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Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Советник Трампа О'Брайен пообещал

Действующая администрация президента США обеспечит профессиональную передачу власти команде демократа Джо Байдена, если его победа на выборах будет подтверждена юридически.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  The Hill.

"Мы можем иметь политические разногласия, но если кампания Байдена — Харрис будет определена победителем (очевидно, сейчас все так и выглядит) мы обеспечим очень профессиональную передачу власти со стороны Совета по вопросам национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", — отметил О’Брайен.

В то же время он допустил, что Трампу удастся обжаловать результаты выборов и остаться на второй срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
В штатах два клоуна или два пети? Вы определитесь уже, эксперты х..вы...
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17.11.2020 02:29
+10
У кацапов припекает...
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17.11.2020 07:00
+8
Тем забавнее,что дед с деменцией будет драть парашку в хвост и гриву.))
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17.11.2020 03:35
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Трамп - американский Петя П. : - пока его не посадят, он будет мутить воду до последнего ! (с) Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену - Цензор.НЕТ 1264
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17.11.2020 02:19 Ответить
А байден - американский клоун Зе, причем на таблетках от деменции.
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17.11.2020 02:24 Ответить
В штатах два клоуна или два пети? Вы определитесь уже, эксперты х..вы...
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17.11.2020 02:29 Ответить
У кацапов припекает...
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17.11.2020 07:00 Ответить
Зе и Пе -- братья близнецы !!!
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17.11.2020 02:30 Ответить
Тем забавнее,что дед с деменцией будет драть парашку в хвост и гриву.))
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17.11.2020 03:35 Ответить
От деменции нет таблеток. Если процесс начался, он неотвратимо будет продолжаться и его невозможно становить.
Но возраст и деменция не являются жестко взаимосвязанными, всё зависит от генетики.
Есть старики, до глубокой старости сохраняющие ясный ум и хорошую память, а есть и люди, у которых все симптомы деменции проявляются в 60 лет.
У Байдена симптомы деменции отсутствуют.
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17.11.2020 10:03 Ответить
От деменции есть куча таблеток и Байден их жрет пачками, на том пока и держится.
И ты можешь их купить:
https://www.apteka24.ua/medikamenty/nervnaja-sistema/pri-dementsii/
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17.11.2020 15:58 Ответить
От деменции нет таблеток, это процесс разрушения мозга, который невозможно регенироровать.
Препараты, которые назначаются при деменции, всего лишь сглаживают симптоматику, проявляющуюся при этом процессе - ажитацию, тревогу, нарушения концентрации, расстройства памяти и другие.
Пачками никакие препараты вообще применять нельзя и ни один врач никогда не превысит дозировку при их назначении, это может вызвать тяжелую интоксикацию.
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18.11.2020 13:20 Ответить
Вот только рашка так не думает . " Кто угодно только не Трамп " в риторике кремляди никто не увидел .
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17.11.2020 02:56 Ответить
это Юлька у зеленского на подтанцовке ,,а кукловод карабас-Каломой
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17.11.2020 06:01 Ответить
Путлер уже обратился к байдену за дружбой, сказал что поддерживал анжелу дэвис, т.е свой в доску
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17.11.2020 16:00 Ответить
Давай, бродяга, навыход
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17.11.2020 03:08 Ответить
хутин на очереди - тока ногами вперед
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17.11.2020 03:10 Ответить
Пане Яр, знакомая подружка опечалилась, шо не смогла с вами продолжить праздничную беседу(3 дня бан)
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17.11.2020 03:14 Ответить
ну продулся, не ерничай, уходи, не заставляй краснеть свою Малашку.
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17.11.2020 03:20 Ответить
А каазлабаду аукнется , за то , шо пыня вовремя не поздравил пана Байдена с победой.
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17.11.2020 03:22 Ответить
Что он такое говорит,Дональд? Ведь ты написал в Твиттере,что выиграл. Уволить.😆
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17.11.2020 03:31 Ответить
То ли Трамп унизился до Додона, то ли Додон возвысился до Трампа, но оба мечтают, чтобы их "величие" затвердили в судебном порядке! Как же они жалки!
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17.11.2020 05:58 Ответить
Трамп щось вчверить. Точно підгидить в білому домі.
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17.11.2020 06:34 Ответить
За Трампом Москва.
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17.11.2020 06:50 Ответить
и отступать некуда...)
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17.11.2020 07:31 Ответить
Ростов не резиновый! Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену - Цензор.НЕТ 2716
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17.11.2020 08:49 Ответить
***** нервно тискает зрелого мальчика в бункере Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену - Цензор.НЕТ 2657
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17.11.2020 06:37 Ответить
Можно понять, что санитары уже дежурат с носилками у Белого дома, ожидая, когда больной окончательно "созреет".
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17.11.2020 07:03 Ответить
Треба факти фальсіфікацій Байденом. Є факти? Це вже работа команди Трампа. Якщо нема фактів, то не буде і судів.
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17.11.2020 07:14 Ответить
Ваня, а как там можно фальсифицировать...?
ну хоть один примерчик напиши...!
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17.11.2020 07:33 Ответить
Трамп каже, що голосування по пошті сфальсіфіковані. Невже не можна це перевірити?
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17.11.2020 08:13 Ответить
ну вот ты и вумный...!\в прямом смысле этого слова...!)\
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17.11.2020 08:32 Ответить
Трамп виглядає жалюгідно...треба вміти не тільки перемагати, а й програвши - достойно передати владу й піти геть!!!
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17.11.2020 07:38 Ответить
У него ситуация как в том фильме "или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору". Или он живет в белом доме или в тюрьме "Синг-синг".
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17.11.2020 08:53 Ответить
Есть такая профессия - передатчик власти?
Если нет, откуда профессионально?
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17.11.2020 08:21 Ответить
Дурні всі вже всі обридли, що в США, що в Україні. Тамп, який чотири рази відкосив від армії звинувачував колись сенатора Мак Кейна, що той, мовляв не такий вже і герой, бо попав в полон коли пілотом його збили у В'єтнамі, можна подумать, що Дональд помахав би руками і полетів як літак на свій авіагносець, а ще він назвав мексиканців "злочинці і вбивці" та мав інші перли політика, які і призвели, що в основному бідна частина суспільсва відвернулись від Трампа і проголосували за Байдена.
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17.11.2020 10:02 Ответить
Кацапы в растерянности: Трамп уже чмо или ещё нет... Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену - Цензор.НЕТ 2343
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17.11.2020 10:21 Ответить
Зс Новини і факти яки не розскажуть по СНН. Для тих кому цікава міжнародні політика і "шо там в США":

Майже кожен день знаходять фальсифіковані або не пораховані бюлетені. 2600 тільки в одному маленькому окрузі в Джорджії. https://www.breitbart.com/2020-election/2020/11/16/georgia-recount-finds-2600-uncounted-ballots-in-floyd-county/

Демократи в США отримали найменьшу більшість в Конгрессі з часів другої світової війни. Тренд - перехід меньшинств, жінок і тп. від демократів до республіканців. https://www.breitbart.com/radio/2020/11/16/rep-tom-emmer-every-house-seat-flipped-by-gop-was-minority-woman-or-veteran/

Поки губернатор Каліфорнії вводить повний локдаун, він і політична верхівка Калфорнії гуляє разом на люксовому курорті на Гаваях (як це знайомо) https://www.theblaze.com/news/california-coronavirus-democrat-hypocrisy-hawaii

Трамп змінює склад вищих посадовців Пентагону https://www.lifesitenews.com/news/trump-loyalists-replace-pentagon-establishment-figures-after-trump-fires-defense-chief
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17.11.2020 11:26 Ответить
 
 