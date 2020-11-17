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Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену
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Чинна адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога на виборах буде підтверджена юридично.
Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
"Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Харріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе має такий вигляд), ми забезпечимо дуже професійну передачу влади з боку Ради з питань національної безпеки. У цьому немає жодних сумнівів", - зазначив О'Браєн.
Водночас він припустив, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.
Топ коментарі
+14 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар17.11.2020 02:29
+10 Sergii Ustim
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+8 Garry Grant
показати весь коментар17.11.2020 03:35
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Будь ласка, зачекайте...
Но возраст и деменция не являются жестко взаимосвязанными, всё зависит от генетики.
Есть старики, до глубокой старости сохраняющие ясный ум и хорошую память, а есть и люди, у которых все симптомы деменции проявляются в 60 лет.
У Байдена симптомы деменции отсутствуют.
И ты можешь их купить:
https://www.apteka24.ua/medikamenty/nervnaja-sistema/pri-dementsii/
Препараты, которые назначаются при деменции, всего лишь сглаживают симптоматику, проявляющуюся при этом процессе - ажитацию, тревогу, нарушения концентрации, расстройства памяти и другие.
Пачками никакие препараты вообще применять нельзя и ни один врач никогда не превысит дозировку при их назначении, это может вызвать тяжелую интоксикацию.
ну хоть один примерчик напиши...!
Если нет, откуда профессионально?
Майже кожен день знаходять фальсифіковані або не пораховані бюлетені. 2600 тільки в одному маленькому окрузі в Джорджії. https://www.breitbart.com/2020-election/2020/11/16/georgia-recount-finds-2600-uncounted-ballots-in-floyd-county/
Демократи в США отримали найменьшу більшість в Конгрессі з часів другої світової війни. Тренд - перехід меньшинств, жінок і тп. від демократів до республіканців. https://www.breitbart.com/radio/2020/11/16/rep-tom-emmer-every-house-seat-flipped-by-gop-was-minority-woman-or-veteran/
Поки губернатор Каліфорнії вводить повний локдаун, він і політична верхівка Калфорнії гуляє разом на люксовому курорті на Гаваях (як це знайомо) https://www.theblaze.com/news/california-coronavirus-democrat-hypocrisy-hawaii
Трамп змінює склад вищих посадовців Пентагону https://www.lifesitenews.com/news/trump-loyalists-replace-pentagon-establishment-figures-after-trump-fires-defense-chief