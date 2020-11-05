Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні. ВIДЕО
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Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, нардепи 275 голосами ухвалили в цілому проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
Не підтримали документ "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ.
Доходи спочатку мали становити 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит становить 270 млрд грн.
"Збільшити доходи загального фонду проєкту державного бюджету на 2021 додатку №1 до законопроєкту (з уточненням відповідних підсумкових показників в цьому додатку і статті 1 законопроєкту)", - зазначено в проєкті постанови.
Рівень дефіциту порівняно з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.
Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень. Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.
За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.
Рівень безробіття становитиме 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.
Проєкт державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.
Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.
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хай живе зєбілізьм
Всякий, кто проголосовал за пустые обещания без четкого плана по их выполнению - умственно неполноценный человек. Но в Украине по закону можно голосовать даже умственно неполноценным, и это проблема. По конституции есть ограничение только для "недієздатних", но далеко не все алкоголики и люди с задержками развития формально "недієздатні". Лично видел такого человека на участке в 2019 году. Оно тупое, даже бюллетень всем демонстрировало с голосом за зеленского.
На работу Министерства обороны в бюджете предусмотрено на 127 миллионов гривен (или на 0,1%) меньше, чем в 2020 году - 117,5 миллиарда гривен.
Вырастут расходы и на государственную власть: работа парламента обойдется налогоплательщикам в 2,23 миллиарда гривен (на 9% больше, чем в 2020 году), Кабинета министров - 2,452 миллиарда гривен (на 7,9% больше), Офиса президента - 1, 27 миллиарда гривен (на 39,1% больше).Рекордными в 2021 году должны стать выплаты по государственным долгам --почти 600 миллиардов гривен. Из этой суммы 439,3 миллиарда - погашение основной суммы долга, а 160,5 миллиарда гривен - выплата процентов. Это последствия традиции чиновников тратить больше денег, чем государство успевает зарабатывать. Такая политика приводит к росту долговой нагрузки. Как следствие, более полутриллиона гривен государство заплатит кредиторам вместо того, чтобы стимулировать экономическое восстановление, повышать зарплаты врачам или военнослужащим. https://hromadske.ua Автор Олесь Украинец
ТЮкнутий, що з тебе взяти...
Саме за це проголосували 73% зебілів з криками *лише не Порошенко*... Подивимося, скільки зелених зебілів переживуть це *покращення від зеленського*....
Юлия Тимошенко и ее партия впервые с 2016 года соизволила проголосовать за государственный бюджет на 2021 год.
Понятно же, что это не жест доброй воли, а результат обыкновенных торгов между контролирующими Зеленского олигархами, самим Зеленским и Тимошенко.
Вполне вероятно, что в ответ на предоставленную услуги Тимошенко власти и олигархи "против" которых ведёт она "ожесточенную борьбу" ее отблагодарят щедро, но будет абсолютно правильным, если на вероятных досрочных выборах в парламент эту партию завуалированных лакеев Москвы во главе с Тимошенко избиратели окончательно отправят в небытие. Почему? Да потому, что Тимошенко проголосовала за:
- Расходы на деятельность Зеленского, которые выросли на 357 млн грн, до 1 млрд 269 млн грн.
Расходы обслуживающий Зеленского ДУС (державне управління справами), которые выросли почти на 800 млн грн, 2,8 млрд грн. - государственные дачи, которую он так и не передал детям.
-Расходы на МВД, которые пытаются увеличить на 2,9 млрд грн.
-Расходы на другие правоохранительные органы тоже повышены:
ГБР-с 1,4 млрд до 2,5 млрд,
ОГПУ-с 7,6 млрд до 9,5 млрд.
И самое печальное - Жулька проголосовала за уменьшение расходов на Минобороны - более чем на 508 млн грн.
Т.е., Тимошенко вместе с Зеленським (его партией) проголосовал за увеличение финансирования репрессивной машины и в то самое время снижают финансирование Министерства обороны воюющего государства.
Враги.
Тимошенко, Медведчук, Зеленский - враги народа и государства.
П.Нусс
Zoren Facktus:
Йдемо на сайт держстату і беремо графік нарахувань за ЖКП:
Вересень 2019 - 4.3 млрд.
Вересень 2020 - 8.6 млрд.
- А то все миші кляті! Зерно з'їли, масло випили, тепер - оце...
Дмитрий:
Украина - уникальное государство! Только в Украине от Ковид помогают не кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ,лекарства ИСЗ, а мусора, асфальт и дешёвые сериалы. Место силы! Блин..
Лицемерное Чм@-Позорище, задаёт вопрос какому-то Сарику, где он был, когда война пришла в Украину!
А где было ты? На Мацкве, шутки шутил про отступающую украинскую Армию, про Украину-порноактрису, фильмы за рузьге бюджет снимал, и налоги московитам платил, по корпоративам катался! Это была твоя война.
Д.Чекалкін
Причина: Тимошенко і Тимошенко домовились.
Народні депутати від фракції "Батьківщина" підтримали у першому читанні проект закону №4000 про державний бюджет України на 2021 рік після розмови Юлії Тимошенко із Кирилом Тимошенком.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у своєму Facebook, передає Depo.ua.
За його словами, парламентське життя "повне співпадінь і випадковостей".
"Акурат перед голосуванням за бюджет в недоступних для преси коридорах ВР було не інакше як випадкове явище: з кабінета Тимошенко вийшов Тимошенко. Одна - Юлія, інший - Кирило - новий куратор регіональної політики в ОПУ", - наголосив Ар'єв.
Він додав, що після цього Кирило Тимошенко пішов у своїх справах, а Юлія Тимошенко - до зали Верховної Ради, "де багіня з трибуни чесно заявила, що країна в небезпеці, бюджет - це питання економічне, а фракція "Батьківщини" (яке співпадіння!) вперше з 2015 року підтримала головний фінансовий документ, звісно з найкращих і найчистіших міркувань!".
"Голосування за бюджет - це розділення відповідальності з владою за наслідки. Ю.Тимошенко свій вибір зробила і тепер стала частиною цією влади", - підсумував нардеп.