы получить справку о форс-мажере, нужно обратится в Торгово-промышленную палату, заплатить НЕМАЛУЮ пошлину, и они вам выдадут бумажечку, с которой вы уже сможете пообщатся с поставщиком услуг, будь то аренда или чтото другое. Щас все ФОП-ы кинулись в ТПП за справками))) и бабло туда понесли)))
Еще раз для особо безграмотных - заявление Кабмина - это только заявление, на основании которого ТПП за ваши деньги выдаст вам справочку.
Проходили это уже 150раз по предприятиям Донецка, которые попали в форс-мажор - только со справочкой от ТПП.