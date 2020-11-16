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Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет

Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет

Министерство образования и науки Украины предлагает обсудить возможность начала обучения детей в школах с пяти лет.

Об этом заявил временный и.о. министра образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения в школах Украины.

"Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. В то же время обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - отметил Шкарлет.

По его словам, в других странах уже есть опыт начала обучения в школах с пяти лет.

"В мире сегодня многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же нужно учесть особенности украинской школы. Надеюсь на плодотворное обсуждение. Процесс обработки предложений вряд ли будет быстрым, но точно не будет односторонним", - сказал Шкарлет.

Сейчас в Украине в первый класс идут дети возраста шесть-семь лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования совместно с ЮНИСЕФ запустили кампанию для дошкольников НУМО

Автор: 

дети (6473) школа (3012) Минобразования (1735) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+14
Предлагаю с 2х, особенно на удалёнке
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16.11.2020 17:21
+12
Маразм крепчал...
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16.11.2020 17:22
+11
С роддома сразу в школу
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16.11.2020 17:29
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Предлагаю с 2х, особенно на удалёнке
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16.11.2020 17:21 Ответить
С роддома сразу в школу
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16.11.2020 17:29 Ответить
Маразм крепчал...
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16.11.2020 17:22 Ответить
Ну с их логика проста - больше детей в школе значит больше денег.
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16.11.2020 17:42 Ответить
Если предлагают новую реформу, значит текущие дела - просто швах!
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16.11.2020 17:22 Ответить
Та не-а." Швах", это слишком мягко сказано.
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16.11.2020 17:24 Ответить
уроды в мире куча программ на удалёнке. Качайте, делайте. Вы своим дебелизмом сейчас убьёте тысячи людей. Я даже не хочу смотреть какая тварь сейчас министр образования. Уверен, что редкая
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16.11.2020 17:24 Ответить
Ну почему редкая? Их там, в Трускавце, столько наваяли!
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16.11.2020 17:42 Ответить
В современных детей и так совсем нет настоящего детства
P.S. Как всегда хотят одеть чужую рубашку ... экспериментаторы-твари!
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16.11.2020 17:25 Ответить
Новосад в эфире https://24tv.ua/ru/verojatnogo-ministra-obrazovanija-nauki-shkarleta-ulichili-plagiate_n1355268 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является полным плагиатором. 3-4 июня в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это скопированные и добавленные отрывки из чужих научных произведений, в статьях, которые он называет своими.
https://news.24tv.ua/ru/sergej-shkarlet-ministr-obrazovanija-skandaly-i-biografija_n1355694
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16.11.2020 17:26 Ответить
Дурдом веселКа
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16.11.2020 17:27 Ответить
Так, або знов скандалом відволікають увагу від чогось ще скандальнішого, або якась курва знов "захистилась".
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16.11.2020 17:31 Ответить
им там тварям скоро писец всем полный. Никто и ломанного цента после назначения Байдена не даст ворам
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16.11.2020 17:40 Ответить
Да без разницы со скольки лет. Главное содержание. Если просто совместят сад и начальную школу имея целью унификацию дошкольного образования, то проблем нет. Только поставить в этих классах кровати, чтобы дети проводили в школе весь день, как в саду, а родители могли работать.
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16.11.2020 17:41 Ответить
какие идиоты! головной мозг человека формируется только к 7 годам.... теперь понятно, кто сидит в мин. образовании...
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16.11.2020 17:56 Ответить
У меня в этом году первоклассник, пошел в 6 лет. Уже подумывает, как бы спалить на ... школу. А что я могу сделать?
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16.11.2020 18:02 Ответить
Я вообще считаю, что школа вредна. Воспитывает планктон офисной, где послушание и одинаковость - самые приветствуемые качества в человеке,школа не воспитывает , не даёт знаний,в ней не ценится индивидуальность ребёнка, про лидерство вообще молчу. А хочешь знаний, все равно нужно заниматься дополнительно. Если ко всему этому добавить буллинг, часто тупость самих учителей ( за редким исключением),их консервативность, тенденциозность- многочисленные школьные инфекции , а теперь ещё и вирус ковид, -то школа превращается в объект с большим знаком минус.
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16.11.2020 18:03 Ответить
Пральна, надо запихать чадо под юбку и пусть там сидит до 18 лет. А когда оно надумает оттуда вылезти - так и охренеет.
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16.11.2020 18:26 Ответить
Почему 'под юбку'. Для не под юбки есть спорт. Много спорта. А не сидение в школе на стуле , откуда выходят полуинвалиды с разваленными спинами и без зрения. Ведь школа сейчас - это не шесть урокрв максимум, как было у нас. В нашей школе например, восемь уроков - это норма. То есть школа вместе с перерывами с 8-30 и до 16.
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17.11.2020 07:17 Ответить
Не путайте ШКОЛУ із ******** українською (і не тільки) школою.
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16.11.2020 18:39 Ответить
В 5 лет у детей только начинает формироваться долговременная память. Включите эту возрастную группу в счёт школьных лет, как это делается в других странах, и оставьте детей в покое. Хватит этих школьных реформ. С каждым годом приходят первокурсники с более худшей подготовкой чем предыдущие.
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16.11.2020 18:04 Ответить
Вони в шість нічого не можуть
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16.11.2020 18:15 Ответить
Шановний, ти 6-річних дітей бачив? Вони 35 хвилин на уроці граються машинками та іграшковими літаками. Батьки в них рево з 12 років пили, а тепер марять, що пан Шкарлет зробить з їх дітей успішних людей. Ти журнали подивись в школах, тепер ОДИН це оцінка, а їх аж 12. НЕ 5 , а 12, КАРЛ. Хто твої експерти? Шарій? Лазарев? НУ веди їх в 5 років у школу. Какая уже разница.
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16.11.2020 18:18 Ответить
В НЛ в школу идут с 4х лет. Но лет до 6 - первые два класса - это как обычный садик: песенки, танцюльки, рисование, лепление какой-то срани из пластилина и т.д.

Так что ИМХО более важно чем они там будут заниматься, а не как это будет названо. Но, зная, какие одарённые чуваки сидят щас у руля, вангую, что всё будет сделано как всегда - через жопу.
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16.11.2020 18:24 Ответить
Кто мешает родителям не отдавать их в 5? Шестилетки догоняют 5леток за год! Проверено на 6 -х моих детях! Смысла нет!
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16.11.2020 18:53 Ответить
С 5 лет нормально, если это замена садику, а садиков у нас не хватает. Но для этого в каждой школе нужно оборудовать специальные классы, чтобы там были места для отдыха. Дети должны оставаться в школе весь день, как в садике, иначе для родителей дополнительная нагрузка, ведь не в каждой семье есть неработающие взрослые. То есть нормально интегрировать садик в школу, если грамотно подойти к вопросу, а не просто отправить 5-леток за парту.
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16.11.2020 19:51 Ответить
А еще лучше начинать учить грамоте прямо во время зачатия. Глядишь, в 10 лет уже зрелый кормилец семьи, шахтер или сталевар.
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16.11.2020 20:29 Ответить
 
 