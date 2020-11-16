Неизвестные до смерти избили режиссера Садовского в Харькове

Известный режиссер Леонид Садовский, 71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов, во время нападения неизвестного получил тяжелые телесные повреждения, от которых 16 ноября скончался в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Очнувшись, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержание.

Как рассказали корреспонденту Укринформа в Харьковском Доме актера имени Леся Сердюка, Леонид Садовский был талантливым режиссером театра и кино: "Заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедрой театрального мастерства Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, он много времени уделял молодым актерам, создав для них личную творческую мастерскую. Коллеги и студенты будут вспоминать его как талантливого человека с чистым сердцем ".

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