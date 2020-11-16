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Неизвестные до смерти избили режиссера Садовского в Харькове

Неизвестные до смерти избили режиссера Садовского в Харькове

Известный режиссер Леонид Садовский, 71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов, во время нападения неизвестного получил тяжелые телесные повреждения, от которых 16 ноября скончался в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Очнувшись, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержание.

Как рассказали корреспонденту Укринформа в Харьковском Доме актера имени Леся Сердюка, Леонид Садовский был талантливым режиссером театра и кино: "Заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедрой театрального мастерства Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, он много времени уделял молодым актерам, создав для них личную творческую мастерскую. Коллеги и студенты будут вспоминать его как талантливого человека с чистым сердцем ".

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Автор: 

убийство (6476) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+79
Пока в хАрЬкове будет "московский отдел полиции" - дебилы будут непобедимы!
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16.11.2020 22:56
+48
Харків - це відстійник кацапів, яких привезли сюди після голодомору 32-33 та у 49.
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16.11.2020 23:00
+41
Это так по-руцькы... Настолько по-сруцькЫ, аж обрыгаться хочется..
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16.11.2020 22:56
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Пока в хАрЬкове будет "московский отдел полиции" - дебилы будут непобедимы!
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16.11.2020 22:56 Ответить
Это так по-руцькы... Настолько по-сруцькЫ, аж обрыгаться хочется..
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16.11.2020 22:56 Ответить
а пока подонок Гепа будет типа Головой... точно город парадигм противоречий..
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16.11.2020 23:25 Ответить
Харків - це відстійник кацапів, яких привезли сюди після голодомору 32-33 та у 49.
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16.11.2020 23:00 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/06/150602_ru_s_holodomor_donbass_russia ссыль
Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 8541
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16.11.2020 23:08 Ответить
Більш ніж півтора тисячеліття Русь-Україна мала надлишок населення, котре розселялося на вільні землі.
Це що ж робилося на нашій землі, що пішла зворотня міграція!

Не треба інших доказів голодомору (свідоцтва, фото - це суцільний жах), достатньо таких документів.
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16.11.2020 23:49 Ответить
Какая то мразь убила человека
М таких мразей у нас др фига и трошки. Увы
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16.11.2020 23:01 Ответить
фильмы, спектакли?
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16.11.2020 23:01 Ответить
основные постановки в театрах (в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др. и в рашке (но давно, до 1993 г)
«Валентин и Валентина» М. Рощин
«Февраль» М. Шатров
«Жестокие игры» А. Арбузов
«Сокровище» Пристли
«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец
«Поговорим о странностях любви» Г. Мамлин
«Повесть пламенных лет» А. Довженко
«Я стою у ресторана» Э. Радзинский
«Звезды на утреннем небе» А. Галин
«Сцены из супружеской жизни» Бергман
«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович
«Назар Стодоля» Т. Шевченко
«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман
«Пророк» В. Винниченко
«Алибаба и 40 писем персидского базара»
«Эндшпиль» Беккет
«Шантропа» Саксаганский
«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий
«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон
«Продаётся динозавр»
«В ожидании короля» Мольер
«Конкурс» Галин
«Боинг - Боинг» М. Камолетти
«8 любящих женщин» Робер Тома
«Волшебный голос Джельсомино»
«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко
«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий
«37 открыток» МакКивер
«Любовь в стиле Джаз»
«Эквус» Шеффер
«Последняя лента Крэппа»
и пр.
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16.11.2020 23:08 Ответить
Основные постановки в театрах Украины (в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль» М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище» Пристли«Правда, ничего кроме правды»«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви» Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет» А. Довженко«Я стою у ресторана» Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе» А. Галин«Сцены из супружеской жизни» Бергман«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович«Назар Стодоля» Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман«Пророк» В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль» Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс» Галин«Боинг - Боинг» М. Камолетти«8 любящих женщин» Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий«37 открыток» МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус» Шеффер«Последняя лента Крэппа»
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16.11.2020 23:11 Ответить
Основные постановки в театрах Украины
(в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль»
М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище»
Пристли«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви»
Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет»
А. Довженко«Я стою у ресторана»
Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе»
А. Галин«Сцены из супружеской жизни»
Бергман«Кот домашний, средней пушистости»
В. Войнович«Назар Стодоля»
Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл)
Д. Вассерман«Пророк»
В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль»
Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс»
Галин«Боинг - Боинг»
М. Камолетти«8 любящих женщин»
Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик»
Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана»
Л. Жуховицкий«37 открыток»
МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус»
Шеффер«Последняя лента Крэппа»
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16.11.2020 23:13 Ответить
Тебе достаточно ответили, насекомое? Или ты только сериалы потерпевшего видело?
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16.11.2020 23:16 Ответить
Поднялась со дна вся грязь....почувствовали отсутствие крепкой власти. Нынче все дозволено; воруй ,грабь ,разбойничай, а уж политических противников глушить совсем запросто! Ни одного "титушку " не наказали. Навыбирали!
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16.11.2020 23:04 Ответить
о Московського відділу поліції ========= ВАТ ИЗ ВАК???? це яка держава???
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16.11.2020 23:04 Ответить
Навезли туда уголовников из Макшании -они и воспитали поколение ватной сволочи.
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16.11.2020 23:05 Ответить
Вся наволоч повилазила.
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16.11.2020 23:08 Ответить
Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 3402
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16.11.2020 23:09 Ответить
Харків'яни,вставайте!
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16.11.2020 23:10 Ответить
60% відсотків за трупа проголосувало, куди вони встануть - вони скоріше всі до нього ляжуть.
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16.11.2020 23:14 Ответить
Ты долбо...б ,или внук Шарикова.?
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17.11.2020 07:22 Ответить
Царство Небесне...
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16.11.2020 23:21 Ответить
Грьобані козломорді, горіть в аду!
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16.11.2020 23:29 Ответить
Как видно, при зеле возвращаются лихие девяностые...
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16.11.2020 23:46 Ответить
как бы не лихие 30-ые
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16.11.2020 23:52 Ответить
"Московский отдел полиции" - Россия, тогда все понятно.
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16.11.2020 23:48 Ответить
не знаю, кто виноват в конкретно этом случае, но за президентство Порошенко и Зеленского с наркоманскими аптеками в Харькове пытался бороться только Азов. они громили их. А менты как крышевали так и дальше занимаются этим.
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17.11.2020 00:15 Ответить
"Московский отдел полиции"-это все,что нужно знать о Харькове
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17.11.2020 00:27 Ответить
І вбило ж якесь мурло з інтелектом на рівні таргана... Ось так воно буває. Шарікови, мля.
Вічна Пам'ять справжній Людині.
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17.11.2020 01:52 Ответить
Избиратель Кернеса 100%
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17.11.2020 03:09 Ответить
Ликвидация всего украинского в Украине идёт полным ходом.
Царство небесное.
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17.11.2020 07:22 Ответить
І кого має відшукати "Кремлівська харківська поліція"? Що це за назва, коли у нас війна з цими покидьками? Невжде криваорізькі і харківські з одеськитми повернули взад дев'яності? Чи це вже посинаються тридцяті? Наскільки ж вони нас відкинули назад?
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17.11.2020 08:17 Ответить
А никого не смущает в Киеве улица Рейтерская,Стрелецкая? Там же переулок Рыльский?
Специально для понаехавших: Рыльский -не в честь поэта,в "честь" московского оккупационного Рыльского стрелецкого полка.В 1655 примерно году полк расположился в этих местах .Потой же причине и Рейтерская и Стрелецкая... Кто там у власти в киевском горсовете,как насчет переименовать?
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17.11.2020 09:42 Ответить
Наркоманы.
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17.11.2020 08:42 Ответить
К сожалению реалии современности. Почти у каждого прохожего при себе смартфон,что бы на дозу заработать осталось лишь его забрать у этого прохожего.
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17.11.2020 09:46 Ответить
Ось і аргумент для тремтячих хоплофобів: окрім смартфона, у перехожого має бути при собі стовбур з повною крамницею набоїв ( ). Щоб гопобидло ризикувало отримати дозу свинцю замість наркоти.
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17.11.2020 17:18 Ответить
как то режет слух "стовбур з повною крамницею набоїв", все таки магазин
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17.11.2020 21:00 Ответить
да и "стовбур" тоже, гугл транслейтом переводили?
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17.11.2020 21:04 Ответить
так можно дойти до "на деревах розпустилися нирки"
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17.11.2020 21:05 Ответить
Е-е-еее... Смайл у дужках ні на що не натякає?

Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 3863
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17.11.2020 21:12 Ответить
тяжелый рабочий день был))
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17.11.2020 21:18 Ответить
🤣🤣🤣
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17.11.2020 21:21 Ответить
НКВД завжди займалося ліквідацією української культурної еліти. Варто згадати хоча б історію з Миколою Леонтовичем.
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17.11.2020 10:07 Ответить
Це зветься захистом "руSSкого мира".
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17.11.2020 10:08 Ответить
Мразотна мусорота могла навіть за якусь "неправильну" відповідь забити, або просто в них настрій був такий. Вірогідість цього навіть більша ніж, якщо б хтось хотів його пограбувати. При цьому мусарка пошуками грабіжників обтяжуватися не стане. Повісить на першого, хто не зможете себе захистити в мусарських підвалах.
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17.11.2020 11:14 Ответить
 
 