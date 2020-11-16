Рада не укладывается в сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2021, - Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины Даниил Гетманцев отмечает, что ВР с рассмотрением проекта государственного бюджета на 2021 не укладывается в установленные Бюджетным кодексом сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже, очевидно, есть. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, мы не будем соблюдать этот срок. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - заявил Гетманцев.

По словам Гетманцева, только в начале декабря Верховная Рада получит от правительства проект бюджета и уже тогда будет рассматривать его.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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