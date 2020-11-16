Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет

Министерство образования и науки Украины предлагает обсудить возможность начала обучения детей в школах с пяти лет.

Об этом заявил временный и.о. министра образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения в школах Украины.

"Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. В то же время обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - отметил Шкарлет.

По его словам, в других странах уже есть опыт начала обучения в школах с пяти лет.

"В мире сегодня многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же нужно учесть особенности украинской школы. Надеюсь на плодотворное обсуждение. Процесс обработки предложений вряд ли будет быстрым, но точно не будет односторонним", - сказал Шкарлет.

Сейчас в Украине в первый класс идут дети возраста шесть-семь лет.

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