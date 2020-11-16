Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет
Министерство образования и науки Украины предлагает обсудить возможность начала обучения детей в школах с пяти лет.
Об этом заявил временный и.о. министра образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения в школах Украины.
"Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. В то же время обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - отметил Шкарлет.
По его словам, в других странах уже есть опыт начала обучения в школах с пяти лет.
"В мире сегодня многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же нужно учесть особенности украинской школы. Надеюсь на плодотворное обсуждение. Процесс обработки предложений вряд ли будет быстрым, но точно не будет односторонним", - сказал Шкарлет.
Сейчас в Украине в первый класс идут дети возраста шесть-семь лет.
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Так что ИМХО более важно чем они там будут заниматься, а не как это будет названо. Но, зная, какие одарённые чуваки сидят щас у руля, вангую, что всё будет сделано как всегда - через жопу.