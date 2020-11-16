Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день
С завтрашнего дня вода из кранов жителей оккупированного Симферополя будет течь только по 4 часа в сутки.
Об этом сообщает "коммунальное предприятие" "Вода Крыма", информирует Цензор.НЕТ.
"Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00. Пятница, суббота, воскресенье с 18-00 до 22-00".
О графике подачи воды по понедельника обещают сообщить позже.
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Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения".
Напомним, ранее в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма с 7 сентября из-за засухи и обмеления водохранилищ уже вводили ограничения на подачу воды: по шесть часов в день – по три часа утром и вечером.
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28 октября глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что график подачи воды в Симферополе могут ужесточить из-за того, что "практически все подземные резервы исчерпаны".
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в Крыму полно воды и он в ней не нуждается,
строительство канала было большой ошибкой оккупационных властей при ссср
нет в Крыму воды и дальше будет хуже
Т.е. воды не будет до деокупации
Не много ли будет?
Зрадники мають страждати , так завжди було.
УряТаварісчі Уря.
Кстати, а электричества что, пока хватает?