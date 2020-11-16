Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові

Відомий режисер Леонід Садовський, 71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів, під час нападу невідомого зазнав важких тілесних ушкоджень, від яких 16 листопада помер у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про потерпілого надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що чоловік зазнав кілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий знепритомнів. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про те, що трапилося дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де він 16 листопада помер", - сказано в повідомленні.

За цим фактом слідчий Московського відділу поліції проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув'язнення.

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Наразі поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника і його затримання.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу в Харківському Будинку актора імені Леся Сердюка, Леонід Садовський був талановитим режисером театру і кіно: "Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри театральної майстерності Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського, він багато часу приділяв молодим акторам, створивши для них особисту творчу майстерню. Колеги та студенти згадуватимуть його як талановиту людину з чистим серцем".