Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день
Від завтра вода з кранів жителів окупованого Сімферополя буде текти тільки по 4 години на добу.
Про це повідомляє "комунальне підприємство" "Вода Криму", інформує Цензор.НЕТ.
"Сімферопольська філія ГУП РК "Вода Криму" з 17 листопада змушена почати тестування нових графіків подачі водопостачання: вівторок, середа, четвер з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00. П'ятниця, субота, неділя з 18-00 до 22-00".
Про графік подачі води по понеділках обіцяють повідомити пізніше.
Комунальники пояснили, що обмеження пов'язані з "критичними рівнями водосховищ і недопущенням мертвих обсягів". Вони діятимуть "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".
Нагадаємо, раніше в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах окупованого Криму з 7 вересня через посуху та обміління водойм вже вводили обмеження на подачу води: по шість годин на день - по три години вранці і ввечері.
28 жовтня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що режим подачі води в Сімферополі можуть зробити суворішим через те, що "практично всі підземні резерви вичерпано".
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в Крыму полно воды и он в ней не нуждается,
строительство канала было большой ошибкой оккупационных властей при ссср
нет в Крыму воды и дальше будет хуже
Т.е. воды не будет до деокупации
Не много ли будет?
Зрадники мають страждати , так завжди було.
УряТаварісчі Уря.
Кстати, а электричества что, пока хватает?