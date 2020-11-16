Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль

Кабмін підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді.

"Ми відновлюємо підтримку для малих підприємців із дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в межах програми "5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань", – зазначив Шмигаль.

Глава уряду також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Уряд також активно працює над удосконаленням програм щодо страхування медичних працівників.

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