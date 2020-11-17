Пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на Донетчине, - Офис генпрокурора
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В г. Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным ведомства, досудебным расследованием было установлено, что 15 ноября 2020 г. в 08:00, несовершеннолетняя жительница г. Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.
На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.
Отмечается, что под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Военнослужащий, находившийся на том момент в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Максимальное наказание по указанным статьям - до 12 лет лишение свободы.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Херой. Поедет на зону жопой торговать...как и должно было быть....
А откуда у вас инфа, если не секрет, о подобном разводняке? Сами стали жертвой? А почему, в таком случае, не сообщили в НАБУ, внутреннюю безопасность полиции о том, что с вас требуют взятку?
Кстати, по законодательству Украины, чтоб вы понимали, секс с девушкой, достигшей 16-ти приводит к ответственности лишь в том случае, если ее организм не достиг половой зрелости. Для этого назначается соответствующая экспертиза и, если у потерпевшей сформированы половые органы (в вашем случае - это полностью оформившаяся грудь, как у взрослой), то никакой ответственности не будет. А, чтоб привлечь к ответствености по другой статье "розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку) - даже секс необязателен, достаточно интимных прикосновений.
Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
вы в своем уме?
ага, пять лайков под каждым мерзким высером - стало быть сегодня с утра на смене целых ПЯТЬ троллей из Ольгино.
Аргументы:
- В стране 40% недое***х баб. Которые накормят, напоят и ублажат. А он козлина полез на ребенка.
- Как он будет побеждать солдат врага, если с ребенком не справился?
Я бы не выдержал!" (с)
PS.Добре знаю Селідово, там був наш шпиталь. Це - сепарське місто, рівень ненависті до України зашкалював. Якщо у місті і регіоні роздмухають бунт- вимагатимуть не ув"язнення якогось-гвалтівника, а референдуму, вони того лише чекають. Винна тут чинна українська влада і командування ЗСУ - від Головнокомандувача до командира взвода.