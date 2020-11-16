Рада не вкладається в терміни розгляду проєкту Держбюджету-2021, - Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України Данило Гетманцев зазначає, що ВР з розглядом проєкту державного бюджету на 2021 не вкладається у встановлені Бюджетним кодексом терміни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже, очевидно, є. На жаль, і ми повинні вибачитися перед людьми, ми не дотримаємося цього терміну. Термін у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми маємо в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, очевидно, цього року", - заявив Гетманцев.
За словами Гетманцева, тільки на початку грудня Верховна Рада отримає від уряду проєкт бюджету і вже тоді розглядатиме його.
Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021.
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