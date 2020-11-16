Неизвестные до смерти избили режиссера Садовского в Харькове
Известный режиссер Леонид Садовский, 71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов, во время нападения неизвестного получил тяжелые телесные повреждения, от которых 16 ноября скончался в больнице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Очнувшись, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту следователем Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.
В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержание.
Как рассказали корреспонденту Укринформа в Харьковском Доме актера имени Леся Сердюка, Леонид Садовский был талантливым режиссером театра и кино: "Заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедрой театрального мастерства Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, он много времени уделял молодым актерам, создав для них личную творческую мастерскую. Коллеги и студенты будут вспоминать его как талантливого человека с чистым сердцем ".
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Це що ж робилося на нашій землі, що пішла зворотня міграція!
Не треба інших доказів голодомору (свідоцтва, фото - це суцільний жах), достатньо таких документів.
М таких мразей у нас др фига и трошки. Увы
«Валентин и Валентина» М. Рощин
«Февраль» М. Шатров
«Жестокие игры» А. Арбузов
«Сокровище» Пристли
«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец
«Поговорим о странностях любви» Г. Мамлин
«Повесть пламенных лет» А. Довженко
«Я стою у ресторана» Э. Радзинский
«Звезды на утреннем небе» А. Галин
«Сцены из супружеской жизни» Бергман
«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович
«Назар Стодоля» Т. Шевченко
«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман
«Пророк» В. Винниченко
«Алибаба и 40 писем персидского базара»
«Эндшпиль» Беккет
«Шантропа» Саксаганский
«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий
«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон
«Продаётся динозавр»
«В ожидании короля» Мольер
«Конкурс» Галин
«Боинг - Боинг» М. Камолетти
«8 любящих женщин» Робер Тома
«Волшебный голос Джельсомино»
«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко
«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий
«37 открыток» МакКивер
«Любовь в стиле Джаз»
«Эквус» Шеффер
«Последняя лента Крэппа»
и пр.
(в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль»
М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище»
Пристли«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви»
Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет»
А. Довженко«Я стою у ресторана»
Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе»
А. Галин«Сцены из супружеской жизни»
Бергман«Кот домашний, средней пушистости»
В. Войнович«Назар Стодоля»
Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл)
Д. Вассерман«Пророк»
В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль»
Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс»
Галин«Боинг - Боинг»
М. Камолетти«8 любящих женщин»
Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик»
Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана»
Л. Жуховицкий«37 открыток»
МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус»
Шеффер«Последняя лента Крэппа»
Вічна Пам'ять справжній Людині.
Царство небесное.
Специально для понаехавших: Рыльский -не в честь поэта,в "честь" московского оккупационного Рыльского стрелецкого полка.В 1655 примерно году полк расположился в этих местах .Потой же причине и Рейтерская и Стрелецкая... Кто там у власти в киевском горсовете,как насчет переименовать?