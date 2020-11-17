Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену

Действующая администрация президента США обеспечит профессиональную передачу власти команде демократа Джо Байдена, если его победа на выборах будет подтверждена юридически.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Hill.

"Мы можем иметь политические разногласия, но если кампания Байдена — Харрис будет определена победителем (очевидно, сейчас все так и выглядит) мы обеспечим очень профессиональную передачу власти со стороны Совета по вопросам национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", — отметил О’Брайен.

В то же время он допустил, что Трампу удастся обжаловать результаты выборов и остаться на второй срок.

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