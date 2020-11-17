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Міносвіти пропонує обговорити навчання дітей у школах з п'яти років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти пропонує обговорити навчання дітей у школах з п'яти років

Міністерство освіти і науки України пропонує обговорити можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років.

Про це заявив тимчасовий в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в суспільстві та експертному середовищі триває активне обговорення питання організації 12-річного навчання у школах України.

"Погоджуюсь, що діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", - зазначив Шкарлет.

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За його словами, в інших країнах вже є досвід початку навчання у школах з п'яти років.

"У світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Нам же потрібно врахувати особливості української школи. Сподіваюся на плідне обговорення. Процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, але точно не буде одностороннім", - сказав Шкарлет.

Зараз в Україні в перший клас ідуть діти віку шість-сім років.
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Топ коментарі
+14
Предлагаю с 2х, особенно на удалёнке
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16.11.2020 17:21
+12
Маразм крепчал...
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16.11.2020 17:22
+11
С роддома сразу в школу
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16.11.2020 17:29
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Предлагаю с 2х, особенно на удалёнке
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16.11.2020 17:21 Відповісти
С роддома сразу в школу
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16.11.2020 17:29 Відповісти
Маразм крепчал...
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16.11.2020 17:22 Відповісти
Ну с их логика проста - больше детей в школе значит больше денег.
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16.11.2020 17:42 Відповісти
Если предлагают новую реформу, значит текущие дела - просто швах!
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16.11.2020 17:22 Відповісти
Та не-а." Швах", это слишком мягко сказано.
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16.11.2020 17:24 Відповісти
уроды в мире куча программ на удалёнке. Качайте, делайте. Вы своим дебелизмом сейчас убьёте тысячи людей. Я даже не хочу смотреть какая тварь сейчас министр образования. Уверен, что редкая
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16.11.2020 17:24 Відповісти
Ну почему редкая? Их там, в Трускавце, столько наваяли! Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет - Цензор.НЕТ 8539
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16.11.2020 17:42 Відповісти
В современных детей и так совсем нет настоящего детства Минобразования предлагает обсудить обучение детей в школах с пяти лет - Цензор.НЕТ 7788
P.S. Как всегда хотят одеть чужую рубашку ... экспериментаторы-твари!
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16.11.2020 17:25 Відповісти
Новосад в эфире 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является полным плагиатором. 3-4 июня в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это скопированные и добавленные отрывки из чужих научных произведений, в статьях, которые он называет своими.
https://news.24tv.ua/ru/sergej-shkarlet-ministr-obrazovanija-skandaly-i-biografija_n1355694
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16.11.2020 17:26 Відповісти
Дурдом веселКа
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16.11.2020 17:27 Відповісти
Так, або знов скандалом відволікають увагу від чогось ще скандальнішого, або якась курва знов "захистилась".
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16.11.2020 17:31 Відповісти
им там тварям скоро писец всем полный. Никто и ломанного цента после назначения Байдена не даст ворам
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16.11.2020 17:40 Відповісти
Да без разницы со скольки лет. Главное содержание. Если просто совместят сад и начальную школу имея целью унификацию дошкольного образования, то проблем нет. Только поставить в этих классах кровати, чтобы дети проводили в школе весь день, как в саду, а родители могли работать.
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16.11.2020 17:41 Відповісти
какие идиоты! головной мозг человека формируется только к 7 годам.... теперь понятно, кто сидит в мин. образовании...
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16.11.2020 17:56 Відповісти
У меня в этом году первоклассник, пошел в 6 лет. Уже подумывает, как бы спалить на ... школу. А что я могу сделать?
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16.11.2020 18:02 Відповісти
Я вообще считаю, что школа вредна. Воспитывает планктон офисной, где послушание и одинаковость - самые приветствуемые качества в человеке,школа не воспитывает , не даёт знаний,в ней не ценится индивидуальность ребёнка, про лидерство вообще молчу. А хочешь знаний, все равно нужно заниматься дополнительно. Если ко всему этому добавить буллинг, часто тупость самих учителей ( за редким исключением),их консервативность, тенденциозность- многочисленные школьные инфекции , а теперь ещё и вирус ковид, -то школа превращается в объект с большим знаком минус.
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16.11.2020 18:03 Відповісти
Пральна, надо запихать чадо под юбку и пусть там сидит до 18 лет. А когда оно надумает оттуда вылезти - так и охренеет.
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16.11.2020 18:26 Відповісти
Почему 'под юбку'. Для не под юбки есть спорт. Много спорта. А не сидение в школе на стуле , откуда выходят полуинвалиды с разваленными спинами и без зрения. Ведь школа сейчас - это не шесть урокрв максимум, как было у нас. В нашей школе например, восемь уроков - это норма. То есть школа вместе с перерывами с 8-30 и до 16.
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17.11.2020 07:17 Відповісти
Не путайте ШКОЛУ із ******** українською (і не тільки) школою.
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16.11.2020 18:39 Відповісти
В 5 лет у детей только начинает формироваться долговременная память. Включите эту возрастную группу в счёт школьных лет, как это делается в других странах, и оставьте детей в покое. Хватит этих школьных реформ. С каждым годом приходят первокурсники с более худшей подготовкой чем предыдущие.
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16.11.2020 18:04 Відповісти
Вони в шість нічого не можуть
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16.11.2020 18:15 Відповісти
Шановний, ти 6-річних дітей бачив? Вони 35 хвилин на уроці граються машинками та іграшковими літаками. Батьки в них рево з 12 років пили, а тепер марять, що пан Шкарлет зробить з їх дітей успішних людей. Ти журнали подивись в школах, тепер ОДИН це оцінка, а їх аж 12. НЕ 5 , а 12, КАРЛ. Хто твої експерти? Шарій? Лазарев? НУ веди їх в 5 років у школу. Какая уже разница.
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16.11.2020 18:18 Відповісти
В НЛ в школу идут с 4х лет. Но лет до 6 - первые два класса - это как обычный садик: песенки, танцюльки, рисование, лепление какой-то срани из пластилина и т.д.

Так что ИМХО более важно чем они там будут заниматься, а не как это будет названо. Но, зная, какие одарённые чуваки сидят щас у руля, вангую, что всё будет сделано как всегда - через жопу.
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16.11.2020 18:24 Відповісти
Кто мешает родителям не отдавать их в 5? Шестилетки догоняют 5леток за год! Проверено на 6 -х моих детях! Смысла нет!
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16.11.2020 18:53 Відповісти
С 5 лет нормально, если это замена садику, а садиков у нас не хватает. Но для этого в каждой школе нужно оборудовать специальные классы, чтобы там были места для отдыха. Дети должны оставаться в школе весь день, как в садике, иначе для родителей дополнительная нагрузка, ведь не в каждой семье есть неработающие взрослые. То есть нормально интегрировать садик в школу, если грамотно подойти к вопросу, а не просто отправить 5-леток за парту.
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16.11.2020 19:51 Відповісти
А еще лучше начинать учить грамоте прямо во время зачатия. Глядишь, в 10 лет уже зрелый кормилец семьи, шахтер или сталевар.
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16.11.2020 20:29 Відповісти
 
 