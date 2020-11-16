Апелляционный суд постановил провести пересчет голосов в Фастове Киевской области на выборах в облсовет

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Киевского окружного административного суда, который ранее обязал Фастовскую городскую территориальную избирательную комиссию провести пересчет голосов на выборах в Киевский облсовет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Голос"

"Фастовская городская ТИК должна в ближайшее время провести пересчет голосов и установить настоящие результаты волеизъявления. Протоколы ТИК от 31 октября и 6 ноября и оригинальные протоколы участковых избирательных комиссий содержат существенные разногласия, по мнению суда, может свидетельствовать о внесении искаженных сведений в протоколы ТИК", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что из-за таких таких манипуляций Партия "Голос" потеряла не менее 183 голосов.

Нардеп партии Ярослав Железняк назвал Фастов "проблемной точкой, где есть вопросы к установлению результатов волеизъявления".

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