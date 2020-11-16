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Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові

Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові

Відомий режисер Леонід Садовський, 71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів, під час нападу невідомого зазнав важких тілесних ушкоджень, від яких 16 листопада помер у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про потерпілого надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що чоловік зазнав кілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий знепритомнів. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про те, що трапилося дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де він 16 листопада помер", - сказано в повідомленні.

За цим фактом слідчий Московського відділу поліції проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув'язнення.

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Наразі поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника і його затримання.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу в Харківському Будинку актора імені Леся Сердюка, Леонід Садовський був талановитим режисером театру і кіно: "Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри театральної майстерності Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського, він багато часу приділяв молодим акторам, створивши для них особисту творчу майстерню. Колеги та студенти згадуватимуть його як талановиту людину з чистим серцем".

Автор: 

вбивство (3080) Харків (5569)


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Топ коментарі
+79
Пока в хАрЬкове будет "московский отдел полиции" - дебилы будут непобедимы!
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16.11.2020 22:56
+48
Харків - це відстійник кацапів, яких привезли сюди після голодомору 32-33 та у 49.
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16.11.2020 23:00
+41
Это так по-руцькы... Настолько по-сруцькЫ, аж обрыгаться хочется..
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16.11.2020 22:56
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Пока в хАрЬкове будет "московский отдел полиции" - дебилы будут непобедимы!
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16.11.2020 22:56 Відповісти
Это так по-руцькы... Настолько по-сруцькЫ, аж обрыгаться хочется..
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16.11.2020 22:56 Відповісти
а пока подонок Гепа будет типа Головой... точно город парадигм противоречий..
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16.11.2020 23:25 Відповісти
Харків - це відстійник кацапів, яких привезли сюди після голодомору 32-33 та у 49.
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16.11.2020 23:00 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/06/150602_ru_s_holodomor_donbass_russia ссыль
Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 8541
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16.11.2020 23:08 Відповісти
Більш ніж півтора тисячеліття Русь-Україна мала надлишок населення, котре розселялося на вільні землі.
Це що ж робилося на нашій землі, що пішла зворотня міграція!

Не треба інших доказів голодомору (свідоцтва, фото - це суцільний жах), достатньо таких документів.
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16.11.2020 23:49 Відповісти
Какая то мразь убила человека
М таких мразей у нас др фига и трошки. Увы
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16.11.2020 23:01 Відповісти
фильмы, спектакли?
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16.11.2020 23:01 Відповісти
основные постановки в театрах (в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др. и в рашке (но давно, до 1993 г)
«Валентин и Валентина» М. Рощин
«Февраль» М. Шатров
«Жестокие игры» А. Арбузов
«Сокровище» Пристли
«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец
«Поговорим о странностях любви» Г. Мамлин
«Повесть пламенных лет» А. Довженко
«Я стою у ресторана» Э. Радзинский
«Звезды на утреннем небе» А. Галин
«Сцены из супружеской жизни» Бергман
«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович
«Назар Стодоля» Т. Шевченко
«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман
«Пророк» В. Винниченко
«Алибаба и 40 писем персидского базара»
«Эндшпиль» Беккет
«Шантропа» Саксаганский
«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий
«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон
«Продаётся динозавр»
«В ожидании короля» Мольер
«Конкурс» Галин
«Боинг - Боинг» М. Камолетти
«8 любящих женщин» Робер Тома
«Волшебный голос Джельсомино»
«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко
«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий
«37 открыток» МакКивер
«Любовь в стиле Джаз»
«Эквус» Шеффер
«Последняя лента Крэппа»
и пр.
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16.11.2020 23:08 Відповісти
Основные постановки в театрах Украины (в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль» М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище» Пристли«Правда, ничего кроме правды»«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви» Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет» А. Довженко«Я стою у ресторана» Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе» А. Галин«Сцены из супружеской жизни» Бергман«Кот домашний, средней пушистости» В. Войнович«Назар Стодоля» Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл) Д. Вассерман«Пророк» В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль» Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс» Галин«Боинг - Боинг» М. Камолетти«8 любящих женщин» Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик» Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий«37 открыток» МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус» Шеффер«Последняя лента Крэппа»
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16.11.2020 23:11 Відповісти
Основные постановки в театрах Украины
(в Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе и др.) и России:«Валентин и Валентина» М. Рощин«Февраль»
М. Шатров«Жестокие игры» А. Арбузов«Сокровище»
Пристли«Правда, ничего кроме правды»
«Дикий ангел» Коломиец«Поговорим о странностях любви»
Г. МамлинКороткометражный игровой фильм «Вокруг любви»«Повесть пламенных лет»
А. Довженко«Я стою у ресторана»
Э. Радзинский«Звезды на утреннем небе»
А. Галин«Сцены из супружеской жизни»
Бергман«Кот домашний, средней пушистости»
В. Войнович«Назар Стодоля»
Т. Шевченко«Человек из Ламанчи» (мюзикл)
Д. Вассерман«Пророк»
В. Винниченко«Алибаба и 40 писем персидского базара»«Эндшпиль»
Беккет«Шантропа» Саксаганский«Ой, не ходи, Грицю» Старицкий«Этот пылко влюблённый» Н. Саймон«Продаётся динозавр»«В ожидании короля» Мольер«Конкурс»
Галин«Боинг - Боинг»
М. Камолетти«8 любящих женщин»
Робер Тома«Волшебный голос Джельсомино»«Шельменко- денщик»
Григорий Квитка-Основьяненко«Последняя женщина сеньора Хуана»
Л. Жуховицкий«37 открыток»
МакКивер«Любовь в стиле Джаз»«Эквус»
Шеффер«Последняя лента Крэппа»
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16.11.2020 23:13 Відповісти
Тебе достаточно ответили, насекомое? Или ты только сериалы потерпевшего видело?
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16.11.2020 23:16 Відповісти
Поднялась со дна вся грязь....почувствовали отсутствие крепкой власти. Нынче все дозволено; воруй ,грабь ,разбойничай, а уж политических противников глушить совсем запросто! Ни одного "титушку " не наказали. Навыбирали!
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16.11.2020 23:04 Відповісти
о Московського відділу поліції ========= ВАТ ИЗ ВАК???? це яка держава???
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16.11.2020 23:04 Відповісти
Навезли туда уголовников из Макшании -они и воспитали поколение ватной сволочи.
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16.11.2020 23:05 Відповісти
Вся наволоч повилазила.
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16.11.2020 23:08 Відповісти
Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 3402
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16.11.2020 23:09 Відповісти
Харків'яни,вставайте!
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16.11.2020 23:10 Відповісти
60% відсотків за трупа проголосувало, куди вони встануть - вони скоріше всі до нього ляжуть.
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16.11.2020 23:14 Відповісти
Ты долбо...б ,или внук Шарикова.?
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17.11.2020 07:22 Відповісти
Царство Небесне...
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16.11.2020 23:21 Відповісти
Грьобані козломорді, горіть в аду!
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16.11.2020 23:29 Відповісти
Как видно, при зеле возвращаются лихие девяностые...
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16.11.2020 23:46 Відповісти
как бы не лихие 30-ые
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16.11.2020 23:52 Відповісти
"Московский отдел полиции" - Россия, тогда все понятно.
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16.11.2020 23:48 Відповісти
не знаю, кто виноват в конкретно этом случае, но за президентство Порошенко и Зеленского с наркоманскими аптеками в Харькове пытался бороться только Азов. они громили их. А менты как крышевали так и дальше занимаются этим.
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17.11.2020 00:15 Відповісти
"Московский отдел полиции"-это все,что нужно знать о Харькове
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17.11.2020 00:27 Відповісти
І вбило ж якесь мурло з інтелектом на рівні таргана... Ось так воно буває. Шарікови, мля.
Вічна Пам'ять справжній Людині.
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17.11.2020 01:52 Відповісти
Избиратель Кернеса 100%
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17.11.2020 03:09 Відповісти
Ликвидация всего украинского в Украине идёт полным ходом.
Царство небесное.
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17.11.2020 07:22 Відповісти
І кого має відшукати "Кремлівська харківська поліція"? Що це за назва, коли у нас війна з цими покидьками? Невжде криваорізькі і харківські з одеськитми повернули взад дев'яності? Чи це вже посинаються тридцяті? Наскільки ж вони нас відкинули назад?
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17.11.2020 08:17 Відповісти
А никого не смущает в Киеве улица Рейтерская,Стрелецкая? Там же переулок Рыльский?
Специально для понаехавших: Рыльский -не в честь поэта,в "честь" московского оккупационного Рыльского стрелецкого полка.В 1655 примерно году полк расположился в этих местах .Потой же причине и Рейтерская и Стрелецкая... Кто там у власти в киевском горсовете,как насчет переименовать?
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17.11.2020 09:42 Відповісти
Наркоманы.
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17.11.2020 08:42 Відповісти
К сожалению реалии современности. Почти у каждого прохожего при себе смартфон,что бы на дозу заработать осталось лишь его забрать у этого прохожего.
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17.11.2020 09:46 Відповісти
Ось і аргумент для тремтячих хоплофобів: окрім смартфона, у перехожого має бути при собі стовбур з повною крамницею набоїв ( ). Щоб гопобидло ризикувало отримати дозу свинцю замість наркоти.
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17.11.2020 17:18 Відповісти
как то режет слух "стовбур з повною крамницею набоїв", все таки магазин
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17.11.2020 21:00 Відповісти
да и "стовбур" тоже, гугл транслейтом переводили?
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17.11.2020 21:04 Відповісти
так можно дойти до "на деревах розпустилися нирки"
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17.11.2020 21:05 Відповісти
Е-е-еее... Смайл у дужках ні на що не натякає?

Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові - Цензор.НЕТ 3863
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17.11.2020 21:12 Відповісти
тяжелый рабочий день был))
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17.11.2020 21:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.11.2020 21:21 Відповісти
НКВД завжди займалося ліквідацією української культурної еліти. Варто згадати хоча б історію з Миколою Леонтовичем.
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17.11.2020 10:07 Відповісти
Це зветься захистом "руSSкого мира".
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17.11.2020 10:08 Відповісти
Мразотна мусорота могла навіть за якусь "неправильну" відповідь забити, або просто в них настрій був такий. Вірогідість цього навіть більша ніж, якщо б хтось хотів його пограбувати. При цьому мусарка пошуками грабіжників обтяжуватися не стане. Повісить на першого, хто не зможете себе захистити в мусарських підвалах.
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17.11.2020 11:14 Відповісти
 
 