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Новини Окуповані території
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Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день

Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день

Від завтра вода з кранів жителів окупованого Сімферополя буде текти тільки по 4 години на добу.

Про це повідомляє "комунальне підприємство" "Вода Криму", інформує Цензор.НЕТ.

"Сімферопольська філія ГУП РК "Вода Криму" з 17 листопада змушена почати тестування нових графіків подачі водопостачання: вівторок, середа, четвер з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00. П'ятниця, субота, неділя з 18-00 до 22-00".

Про графік подачі води по понеділках обіцяють повідомити пізніше.

Комунальники пояснили, що обмеження пов'язані з "критичними рівнями водосховищ і недопущенням мертвих обсягів". Вони діятимуть "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".

Читайте також: Окупанти пояснюють нестачу воду в Криму "крадіжкою"

Нагадаємо, раніше в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах окупованого Криму з 7 вересня через посуху та обміління водойм вже вводили обмеження на подачу води: по шість годин на день - по три години вранці і ввечері.

28 жовтня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що режим подачі води в Сімферополі можуть зробити суворішим через те, що "практично всі підземні резерви вичерпано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується

Автор: 

Крим (14131) Сімферополь (219) вода (1176)


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Топ коментарі
+57
Як не згадати класика!

Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 9567
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16.11.2020 20:30
+54
Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 7134

...
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16.11.2020 20:30
+53
Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день - Цензор.НЕТ 2344
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16.11.2020 20:32
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за любое обеспечение граждан оккупированных территорий отвечает страна-агрессор... зеленский, не ******* нам мозги и заявите об этом... кстати, вопрос... как будет правильно - ряды украинского рукойводства пожижели, пожидели или разжижели?
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16.11.2020 20:55 Відповісти
Прогноз погоди в криму -у найближчі дві доби очікуються "камниснєба"...у другій половині 2025 року очікується мінлива хмарність,без опадів.
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16.11.2020 20:56 Відповісти
Добро, пожаловать в областной центр Крыма!
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16.11.2020 20:59 Відповісти
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 5884
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16.11.2020 21:01 Відповісти
яка кмітлива пані..
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16.11.2020 21:21 Відповісти
4 часа потом 3 потом 2 потом 1 ну и т.д......зато в говени ....
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16.11.2020 21:01 Відповісти
Такий він Руцкій мір - як що з водою і с комфортом, то це вже не Руцкій мір
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16.11.2020 21:05 Відповісти
а Хрущов было подарил крыму украину и воду, а тенерь лысый карлик вместо воды вам дарит ядерные боеголовки.....
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17.11.2020 11:18 Відповісти
много, деды терпели и сынкам на пользу, даешь снизим потребление до 2 часа и то разделить на четыре раза, а что, туалет это важно.
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16.11.2020 21:12 Відповісти
у кацапов в Крыму, пенсии россеянские, они талую воду, из Альп чартерами могут себе позволить!!!
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16.11.2020 21:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.11.2020 11:12 Відповісти
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 9438
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16.11.2020 21:34 Відповісти
не фильтрованное вроде как?
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16.11.2020 21:37 Відповісти
в Крыму сейчас пиво фильтровать - это токо время терять да градус понижать
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16.11.2020 21:47 Відповісти
Пусть почувствуют себя кацманавтами - те тоже свою мочу пьют, правда после очистки. Ну после очистки любой дурак выпьет, а слабо без нее?
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16.11.2020 21:36 Відповісти
не нужно расстраиваться!!! в Африке тоже проблема с водой! но как то живут там племена
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16.11.2020 21:36 Відповісти
Гоблин сливает пресную воду в море для создания дефицита ,
в Крыму полно воды и он в ней не нуждается,
строительство канала было большой ошибкой оккупационных властей при ссср
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16.11.2020 21:41 Відповісти
сеня, ерундой не болтай !

нет в Крыму воды и дальше будет хуже
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16.11.2020 22:24 Відповісти
Это сарказм
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16.11.2020 23:33 Відповісти
Есть! В море немерено.
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17.11.2020 13:09 Відповісти
Четыре часа в сутки струйкой тоненькой и прерывающейся, как при простатите .... И такое счастье будет недолго - воды в Крыму уже нет и не будет , пока не сдохнет кремлёвская крыса и кацапня не покинет полуостров...
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16.11.2020 21:55 Відповісти
по версии жителей одного из Северных районов РФ: "до 1 см это не грязь, а после 1 см грязь сама отваливается!"
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16.11.2020 22:07 Відповісти
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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16.11.2020 22:42 Відповісти
Скоро Крымнаш станет Крымнах.
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16.11.2020 23:23 Відповісти
Уже...
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 3017
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 2372
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17.11.2020 14:11 Відповісти
***** нада как при камунизме всем поровну воды по карточкам.
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16.11.2020 23:27 Відповісти
Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения"Источник: https://censor.net/ru/n3231420
Т.е. воды не будет до деокупации
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16.11.2020 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4bQbRt-3sLc
Не много ли будет?
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16.11.2020 23:38 Відповісти
Зато камни с неба подают круглосуточно.
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16.11.2020 23:50 Відповісти
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 8030
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17.11.2020 00:04 Відповісти
Теперь в Крыму простому человеке не попасть на хороший пляж, многие пляжи обнесли забором для отдыха особенных, а хорошие берега застраиваются виллами богатых московитов.
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17.11.2020 00:08 Відповісти
А так там би билі вілли НАТО....
Зрадники мають страждати , так завжди було.
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Чтобы опреснивать воду с моря нужно её кипятить, прикиньте сколько на это нужно денег, это могут себе позволить Дубаи и подобные.
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17.11.2020 00:15 Відповісти
не обязательно кипятить, можно опреснять посредством фильтров обратного осмоса... Або попросить у завфермы( в доильном цеху вакуумники. В резервуаре с соленой водой создать разрежение, вода закипит при температуре , а хоть и при температуре 25-40 градусов, пары воды прогнал по змеевикам ( можно занять у самогонщиков)пар конденсируется - на выходе чистая вода.
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17.11.2020 01:27 Відповісти
но для этого кокцапам нужно иметь клепку в голове и руки не под мудь заточеные.
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17.11.2020 01:29 Відповісти
Кто тебя просит ,секреты рассказывать.Смотри кацапы в рабство стырят.
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17.11.2020 13:11 Відповісти
Хорошая идея. Только соль в морской воде очень агрессивна, обычный вакуумный насос долго не проработает. Кроме того его нужно будет часто чистить ну и производительность не очень.
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17.11.2020 08:33 Відповісти
На "смочить губы" хватит. У наших бойцов, в 2014-м, на Саур Могиле и столько воды не было. А кацапы что думали, что ворованное в прок пойдет? Нет, оно поперек горла встать должно.
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17.11.2020 10:43 Відповісти
Ви пили ту воду? Якість її знаєте?
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17.11.2020 11:08 Відповісти
Похоже, что "в родной гавани" начался дефицит воды.
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17.11.2020 02:35 Відповісти
С утра настроение подняли. Спасибо
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17.11.2020 08:29 Відповісти
Дык кацапу вода не особенно-то и надобна. Яму главное - бояра!
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17.11.2020 08:44 Відповісти
Много еще воды на полуострове. Очень много.
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17.11.2020 10:44 Відповісти
Вот когда на 2 часа, да раз в неделю - вот тогда будет самое то.
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17.11.2020 10:45 Відповісти
Єх як розквітає Крим без БандерівцівНАТОхунтаКарателів... аж 4 години вода з великім вмістом "заліза" буде.
УряТаварісчі Уря.
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17.11.2020 11:05 Відповісти
Пусть переселяются в кацапию, в сибирь, там снега много(с радиацией от путинхЪских испытаний, но крымчанцам не страшно, в Крым х*йло тоже навез), с него и натопят водички с ящуром...
Кстати, а электричества что, пока хватает?
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17.11.2020 11:27 Відповісти
За Уралом, такие гигантские реки, как Объ, Енисей, Амур, Лена, Ангара. Не нравится на полуострове без воды, так езжайте жить на реку Лена, там воду до сих пор можно пить прямо из её многочисленных притоков.
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17.11.2020 15:39 Відповісти
Так там х*йло-шойгу все радиацией засрал, воду пить можно, но винторога закрутятся в противоположную сторону...
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17.11.2020 15:57 Відповісти
А говорили, что нет воды
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17.11.2020 11:52 Відповісти
зато без бэндэр
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 8071
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17.11.2020 12:17 Відповісти
жирують..цілих 4 години ..це ж хоч залийся..навіть втопитися можна))
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17.11.2020 12:53 Відповісти
Чёта Пукин не торопится Крымский поток-1 с водой строить. Воды нет. но вы держитесь, Хорошего настроения!
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17.11.2020 14:01 Відповісти
Воду в окупованому Сімферополі подаватимуть 4 години на день - Цензор.НЕТ 6066
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17.11.2020 14:18 Відповісти
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть... марячок,хде марячок? Нехай камарінскую крисчанам зафігаче!
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17.11.2020 14:31 Відповісти
Он уже умер, несколько лет назад.
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17.11.2020 15:40 Відповісти
А разве Крым - не полуостров? Разве он не омывается Черным и Азовским морями? Какие проблемы могут быть с водой на полуострове? Или может быть Черное море обмелело? Воды на весь Крым хватит. Пейте на здоровье. Если не нравится морская, попробуйте пить камни с неба. Ими же и поля орошайте...
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07.12.2020 21:10 Відповісти
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