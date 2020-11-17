Міносвіти пропонує обговорити навчання дітей у школах з п'яти років
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Міністерство освіти і науки України пропонує обговорити можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років.
Про це заявив тимчасовий в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в суспільстві та експертному середовищі триває активне обговорення питання організації 12-річного навчання у школах України.
"Погоджуюсь, що діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", - зазначив Шкарлет.
За його словами, в інших країнах вже є досвід початку навчання у школах з п'яти років.
"У світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Нам же потрібно врахувати особливості української школи. Сподіваюся на плідне обговорення. Процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, але точно не буде одностороннім", - сказав Шкарлет.
Зараз в Україні в перший клас ідуть діти віку шість-сім років.
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P.S. Как всегда хотят одеть чужую рубашку ... экспериментаторы-твари!
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Так что ИМХО более важно чем они там будут заниматься, а не как это будет названо. Но, зная, какие одарённые чуваки сидят щас у руля, вангую, что всё будет сделано как всегда - через жопу.