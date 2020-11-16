Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день

Від завтра вода з кранів жителів окупованого Сімферополя буде текти тільки по 4 години на добу.

Про це повідомляє "комунальне підприємство" "Вода Криму", інформує Цензор.НЕТ.

"Сімферопольська філія ГУП РК "Вода Криму" з 17 листопада змушена почати тестування нових графіків подачі водопостачання: вівторок, середа, четвер з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00. П'ятниця, субота, неділя з 18-00 до 22-00".

Про графік подачі води по понеділках обіцяють повідомити пізніше.

Комунальники пояснили, що обмеження пов'язані з "критичними рівнями водосховищ і недопущенням мертвих обсягів". Вони діятимуть "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".

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Нагадаємо, раніше в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах окупованого Криму з 7 вересня через посуху та обміління водойм вже вводили обмеження на подачу води: по шість годин на день - по три години вранці і ввечері.

28 жовтня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що режим подачі води в Сімферополі можуть зробити суворішим через те, що "практично всі підземні резерви вичерпано".

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