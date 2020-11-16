Судов по делу Шеремета в ноябре не будет: судья заболела, - соцсети

Председательствующая судья по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Оксана Голуб заболела. Поэтому в ноябре судебных заседаний по этому делу не будет.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказывается, что судья Голубь заболела. И заседания по делу в ноябре месяце (назначены на 17 и 24) не состоятся", - сказано в сообщении.

Последнее заседание по этому делу состоялось 21 октября.

Далее суд должен был заседать 1 раз в 2 недели.

"Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами. Важные срочные ходатайства, поданные защитой Антоненко в сентябре, до сих пор не рассмотрены", - сказано на странице Free Riff.

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