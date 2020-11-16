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Новини Бюджет-2021
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Рада не вкладається в терміни розгляду проєкту Держбюджету-2021, - Гетманцев

Рада не вкладається в терміни розгляду проєкту Держбюджету-2021, - Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України Данило Гетманцев зазначає, що ВР з розглядом проєкту державного бюджету на 2021 не вкладається у встановлені Бюджетним кодексом терміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже, очевидно, є. На жаль, і ми повинні вибачитися перед людьми, ми не дотримаємося цього терміну. Термін у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми маємо в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, очевидно, цього року", - заявив Гетманцев.

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За словами Гетманцева, тільки на початку грудня Верховна Рада отримає від уряду проєкт бюджету і вже тоді розглядатиме його.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021.

Автор: 

ВР (14942) держбюджет (2388) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+6
Вы вообще хоть что-то способны сделать вовремя и без кризисов?
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16.11.2020 16:10
+4
Не так.
Не правильное заявление!
Сначала нужно было подчеркнуть гениальность нашего президента, а уже потом критиковать парламент!
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16.11.2020 16:09
+4
Нанятых работников, которые не выполняют свои основные обязанности, увольняют. И нам ваши извинения нахрен не нужны.
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16.11.2020 16:12
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Не так.
Не правильное заявление!
Сначала нужно было подчеркнуть гениальность нашего президента, а уже потом критиковать парламент!
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16.11.2020 16:09 Відповісти
Вы вообще хоть что-то способны сделать вовремя и без кризисов?
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16.11.2020 16:10 Відповісти
Нанятых работников, которые не выполняют свои основные обязанности, увольняют. И нам ваши извинения нахрен не нужны.
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16.11.2020 16:12 Відповісти
Сроки - это не проблема на фоне нереалистичности самого бюджета. То, что принято в первом чтении - это туалетная бумага. Не больше. А то и меньше.
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16.11.2020 16:13 Відповісти
Писець бюджетникам.
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16.11.2020 16:19 Відповісти
і МВФ не вкладується в терміни відрядження своєї місії...
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16.11.2020 16:19 Відповісти
Кто бы сомневался.По "накатанной",под елочку,ночью.
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16.11.2020 16:20 Відповісти
по курортам нифуй шляться каникульные трудяги....
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16.11.2020 16:21 Відповісти
Это при Пете и Гросе творился бардак!
А сейчас - уверенная поступь новых лиц!
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16.11.2020 16:34 Відповісти
Какой такой бюджет-мюджет???!!! Напишите просто " Отдайте все Бене!" Он право имеет !
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16.11.2020 16:42 Відповісти
И Ахмету!
Он тоже акционер, держатель акций ЗАТ "Буратино".

"Энергоатом" снова продал электроэнергию трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам."

https://biz.censor.net/news/3231016/********************************************************************************************
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16.11.2020 16:50 Відповісти
Неееее! Беня круче, он набрал на местных выборах почти 35%! Рыжему далеко до него !
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16.11.2020 16:58 Відповісти
Зато у Ахмета ручной премьер-министр.
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16.11.2020 17:12 Відповісти
Уела!
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16.11.2020 17:57 Відповісти
Ничья.)
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16.11.2020 17:58 Відповісти
Распилить с хорощим человеком труп общего врага! Что может быть приятнее?
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16.11.2020 18:50 Відповісти
Здрастє, а де ж ваш турборежим? Оце так входим в 2021 рік - Кабмін без програми, країна без Бюджету! "Райком закритий, всі "залягли" в Феофанію"
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16.11.2020 17:26 Відповісти
Гетманцев + Зеленский - ПНХ.
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16.11.2020 17:27 Відповісти
 
 