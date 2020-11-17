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Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену

Чинна адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога на виборах буде підтверджена юридично.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Харріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе має такий вигляд), ми забезпечимо дуже професійну передачу влади з боку Ради з питань національної безпеки. У цьому немає жодних сумнівів", - зазначив О'Браєн.

Водночас він припустив, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.

Читайте: Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

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Топ коментарі
+14
В штатах два клоуна или два пети? Вы определитесь уже, эксперты х..вы...
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17.11.2020 02:29
+10
У кацапов припекает...
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17.11.2020 07:00
+8
Тем забавнее,что дед с деменцией будет драть парашку в хвост и гриву.))
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17.11.2020 03:35
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Трамп - американский Петя П. : - пока его не посадят, он будет мутить воду до последнего ! (с) Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену - Цензор.НЕТ 1264
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17.11.2020 02:19 Відповісти
А байден - американский клоун Зе, причем на таблетках от деменции.
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17.11.2020 02:24 Відповісти
В штатах два клоуна или два пети? Вы определитесь уже, эксперты х..вы...
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17.11.2020 02:29 Відповісти
У кацапов припекает...
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17.11.2020 07:00 Відповісти
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Зе и Пе -- братья близнецы !!!
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17.11.2020 02:30 Відповісти
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Тем забавнее,что дед с деменцией будет драть парашку в хвост и гриву.))
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17.11.2020 03:35 Відповісти
От деменции нет таблеток. Если процесс начался, он неотвратимо будет продолжаться и его невозможно становить.
Но возраст и деменция не являются жестко взаимосвязанными, всё зависит от генетики.
Есть старики, до глубокой старости сохраняющие ясный ум и хорошую память, а есть и люди, у которых все симптомы деменции проявляются в 60 лет.
У Байдена симптомы деменции отсутствуют.
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17.11.2020 10:03 Відповісти
От деменции есть куча таблеток и Байден их жрет пачками, на том пока и держится.
И ты можешь их купить:
https://www.apteka24.ua/medikamenty/nervnaja-sistema/pri-dementsii/
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17.11.2020 15:58 Відповісти
От деменции нет таблеток, это процесс разрушения мозга, который невозможно регенироровать.
Препараты, которые назначаются при деменции, всего лишь сглаживают симптоматику, проявляющуюся при этом процессе - ажитацию, тревогу, нарушения концентрации, расстройства памяти и другие.
Пачками никакие препараты вообще применять нельзя и ни один врач никогда не превысит дозировку при их назначении, это может вызвать тяжелую интоксикацию.
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18.11.2020 13:20 Відповісти
Вот только рашка так не думает . " Кто угодно только не Трамп " в риторике кремляди никто не увидел .
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17.11.2020 02:56 Відповісти
это Юлька у зеленского на подтанцовке ,,а кукловод карабас-Каломой
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17.11.2020 06:01 Відповісти
Путлер уже обратился к байдену за дружбой, сказал что поддерживал анжелу дэвис, т.е свой в доску
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17.11.2020 16:00 Відповісти
Давай, бродяга, навыход
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17.11.2020 03:08 Відповісти
хутин на очереди - тока ногами вперед
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17.11.2020 03:10 Відповісти
Пане Яр, знакомая подружка опечалилась, шо не смогла с вами продолжить праздничную беседу(3 дня бан)
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17.11.2020 03:14 Відповісти
ну продулся, не ерничай, уходи, не заставляй краснеть свою Малашку.
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17.11.2020 03:20 Відповісти
А каазлабаду аукнется , за то , шо пыня вовремя не поздравил пана Байдена с победой.
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17.11.2020 03:22 Відповісти
Что он такое говорит,Дональд? Ведь ты написал в Твиттере,что выиграл. Уволить.😆
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17.11.2020 03:31 Відповісти
То ли Трамп унизился до Додона, то ли Додон возвысился до Трампа, но оба мечтают, чтобы их "величие" затвердили в судебном порядке! Как же они жалки!
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17.11.2020 05:58 Відповісти
Трамп щось вчверить. Точно підгидить в білому домі.
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17.11.2020 06:34 Відповісти
За Трампом Москва.
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17.11.2020 06:50 Відповісти
и отступать некуда...)
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17.11.2020 07:31 Відповісти
Ростов не резиновый! Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену - Цензор.НЕТ 2716
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17.11.2020 08:49 Відповісти
***** нервно тискает зрелого мальчика в бункере Советник Трампа О'Брайен пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену - Цензор.НЕТ 2657
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17.11.2020 06:37 Відповісти
Можно понять, что санитары уже дежурат с носилками у Белого дома, ожидая, когда больной окончательно "созреет".
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17.11.2020 07:03 Відповісти
Треба факти фальсіфікацій Байденом. Є факти? Це вже работа команди Трампа. Якщо нема фактів, то не буде і судів.
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17.11.2020 07:14 Відповісти
Ваня, а как там можно фальсифицировать...?
ну хоть один примерчик напиши...!
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17.11.2020 07:33 Відповісти
Трамп каже, що голосування по пошті сфальсіфіковані. Невже не можна це перевірити?
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17.11.2020 08:13 Відповісти
ну вот ты и вумный...!\в прямом смысле этого слова...!)\
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17.11.2020 08:32 Відповісти
Трамп виглядає жалюгідно...треба вміти не тільки перемагати, а й програвши - достойно передати владу й піти геть!!!
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17.11.2020 07:38 Відповісти
У него ситуация как в том фильме "или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору". Или он живет в белом доме или в тюрьме "Синг-синг".
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17.11.2020 08:53 Відповісти
Есть такая профессия - передатчик власти?
Если нет, откуда профессионально?
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17.11.2020 08:21 Відповісти
Дурні всі вже всі обридли, що в США, що в Україні. Тамп, який чотири рази відкосив від армії звинувачував колись сенатора Мак Кейна, що той, мовляв не такий вже і герой, бо попав в полон коли пілотом його збили у В'єтнамі, можна подумать, що Дональд помахав би руками і полетів як літак на свій авіагносець, а ще він назвав мексиканців "злочинці і вбивці" та мав інші перли політика, які і призвели, що в основному бідна частина суспільсва відвернулись від Трампа і проголосували за Байдена.
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17.11.2020 10:02 Відповісти
Кацапы в растерянности: Трамп уже чмо или ещё нет... Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену - Цензор.НЕТ 2343
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17.11.2020 10:21 Відповісти
Зс Новини і факти яки не розскажуть по СНН. Для тих кому цікава міжнародні політика і "шо там в США":

Майже кожен день знаходять фальсифіковані або не пораховані бюлетені. 2600 тільки в одному маленькому окрузі в Джорджії. https://www.breitbart.com/2020-election/2020/11/16/georgia-recount-finds-2600-uncounted-ballots-in-floyd-county/

Демократи в США отримали найменьшу більшість в Конгрессі з часів другої світової війни. Тренд - перехід меньшинств, жінок і тп. від демократів до республіканців. https://www.breitbart.com/radio/2020/11/16/rep-tom-emmer-every-house-seat-flipped-by-gop-was-minority-woman-or-veteran/

Поки губернатор Каліфорнії вводить повний локдаун, він і політична верхівка Калфорнії гуляє разом на люксовому курорті на Гаваях (як це знайомо) https://www.theblaze.com/news/california-coronavirus-democrat-hypocrisy-hawaii

Трамп змінює склад вищих посадовців Пентагону https://www.lifesitenews.com/news/trump-loyalists-replace-pentagon-establishment-figures-after-trump-fires-defense-chief
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17.11.2020 11:26 Відповісти
 
 