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Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Действующая администрация президента США обеспечит профессиональную передачу власти команде демократа Джо Байдена, если его победа на выборах будет подтверждена юридически.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Hill.
"Мы можем иметь политические разногласия, но если кампания Байдена — Харрис будет определена победителем (очевидно, сейчас все так и выглядит) мы обеспечим очень профессиональную передачу власти со стороны Совета по вопросам национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", — отметил О’Брайен.
В то же время он допустил, что Трампу удастся обжаловать результаты выборов и остаться на второй срок.
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+14 Джон Зойдберг cb913b8d
показать весь комментарий17.11.2020 02:29
+10 Sergii Ustim
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+8 Garry Grant
показать весь комментарий17.11.2020 03:35
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Но возраст и деменция не являются жестко взаимосвязанными, всё зависит от генетики.
Есть старики, до глубокой старости сохраняющие ясный ум и хорошую память, а есть и люди, у которых все симптомы деменции проявляются в 60 лет.
У Байдена симптомы деменции отсутствуют.
И ты можешь их купить:
https://www.apteka24.ua/medikamenty/nervnaja-sistema/pri-dementsii/
Препараты, которые назначаются при деменции, всего лишь сглаживают симптоматику, проявляющуюся при этом процессе - ажитацию, тревогу, нарушения концентрации, расстройства памяти и другие.
Пачками никакие препараты вообще применять нельзя и ни один врач никогда не превысит дозировку при их назначении, это может вызвать тяжелую интоксикацию.
ну хоть один примерчик напиши...!
Если нет, откуда профессионально?
Майже кожен день знаходять фальсифіковані або не пораховані бюлетені. 2600 тільки в одному маленькому окрузі в Джорджії. https://www.breitbart.com/2020-election/2020/11/16/georgia-recount-finds-2600-uncounted-ballots-in-floyd-county/
Демократи в США отримали найменьшу більшість в Конгрессі з часів другої світової війни. Тренд - перехід меньшинств, жінок і тп. від демократів до республіканців. https://www.breitbart.com/radio/2020/11/16/rep-tom-emmer-every-house-seat-flipped-by-gop-was-minority-woman-or-veteran/
Поки губернатор Каліфорнії вводить повний локдаун, він і політична верхівка Калфорнії гуляє разом на люксовому курорті на Гаваях (як це знайомо) https://www.theblaze.com/news/california-coronavirus-democrat-hypocrisy-hawaii
Трамп змінює склад вищих посадовців Пентагону https://www.lifesitenews.com/news/trump-loyalists-replace-pentagon-establishment-figures-after-trump-fires-defense-chief