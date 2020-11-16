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Новости Бюджет-2021
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Рада не укладывается в сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2021, - Гетманцев

Рада не укладывается в сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2021, - Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины Даниил Гетманцев отмечает, что ВР с рассмотрением проекта государственного бюджета на 2021 не укладывается в установленные Бюджетным кодексом сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже, очевидно, есть. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, мы не будем соблюдать этот срок. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - заявил Гетманцев.

По словам Гетманцева, только в начале декабря Верховная Рада получит от правительства проект бюджета и уже тогда будет рассматривать его.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

Читайте: Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко

Автор: 

ВР (29228) госбюджет (1186) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+6
Вы вообще хоть что-то способны сделать вовремя и без кризисов?
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16.11.2020 16:10
+4
Не так.
Не правильное заявление!
Сначала нужно было подчеркнуть гениальность нашего президента, а уже потом критиковать парламент!
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16.11.2020 16:09
+4
Нанятых работников, которые не выполняют свои основные обязанности, увольняют. И нам ваши извинения нахрен не нужны.
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16.11.2020 16:12
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Не так.
Не правильное заявление!
Сначала нужно было подчеркнуть гениальность нашего президента, а уже потом критиковать парламент!
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16.11.2020 16:09 Ответить
Вы вообще хоть что-то способны сделать вовремя и без кризисов?
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16.11.2020 16:10 Ответить
Нанятых работников, которые не выполняют свои основные обязанности, увольняют. И нам ваши извинения нахрен не нужны.
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16.11.2020 16:12 Ответить
Сроки - это не проблема на фоне нереалистичности самого бюджета. То, что принято в первом чтении - это туалетная бумага. Не больше. А то и меньше.
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16.11.2020 16:13 Ответить
Писець бюджетникам.
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16.11.2020 16:19 Ответить
і МВФ не вкладується в терміни відрядження своєї місії...
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16.11.2020 16:19 Ответить
Кто бы сомневался.По "накатанной",под елочку,ночью.
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16.11.2020 16:20 Ответить
по курортам нифуй шляться каникульные трудяги....
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16.11.2020 16:21 Ответить
Это при Пете и Гросе творился бардак!
А сейчас - уверенная поступь новых лиц!
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16.11.2020 16:34 Ответить
Какой такой бюджет-мюджет???!!! Напишите просто " Отдайте все Бене!" Он право имеет !
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16.11.2020 16:42 Ответить
И Ахмету!
Он тоже акционер, держатель акций ЗАТ "Буратино".

"Энергоатом" снова продал электроэнергию трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам."

https://biz.censor.net/news/3231016/********************************************************************************************
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16.11.2020 16:50 Ответить
Неееее! Беня круче, он набрал на местных выборах почти 35%! Рыжему далеко до него !
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16.11.2020 16:58 Ответить
Зато у Ахмета ручной премьер-министр.
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16.11.2020 17:12 Ответить
Уела!
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16.11.2020 17:57 Ответить
Ничья.)
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16.11.2020 17:58 Ответить
Распилить с хорощим человеком труп общего врага! Что может быть приятнее?
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16.11.2020 18:50 Ответить
Здрастє, а де ж ваш турборежим? Оце так входим в 2021 рік - Кабмін без програми, країна без Бюджету! "Райком закритий, всі "залягли" в Феофанію"
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16.11.2020 17:26 Ответить
Гетманцев + Зеленский - ПНХ.
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16.11.2020 17:27 Ответить
 
 