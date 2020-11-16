Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові
Відомий режисер Леонід Садовський, 71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів, під час нападу невідомого зазнав важких тілесних ушкоджень, від яких 16 листопада помер у лікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Інформація про потерпілого надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що чоловік зазнав кілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий знепритомнів. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про те, що трапилося дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де він 16 листопада помер", - сказано в повідомленні.
За цим фактом слідчий Московського відділу поліції проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув'язнення.
Наразі поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника і його затримання.
Як розповіли кореспонденту Укрінформу в Харківському Будинку актора імені Леся Сердюка, Леонід Садовський був талановитим режисером театру і кіно: "Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри театральної майстерності Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського, він багато часу приділяв молодим акторам, створивши для них особисту творчу майстерню. Колеги та студенти згадуватимуть його як талановиту людину з чистим серцем".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це що ж робилося на нашій землі, що пішла зворотня міграція!
Не треба інших доказів голодомору (свідоцтва, фото - це суцільний жах), достатньо таких документів.
М таких мразей у нас др фига и трошки. Увы
«Валентин и Валентина» М. Рощин
«Февраль» М. Шатров
«Жестокие игры» А. Арбузов
«Сокровище» Пристли
«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец
«Поговорим о странностях любви» Г. Мамлин
«Повесть пламенных лет» А. Довженко
«Я стою у ресторана» Э. Радзинский
«Звезды на утреннем небе» А. Галин
«Сцены из супружеской жизни» Бергман
«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович
«Назар Стодоля» Т. Шевченко
«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман
«Пророк» В. Винниченко
«Алибаба и 40 писем персидского базара»
«Эндшпиль» Беккет
«Шантропа» Саксаганский
«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий
«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон
«Продаётся динозавр»
«В ожидании короля» Мольер
«Конкурс» Галин
«Боинг - Боинг» М. Камолетти
«8 любящих женщин» Робер Тома
«Волшебный голос Джельсомино»
«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко
«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий
«37 открыток» МакКивер
«Любовь в стиле Джаз»
«Эквус» Шеффер
«Последняя лента Крэппа»
и пр.
(в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль»
М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище»
Пристли«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви»
Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет»
А. Довженко«Я стою у ресторана»
Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе»
А. Галин«Сцены из супружеской жизни»
Бергман«Кот домашний, средней пушистости»
В. Войнович«Назар Стодоля»
Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл)
Д. Вассерман«Пророк»
В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль»
Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс»
Галин«Боинг - Боинг»
М. Камолетти«8 любящих женщин»
Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик»
Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана»
Л. Жуховицкий«37 открыток»
МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус»
Шеффер«Последняя лента Крэппа»
Вічна Пам'ять справжній Людині.
Царство небесное.
Специально для понаехавших: Рыльский -не в честь поэта,в "честь" московского оккупационного Рыльского стрелецкого полка.В 1655 примерно году полк расположился в этих местах .Потой же причине и Рейтерская и Стрелецкая... Кто там у власти в киевском горсовете,как насчет переименовать?