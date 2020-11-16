РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13230 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
1 660 1

Апелляционный суд постановил провести пересчет голосов в Фастове Киевской области на выборах в облсовет

Апелляционный суд постановил провести пересчет голосов в Фастове Киевской области на выборах в облсовет

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Киевского окружного административного суда, который ранее обязал Фастовскую городскую территориальную избирательную комиссию провести пересчет голосов на выборах в Киевский облсовет.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-служба партии "Голос"

"Фастовская городская ТИК должна в ближайшее время провести пересчет голосов и установить настоящие результаты волеизъявления. Протоколы ТИК от 31 октября и 6 ноября и оригинальные протоколы участковых избирательных комиссий содержат существенные разногласия, по мнению суда, может свидетельствовать о внесении искаженных сведений в протоколы ТИК", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что из-за таких таких манипуляций Партия "Голос" потеряла не менее 183 голосов.

Нардеп партии Ярослав Железняк назвал Фастов "проблемной точкой, где есть вопросы к установлению результатов волеизъявления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов

Автор: 

Киевская область (4118) местные выборы (2752) Фастов (27)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось чому на сайті ЦВК, гілка https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html "Обрані депутати місцевих рад" - результати вибори в Київську облраду відсутні...
показать весь комментарий
16.11.2020 21:15 Ответить
 
 