Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко
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Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для фінансування витрат державного бюджету.
Про це Шевченко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови Нацбанку, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк.
"Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто статтю цитую, що дуже добре пам'ятаю її номер і назву. Більш того, згідно з цією статтею, там заборонено не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використання будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету", - пояснив Шевченко.
Топ коментарі
+9 Иван Петров d4225322
показати весь коментар13.11.2020 10:05
+8 Александр Иванов 29ff5b68
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+8 Старый зольдат
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Будь ласка, зачекайте...
Они их будут рисовать, так дешевле...
ЛенинБеня!
По этому, по потребности - нарисуют!
Вы вообще знаете откуда взялся курс из 1,8 за $ в 1996г до 28 за$ в 2020? Напечатали! Каждый год "рисуют", просто финансовые провалы это периодическое явление, нужна некая критическая масса лишних денег для валютного провала.
Сейчас мы идем к очередной яме в которую скоро, в лучшем случае за пару-тройку лет и свалимся, впрочем не исключено что и через несколько месяцев.
Власть, (во всем мире) нашла простой, незаметный способ грабить население эмиссией денег путем уменьшения их стоимости, незаметно прикрывая таким образом свою бездарность и грабёж!
опять жеж...я чёто подозреваю, шо тот станок и не останавливался ...
Но что поделаешь, мудрому нариду захотелось выбрать себе во власть новых лиц, которые вообще ни в чем дупля не отбивают.
Обидно только, что страдать будут и те, кто изначально понимал, к чему весь этот зелёный карнавал приведёт.
А якщо скажуть заяву на стіл то будеш друкувати 😎
Будуть просто копіювати... А взагалі, шановні, на горизонті вимальовуються нові 90-ті з гіперінфляцією, тотальним дефіцитом, масовим безробіттям, розгулом злочинності та іншими супутніми "смаколиками"...
Дописал нолики и на карточки разбросал.