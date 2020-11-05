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Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, нардепи 275 голосами ухвалили в цілому проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021". ДОКУМЕНТ

Не підтримали документ "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ.

Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні 01

Доходи спочатку мали становити 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит становить 270 млрд грн.

"Збільшити доходи загального фонду проєкту державного бюджету на 2021 додатку №1 до законопроєкту (з уточненням відповідних підсумкових показників в цьому додатку і статті 1 законопроєкту)", - зазначено в проєкті постанови.

Рівень дефіциту порівняно з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень. Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.

Також читайте: Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Рівень безробіття становитиме 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проєкт державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 4615
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05.11.2020 14:05
+5
У Зеленськаго теж двопалатна підтримка - 6 і 7 палати. Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 9558
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05.11.2020 14:08
+5
это не предвыборная программа, это сочинение школоты младших классов на тему "о чем я мечтаю".

Всякий, кто проголосовал за пустые обещания без четкого плана по их выполнению - умственно неполноценный человек. Но в Украине по закону можно голосовать даже умственно неполноценным, и это проблема. По конституции есть ограничение только для "недієздатних", но далеко не все алкоголики и люди с задержками развития формально "недієздатні". Лично видел такого человека на участке в 2019 году. Оно тупое, даже бюллетень всем демонстрировало с голосом за зеленского.
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05.11.2020 14:16
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Видно собі усі добре накошлатили.
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05.11.2020 13:48 Відповісти
грабь нєдограблєнноє
хай живе зєбілізьм
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05.11.2020 13:52 Відповісти
...в нулевом чтении. Сомневаюсь, что домохозяйки с фотографами что-то читали.
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05.11.2020 13:55 Відповісти
как им сказали, на ту кнопку они и нажали эти собаки Павлова.
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05.11.2020 13:56 Відповісти
Домогосподарки нехай повісять у себе над плитою:
Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 5289
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05.11.2020 14:01 Відповісти
это не предвыборная программа, это сочинение школоты младших классов на тему "о чем я мечтаю".

Всякий, кто проголосовал за пустые обещания без четкого плана по их выполнению - умственно неполноценный человек. Но в Украине по закону можно голосовать даже умственно неполноценным, и это проблема. По конституции есть ограничение только для "недієздатних", но далеко не все алкоголики и люди с задержками развития формально "недієздатні". Лично видел такого человека на участке в 2019 году. Оно тупое, даже бюллетень всем демонстрировало с голосом за зеленского.
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05.11.2020 14:16 Відповісти
ну щож його мрія збулась для нього і його 95го кварталу
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05.11.2020 14:32 Відповісти
Капець! 6000 мінімалка? І це при абсолютному обвалі економіки?! Ідіоти, що ж вони творять?
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05.11.2020 13:55 Відповісти
Як що? Добивають малий бізнес. Олігархам потрібна дешева робоча сила. Ібо нєфіг!))
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05.11.2020 14:02 Відповісти
Та то зрозуміло. Але ж тим олігархам стільки не потрібно! Якби ж то були робочі місця, якби були інвестиції, розвиток... Але ж то вже повний звіздець світить. Хоча, а чого тут дивуватись, вони й того добиваються, щоб хаос, безлад, кров...
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05.11.2020 14:10 Відповісти
Gal А чому це олігархам не потрібно? Хіба їм літаки,яхти і будинки за сотні мільйонів доларів не потрібні? Навіть якщо вони їх мають,то ще декілька лишніми не будуть.Вони не так думають,як ви чи я.
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05.11.2020 14:15 Відповісти
Так то треба робочі місця створювати! А вони, олігархи, на таке здатні?
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05.11.2020 14:17 Відповісти
Gal В них є підприємства.Їх все влаштовує.Бо якщо буде по іншому.То вони вже не зможуть грабувати.
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05.11.2020 14:20 Відповісти
А вот это правильно делают, минималку платит не только малый бизнес.
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05.11.2020 14:09 Відповісти
Ідіоте, малий бізнес то більше 2 мільйонів! А ще середній, в якому ще кілька мільйонів. І більшість з них просто тупо зникне! Хто закриється і на біржу, хто за кордон. а кому вдасться, той в тінь. Тупо зникнуть і податків платити, ідіоте НЕ БУДУТЬ! Що ж ти, придурку, від того виграєш? І це в умовах економічного провалля і коронакризи? Ви, тварюки, таки хочете, їх на вулицю вивести і щоб вони бруківку в руки взяли? Придурки, що ж ви творите?
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05.11.2020 14:14 Відповісти
Это что за бизнес такой, что даже 6000 работнику тяжело заплатить? Нах он такой нужен? Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 7304
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05.11.2020 14:23 Відповісти
Добрий нік ти собі підібрало, відповідний. А 6000, ідіоте, то не зарплата, а податки, ціни і тарифи. І не тільки підприємцям, А ВСІМ! Ну і на зарплату їх ще й заробити треба. І це сьогодні, коли у всьому зелена задниця.
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05.11.2020 14:28 Відповісти
Так что это за бизнес такой должен быть? Расскажешь? Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 2937
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05.11.2020 14:31 Відповісти
Йди на хрін, придурку.
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05.11.2020 14:34 Відповісти
Шо, обосралось? Ну тебе не привыкать. Даже на простой вопрос ответить не можешь. Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 925
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05.11.2020 14:37 Відповісти
Дебіле, відстань.
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05.11.2020 14:39 Відповісти
Ну так не пиши херни, если в вопросе не разбираешься. Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 1888
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05.11.2020 14:42 Відповісти
Это зебуин
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05.11.2020 15:30 Відповісти
Не переживай, напечатают. Через пол года 6000 ето будет всего $20
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05.11.2020 14:14 Відповісти
Она одобрила не бюджет, а фейк. Наполнение виртуальное.
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05.11.2020 13:55 Відповісти
Україна живе в кредит.Кредитні кошти потрібно все одно віддавати і з відсотками.Їх буде віддавати населення,не олігархи.
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05.11.2020 13:57 Відповісти
Склалась нова урядова (не плутати з політичною) коаліція: 200 слуг уродів плюс юдька, замайбах+довіра
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05.11.2020 14:02 Відповісти
Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 4615
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05.11.2020 14:05 Відповісти
У Зеленськаго теж двопалатна підтримка - 6 і 7 палати. Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 9558
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05.11.2020 14:08 Відповісти
Взагалі то 6 і 9 (перевернута шістка). Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 2751
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05.11.2020 14:27 Відповісти
В 6-й Наполеон, а кто в 7-й? Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 8253
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05.11.2020 15:27 Відповісти
Опа, только же недавно Юлька кричала что её партия не поддержит этот по её словам преступный бюджет нищеты. Неудивительно что она все больше теряет свой электорат, брехуха.
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05.11.2020 14:06 Відповісти
Можливо, вона щось знає? Можливо, Шмигалю залишилось недовго, і вона планує його поміняти?
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05.11.2020 14:19 Відповісти
В 2021 году правительство предлагает увеличить расходы практически на все правоохранительные органы: Министерство внутренних дел получит на 4,89 миллиарда гривен (5,2%) больше, Служба безопасности - на 2,77 миллиарда гривен (25,6%), Национальное антикоррупционное бюро - на 141 миллионов гривен (15,3%), Государственное бюро расследований - на 1,07 миллиарда гривен (75,4%).
На работу Министерства обороны в бюджете предусмотрено на 127 миллионов гривен (или на 0,1%) меньше, чем в 2020 году - 117,5 миллиарда гривен.
Вырастут расходы и на государственную власть: работа парламента обойдется налогоплательщикам в 2,23 миллиарда гривен (на 9% больше, чем в 2020 году), Кабинета министров - 2,452 миллиарда гривен (на 7,9% больше), Офиса президента - 1, 27 миллиарда гривен (на 39,1% больше).Рекордными в 2021 году должны стать выплаты по государственным долгам --почти 600 миллиардов гривен. Из этой суммы 439,3 миллиарда - погашение основной суммы долга, а 160,5 миллиарда гривен - выплата процентов. Это последствия традиции чиновников тратить больше денег, чем государство успевает зарабатывать. Такая политика приводит к росту долговой нагрузки. Как следствие, более полутриллиона гривен государство заплатит кредиторам вместо того, чтобы стимулировать экономическое восстановление, повышать зарплаты врачам или военнослужащим. https://hromadske.ua Автор Олесь Украинец
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05.11.2020 14:10 Відповісти
А чтобы холопы ничего не заподозрили именно сегодня власть выкинула на валютный рынок из золотовалютных запасов сотни миллионов долларов чтобы временно укрепить гривну и создать иллюзию восстановления економики. А что будет завтра?
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05.11.2020 14:13 Відповісти
слуги, майбах и жулька, сделают вас овцы разом.
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05.11.2020 14:21 Відповісти
Цікава картина. ОПожопа і ПЕси голосують в унісон. Хто б сумнівався: риги і бариги - близнюки-браття!
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05.11.2020 14:52 Відповісти
Як зручно не помітити "Голос" і забути по дурниці ТЮ, яка щось белькотіла про "300-400% відкатів" за минулої влади (тобто треба ще й доплатити 200-300 відсотків до ціни контракту)...
ТЮкнутий, що з тебе взяти...
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05.11.2020 16:01 Відповісти
І де там 226 падлюка? Хто такий, скільки коштує?
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05.11.2020 14:23 Відповісти
цікаво....66% дохідної частини бюджету планують *позичити*.... питання лише у тому, де взяти тих дурнів, які Клоуну довірять свої гроші... І навіть з тими *віртуальними* позиченими грошима дефіцит планується 270 млрд...
Саме за це проголосували 73% зебілів з криками *лише не Порошенко*... Подивимося, скільки зелених зебілів переживуть це *покращення від зеленського*....
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05.11.2020 15:03 Відповісти
Жульку ТиМОШЕННИЦЮ - на смітник історії

Юлия Тимошенко и ее партия впервые с 2016 года соизволила проголосовать за государственный бюджет на 2021 год.
Понятно же, что это не жест доброй воли, а результат обыкновенных торгов между контролирующими Зеленского олигархами, самим Зеленским и Тимошенко.

Вполне вероятно, что в ответ на предоставленную услуги Тимошенко власти и олигархи "против" которых ведёт она "ожесточенную борьбу" ее отблагодарят щедро, но будет абсолютно правильным, если на вероятных досрочных выборах в парламент эту партию завуалированных лакеев Москвы во главе с Тимошенко избиратели окончательно отправят в небытие. Почему? Да потому, что Тимошенко проголосовала за:
- Расходы на деятельность Зеленского, которые выросли на 357 млн грн, до 1 млрд 269 млн грн.
Расходы обслуживающий Зеленского ДУС (державне управління справами), которые выросли почти на 800 млн грн, 2,8 млрд грн. - государственные дачи, которую он так и не передал детям.

-Расходы на МВД, которые пытаются увеличить на 2,9 млрд грн.
-Расходы на другие правоохранительные органы тоже повышены:
ГБР-с 1,4 млрд до 2,5 млрд,
ОГПУ-с 7,6 млрд до 9,5 млрд.

И самое печальное - Жулька проголосовала за уменьшение расходов на Минобороны - более чем на 508 млн грн.
Т.е., Тимошенко вместе с Зеленським (его партией) проголосовал за увеличение финансирования репрессивной машины и в то самое время снижают финансирование Министерства обороны воюющего государства.
Враги.
Тимошенко, Медведчук, Зеленский - враги народа и государства.
П.Нусс
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05.11.2020 15:09 Відповісти
Кляті ЗЕлені миші та пацюки)

Zoren Facktus:
Йдемо на сайт держстату і беремо графік нарахувань за ЖКП:
Вересень 2019 - 4.3 млрд.
Вересень 2020 - 8.6 млрд.

- А то все миші кляті! Зерно з'їли, масло випили, тепер - оце...

Дмитрий:
Украина - уникальное государство! Только в Украине от Ковид помогают не кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ,лекарства ИСЗ, а мусора, асфальт и дешёвые сериалы. Место силы! Блин..

Лицемерное Чм@-Позорище, задаёт вопрос какому-то Сарику, где он был, когда война пришла в Украину!
А где было ты? На Мацкве, шутки шутил про отступающую украинскую Армию, про Украину-порноактрису, фильмы за рузьге бюджет снимал, и налоги московитам платил, по корпоративам катался! Это была твоя война.

Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 6121

Д.Чекалкін
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05.11.2020 15:11 Відповісти
Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 9262
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Дивина: «Батьківщина» вперше за 5 останніх років проголосувала за Держбюджет.
Причина: Тимошенко і Тимошенко домовились.

Народні депутати від фракції "Батьківщина" підтримали у першому читанні проект закону №4000 про державний бюджет України на 2021 рік після розмови Юлії Тимошенко із Кирилом Тимошенком.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у своєму Facebook, передає Depo.ua.
За його словами, парламентське життя "повне співпадінь і випадковостей".
"Акурат перед голосуванням за бюджет в недоступних для преси коридорах ВР було не інакше як випадкове явище: з кабінета Тимошенко вийшов Тимошенко. Одна - Юлія, інший - Кирило - новий куратор регіональної політики в ОПУ", - наголосив Ар'єв.
Він додав, що після цього Кирило Тимошенко пішов у своїх справах, а Юлія Тимошенко - до зали Верховної Ради, "де багіня з трибуни чесно заявила, що країна в небезпеці, бюджет - це питання економічне, а фракція "Батьківщини" (яке співпадіння!) вперше з 2015 року підтримала головний фінансовий документ, звісно з найкращих і найчистіших міркувань!".
"Голосування за бюджет - це розділення відповідальності з владою за наслідки. Ю.Тимошенко свій вибір зробила і тепер стала частиною цією влади", - підсумував нардеп.
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05.11.2020 16:39 Відповісти
Це все,що нам потрібно знати з цифр бюджету,остальні цифри строго засекречені. Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні - Цензор.НЕТ 3983
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05.11.2020 18:22 Відповісти
 
 