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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
14 085 157

Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день

Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день

С завтрашнего дня вода из кранов жителей оккупированного Симферополя будет течь только по 4 часа в сутки.

Об этом сообщает "коммунальное предприятие" "Вода Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

"Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00. Пятница, суббота, воскресенье с 18-00 до 22-00".

О графике подачи воды по понедельника обещают сообщить позже.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты объясняют нехватку воду в Крыму "воровством"

Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения".

Напомним, ранее в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма с 7 сентября из-за засухи и обмеления водохранилищ уже вводили ограничения на подачу воды: по шесть часов в день – по три часа утром и вечером.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

28 октября глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что график подачи воды в Симферополе могут ужесточить из-за того, что "практически все подземные резервы исчерпаны".

Автор: 

Крым (26369) Симферополь (657) вода (918)


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Топ комментарии
+57
Як не згадати класика!

Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 9567
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16.11.2020 20:30
+54
Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 7134

...
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16.11.2020 20:30
+53
Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 2344
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16.11.2020 20:32
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Страница 2 из 2
за любое обеспечение граждан оккупированных территорий отвечает страна-агрессор... зеленский, не ******* нам мозги и заявите об этом... кстати, вопрос... как будет правильно - ряды украинского рукойводства пожижели, пожидели или разжижели?
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16.11.2020 20:55 Ответить
Прогноз погоди в криму -у найближчі дві доби очікуються "камниснєба"...у другій половині 2025 року очікується мінлива хмарність,без опадів.
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16.11.2020 20:56 Ответить
Добро, пожаловать в областной центр Крыма!
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16.11.2020 20:59 Ответить
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 5884
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16.11.2020 21:01 Ответить
яка кмітлива пані..
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16.11.2020 21:21 Ответить
4 часа потом 3 потом 2 потом 1 ну и т.д......зато в говени ....
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16.11.2020 21:01 Ответить
Такий він Руцкій мір - як що з водою і с комфортом, то це вже не Руцкій мір
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16.11.2020 21:05 Ответить
а Хрущов было подарил крыму украину и воду, а тенерь лысый карлик вместо воды вам дарит ядерные боеголовки.....
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17.11.2020 11:18 Ответить
много, деды терпели и сынкам на пользу, даешь снизим потребление до 2 часа и то разделить на четыре раза, а что, туалет это важно.
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16.11.2020 21:12 Ответить
у кацапов в Крыму, пенсии россеянские, они талую воду, из Альп чартерами могут себе позволить!!!
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16.11.2020 21:21 Ответить
🤣🤣🤣
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17.11.2020 11:12 Ответить
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 9438
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16.11.2020 21:34 Ответить
не фильтрованное вроде как?
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16.11.2020 21:37 Ответить
в Крыму сейчас пиво фильтровать - это токо время терять да градус понижать
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16.11.2020 21:47 Ответить
Пусть почувствуют себя кацманавтами - те тоже свою мочу пьют, правда после очистки. Ну после очистки любой дурак выпьет, а слабо без нее?
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16.11.2020 21:36 Ответить
не нужно расстраиваться!!! в Африке тоже проблема с водой! но как то живут там племена
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16.11.2020 21:36 Ответить
Гоблин сливает пресную воду в море для создания дефицита ,
в Крыму полно воды и он в ней не нуждается,
строительство канала было большой ошибкой оккупационных властей при ссср
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16.11.2020 21:41 Ответить
сеня, ерундой не болтай !

нет в Крыму воды и дальше будет хуже
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16.11.2020 22:24 Ответить
Это сарказм
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16.11.2020 23:33 Ответить
Есть! В море немерено.
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17.11.2020 13:09 Ответить
Четыре часа в сутки струйкой тоненькой и прерывающейся, как при простатите .... И такое счастье будет недолго - воды в Крыму уже нет и не будет , пока не сдохнет кремлёвская крыса и кацапня не покинет полуостров...
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16.11.2020 21:55 Ответить
по версии жителей одного из Северных районов РФ: "до 1 см это не грязь, а после 1 см грязь сама отваливается!"
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16.11.2020 22:07 Ответить
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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16.11.2020 22:42 Ответить
Скоро Крымнаш станет Крымнах.
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16.11.2020 23:23 Ответить
Уже...
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 3017
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 2372
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17.11.2020 14:11 Ответить
***** нада как при камунизме всем поровну воды по карточкам.
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16.11.2020 23:27 Ответить
Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения"Источник: https://censor.net/ru/n3231420
Т.е. воды не будет до деокупации
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16.11.2020 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4bQbRt-3sLc
Не много ли будет?
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16.11.2020 23:38 Ответить
Зато камни с неба подают круглосуточно.
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16.11.2020 23:50 Ответить
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 8030
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17.11.2020 00:04 Ответить
Теперь в Крыму простому человеке не попасть на хороший пляж, многие пляжи обнесли забором для отдыха особенных, а хорошие берега застраиваются виллами богатых московитов.
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17.11.2020 00:08 Ответить
А так там би билі вілли НАТО....
Зрадники мають страждати , так завжди було.
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17.11.2020 11:09 Ответить
Чтобы опреснивать воду с моря нужно её кипятить, прикиньте сколько на это нужно денег, это могут себе позволить Дубаи и подобные.
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17.11.2020 00:15 Ответить
не обязательно кипятить, можно опреснять посредством фильтров обратного осмоса... Або попросить у завфермы( в доильном цеху вакуумники. В резервуаре с соленой водой создать разрежение, вода закипит при температуре , а хоть и при температуре 25-40 градусов, пары воды прогнал по змеевикам ( можно занять у самогонщиков)пар конденсируется - на выходе чистая вода.
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17.11.2020 01:27 Ответить
но для этого кокцапам нужно иметь клепку в голове и руки не под мудь заточеные.
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17.11.2020 01:29 Ответить
Кто тебя просит ,секреты рассказывать.Смотри кацапы в рабство стырят.
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17.11.2020 13:11 Ответить
Хорошая идея. Только соль в морской воде очень агрессивна, обычный вакуумный насос долго не проработает. Кроме того его нужно будет часто чистить ну и производительность не очень.
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17.11.2020 08:33 Ответить
На "смочить губы" хватит. У наших бойцов, в 2014-м, на Саур Могиле и столько воды не было. А кацапы что думали, что ворованное в прок пойдет? Нет, оно поперек горла встать должно.
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17.11.2020 10:43 Ответить
Ви пили ту воду? Якість її знаєте?
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17.11.2020 11:08 Ответить
Похоже, что "в родной гавани" начался дефицит воды.
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17.11.2020 02:35 Ответить
С утра настроение подняли. Спасибо
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17.11.2020 08:29 Ответить
Дык кацапу вода не особенно-то и надобна. Яму главное - бояра!
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17.11.2020 08:44 Ответить
Много еще воды на полуострове. Очень много.
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17.11.2020 10:44 Ответить
Вот когда на 2 часа, да раз в неделю - вот тогда будет самое то.
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17.11.2020 10:45 Ответить
Єх як розквітає Крим без БандерівцівНАТОхунтаКарателів... аж 4 години вода з великім вмістом "заліза" буде.
УряТаварісчі Уря.
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17.11.2020 11:05 Ответить
Пусть переселяются в кацапию, в сибирь, там снега много(с радиацией от путинхЪских испытаний, но крымчанцам не страшно, в Крым х*йло тоже навез), с него и натопят водички с ящуром...
Кстати, а электричества что, пока хватает?
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17.11.2020 11:27 Ответить
За Уралом, такие гигантские реки, как Объ, Енисей, Амур, Лена, Ангара. Не нравится на полуострове без воды, так езжайте жить на реку Лена, там воду до сих пор можно пить прямо из её многочисленных притоков.
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17.11.2020 15:39 Ответить
Так там х*йло-шойгу все радиацией засрал, воду пить можно, но винторога закрутятся в противоположную сторону...
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17.11.2020 15:57 Ответить
А говорили, что нет воды
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17.11.2020 11:52 Ответить
зато без бэндэр
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 8071
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17.11.2020 12:17 Ответить
жирують..цілих 4 години ..це ж хоч залийся..навіть втопитися можна))
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17.11.2020 12:53 Ответить
Чёта Пукин не торопится Крымский поток-1 с водой строить. Воды нет. но вы держитесь, Хорошего настроения!
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17.11.2020 14:01 Ответить
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 6066
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17.11.2020 14:18 Ответить
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть... марячок,хде марячок? Нехай камарінскую крисчанам зафігаче!
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17.11.2020 14:31 Ответить
Он уже умер, несколько лет назад.
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17.11.2020 15:40 Ответить
А разве Крым - не полуостров? Разве он не омывается Черным и Азовским морями? Какие проблемы могут быть с водой на полуострове? Или может быть Черное море обмелело? Воды на весь Крым хватит. Пейте на здоровье. Если не нравится морская, попробуйте пить камни с неба. Ими же и поля орошайте...
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07.12.2020 21:10 Ответить
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