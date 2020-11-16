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Новости Убийство Шеремета
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Судов по делу Шеремета в ноябре не будет: судья заболела, - соцсети

Судов по делу Шеремета в ноябре не будет: судья заболела, - соцсети
Фото: СЕНС Україна

Председательствующая судья по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Оксана Голуб заболела. Поэтому в ноябре судебных заседаний по этому делу не будет.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказывается, что судья Голубь заболела. И заседания по делу в ноябре месяце (назначены на 17 и 24) не состоятся", - сказано в сообщении.

Последнее заседание по этому делу состоялось 21 октября.

Далее суд должен был заседать 1 раз в 2 недели.

"Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами. Важные срочные ходатайства, поданные защитой Антоненко в сентябре, до сих пор не рассмотрены", - сказано на странице Free Riff.

Также на Цензор.НЕТ: Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов

Судов по делу Шеремета в ноябре не будет: судья заболела, - соцсети 01

Автор: 

суд (25080) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+11
Это сейчас единственный выход,когда тупик.Вся зеленая верхушка убралась на самоизоляцию,потому что куда не взгляни одни тупики. Надо отсидеться,а вдруг рассосется.
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16.11.2020 21:21
+7
т.е. если она сдохнет, дело закрыто?
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16.11.2020 21:01
+5
"Тянут резину за хвост в долгий ящик" (с)
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16.11.2020 21:15
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т.е. если она сдохнет, дело закрыто?
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16.11.2020 21:01 Ответить
Пусть сдохнут ушлепки , сфабриковавшие 🎒🤡🤢 аферу
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16.11.2020 21:47 Ответить
"Тянут резину за хвост в долгий ящик" (с)
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16.11.2020 21:15 Ответить
Это сейчас единственный выход,когда тупик.Вся зеленая верхушка убралась на самоизоляцию,потому что куда не взгляни одни тупики. Надо отсидеться,а вдруг рассосется.
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16.11.2020 21:21 Ответить
Не спешат судьи.Не сегодня-завтра ЗЕ скинут,а им отвечать.😂
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16.11.2020 21:41 Ответить
зеленский - скот и подонок
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16.11.2020 21:51 Ответить
лучшее, что смогла придумать...
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16.11.2020 23:45 Ответить
В дальнейшем возможен и "мор" прокуроров. Это дело будут "жевать" как попа ветошь.
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17.11.2020 06:39 Ответить
 
 