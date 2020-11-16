Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день

С завтрашнего дня вода из кранов жителей оккупированного Симферополя будет течь только по 4 часа в сутки.

Об этом сообщает "коммунальное предприятие" "Вода Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

"Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00. Пятница, суббота, воскресенье с 18-00 до 22-00".

О графике подачи воды по понедельника обещают сообщить позже.

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Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения".

Напомним, ранее в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма с 7 сентября из-за засухи и обмеления водохранилищ уже вводили ограничения на подачу воды: по шесть часов в день – по три часа утром и вечером.

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28 октября глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что график подачи воды в Симферополе могут ужесточить из-за того, что "практически все подземные резервы исчерпаны".