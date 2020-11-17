П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора
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У м. Селидове Донецької області п'яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка м. Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.
На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося.
Зазначається, що за процесуального керівництва Червоноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).
Військовослужбовець, який перебував на той момент у стані алкогольного сп'яніння, затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Максимальне покарання за цими статтями - до 12 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Будь ласка, зачекайте...
Херой. Поедет на зону жопой торговать...как и должно было быть....
А откуда у вас инфа, если не секрет, о подобном разводняке? Сами стали жертвой? А почему, в таком случае, не сообщили в НАБУ, внутреннюю безопасность полиции о том, что с вас требуют взятку?
Кстати, по законодательству Украины, чтоб вы понимали, секс с девушкой, достигшей 16-ти приводит к ответственности лишь в том случае, если ее организм не достиг половой зрелости. Для этого назначается соответствующая экспертиза и, если у потерпевшей сформированы половые органы (в вашем случае - это полностью оформившаяся грудь, как у взрослой), то никакой ответственности не будет. А, чтоб привлечь к ответствености по другой статье "розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку) - даже секс необязателен, достаточно интимных прикосновений.
Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
вы в своем уме?
ага, пять лайков под каждым мерзким высером - стало быть сегодня с утра на смене целых ПЯТЬ троллей из Ольгино.
Аргументы:
- В стране 40% недое***х баб. Которые накормят, напоят и ублажат. А он козлина полез на ребенка.
- Как он будет побеждать солдат врага, если с ребенком не справился?
Я бы не выдержал!" (с)
PS.Добре знаю Селідово, там був наш шпиталь. Це - сепарське місто, рівень ненависті до України зашкалював. Якщо у місті і регіоні роздмухають бунт- вимагатимуть не ув"язнення якогось-гвалтівника, а референдуму, вони того лише чекають. Винна тут чинна українська влада і командування ЗСУ - від Головнокомандувача до командира взвода.