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П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

У м. Селидове Донецької області п'яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка м. Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.

На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося.

Зазначається, що за процесуального керівництва Червоноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Військовослужбовець, який перебував на той момент у стані алкогольного сп'яніння, затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також читайте: Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора

Максимальне покарання за цими статтями - до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Топ коментарі
+20
Зараз із цими неповнолітніми в нас у Харкові менти менти гроші заробляють. В них є своі цицкасті шльондри 15-17 років, яких вони підкладають пьяненьким клієнтам масажних салонів, саун. Потім ця волоцюга строіть невинні очі та мямлить, що вона там прибирала, до мами зайшла, підручники забула, а погані дяді іі зіпсували. За це по новому дебільному кодексу дядям світить 10 років, тож готують 10 штук зелені, щоб та заяву не писала. Зрозуміло, що менти одразу на місці і все популярно пояснюють.
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17.11.2020 08:00
+9
Фейки года: "изнасилованная девочка" в Германии

Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
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17.11.2020 08:16
+9
А сказка рассказана в лучших традициях-идеальная девочка-маму провожала в 8 утра на работу,угу
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17.11.2020 08:25
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Среди Алеш из за поребрики процент дебилов поверь не меньше!
Херой. Поедет на зону жопой торговать...как и должно было быть....
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17.11.2020 07:56 Відповісти
Зараз із цими неповнолітніми в нас у Харкові менти менти гроші заробляють. В них є своі цицкасті шльондри 15-17 років, яких вони підкладають пьяненьким клієнтам масажних салонів, саун. Потім ця волоцюга строіть невинні очі та мямлить, що вона там прибирала, до мами зайшла, підручники забула, а погані дяді іі зіпсували. За це по новому дебільному кодексу дядям світить 10 років, тож готують 10 штук зелені, щоб та заяву не писала. Зрозуміло, що менти одразу на місці і все популярно пояснюють.
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17.11.2020 08:00 Відповісти
Таке було завжди.
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17.11.2020 08:09 Відповісти
раніше за згвалтування чи за петтінг не давали як зараз за вбивство! Зараз помацав булки у 16 річноі і загримів на 5 років, або готуй ментам 5 штук
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17.11.2020 08:20 Відповісти
Сейчас даже не обязательно помацать. Сейчас детки пошли смышленные. Просто ради прикола или чтобы отомстить, скажут, дядя меня трогали веселая жизнь обеспечена. У нас же особо разбираться не любят. Сразу деньги давай или прокурворы с мусорами себе продвижение по службе заработают.
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17.11.2020 10:34 Відповісти
Негодяи какие менты! Заставляют честных граждан трахать малолеток! Надрачивают им, наверное...
А откуда у вас инфа, если не секрет, о подобном разводняке? Сами стали жертвой? А почему, в таком случае, не сообщили в НАБУ, внутреннюю безопасность полиции о том, что с вас требуют взятку?
Кстати, по законодательству Украины, чтоб вы понимали, секс с девушкой, достигшей 16-ти приводит к ответственности лишь в том случае, если ее организм не достиг половой зрелости. Для этого назначается соответствующая экспертиза и, если у потерпевшей сформированы половые органы (в вашем случае - это полностью оформившаяся грудь, как у взрослой), то никакой ответственности не будет. А, чтоб привлечь к ответствености по другой статье "розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку) - даже секс необязателен, достаточно интимных прикосновений.
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17.11.2020 08:16 Відповісти
В мене син друга 20 років потрахався з малоліткою (15,5 років), яка вже 3 роки вела статеве життя до нього та виглядала на всі 18. Ось вона і вирішила скористатись моментом і заробити собі на косметику. Менти сказали- половину нам. Не 10 штук зелені, але 7 прийшлось заплатити та купа нервів. А в мене прабабка, в якоі було 9 дітей, першу народила у 14. Для кого закон? Правильно - для ментів. А як Кирила Тлялова мусора вбили, стріляючи по консервах, так за це нікого не закрили. І де справедливість?!
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17.11.2020 08:27 Відповісти
А ее и не было никогда.
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17.11.2020 09:08 Відповісти
была когда-то справедливость высокого порядка
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17.11.2020 10:18 Відповісти
Некоторьіе законьі пишутся чтоб бьіло чем "подхарчеваться" какойто группе
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17.11.2020 12:10 Відповісти
Какой-то поток странного сознания. По убитому Кириллу подозреваемые сидят. А то, что в Украине конченное законодательство по срокам следствия - скажите спасибо тем, кто не захотел вводить соответствующие изменения в законодательство. По вашему знакомому - он лох, потому что, если она действительно выглядела не на свой возраст, то любой адвокат в суде не оставил бы от обвинения камня на камне. По поводу возраста согласия - прддерживаю, современные девочки в 14 лет вполне годятся для секса, но консервативно-дикое украинское общество не готово к таким изменениям в закон.
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17.11.2020 23:04 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/news.liga.net/amp/incidents/news/ubiystvo-5-letnego-kirilla-tlyavova-dvuh-podozrevaemyh-vypustili-iz-sizo
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19.11.2020 08:32 Відповісти
Не так - *насиловать* не разглядывает возраст изнасилованного, но в случае с малолетними отягощает преступление.
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17.11.2020 08:31 Відповісти
Законодательство поменяли, возраст "согласия" сейчас 16 лет и никто никакой экспертизы на предмет достижения половой зрелости не проводит. Есть разграничения: до 14 лет малолетнее лицо, с 14 лет несовершеннолетнее лицо с соответствующими сроками.
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17.11.2020 10:18 Відповісти
это обычный заработок мусаров, наркотики и малолетние курвы, а по субботам на субботниках они с ними сами бесплатно парятся в баньках.
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17.11.2020 09:24 Відповісти
таким промишляють не перший рік мусора в усіх країнах радянського союзу, окрім мабуть країн Балтії.
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17.11.2020 11:11 Відповісти
Фейки года: "изнасилованная девочка" в Германии

Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
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17.11.2020 08:16 Відповісти
пацаны годами сидят в блиндажах и окопах, возвращая доверие месных, а через таких у...банов нашу армию називают фашистской и все усилия коту под хвост
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17.11.2020 08:22 Відповісти
Тут зечмо всю страну насилует,но офис генпрокурора не замечает
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17.11.2020 08:24 Відповісти
А сказка рассказана в лучших традициях-идеальная девочка-маму провожала в 8 утра на работу,угу
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17.11.2020 08:25 Відповісти
В 8 утра запрещено свободно выходить на улицу? Или это ненормально?
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17.11.2020 08:28 Відповісти
чем плохо, когда дочь провожает мать? давайте ее за это шлюхой называть или как?
вы в своем уме?
ага, пять лайков под каждым мерзким высером - стало быть сегодня с утра на смене целых ПЯТЬ троллей из Ольгино.
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17.11.2020 09:09 Відповісти
В 8 утра бухой! ой-ляля.
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17.11.2020 08:26 Відповісти
это он с вечера.
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17.11.2020 09:10 Відповісти
Расстрелять собаку!
Аргументы:
- В стране 40% недое***х баб. Которые накормят, напоят и ублажат. А он козлина полез на ребенка.
- Как он будет побеждать солдат врага, если с ребенком не справился?
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17.11.2020 08:27 Відповісти
Электорат шария уже и в ВСУ
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17.11.2020 08:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
ВоЕн света!
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17.11.2020 08:37 Відповісти
Комментаторы, пытающиеся извернуться и оправдать данное деяние или выдать его за подлую попытку подставить доблестного героя, поделитесь секретом - как вам удаётся сдерживать рвотные позывы при взгляде в зеркало? Просто любопытно.
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17.11.2020 08:56 Відповісти
работа такая..
П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7093
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17.11.2020 09:11 Відповісти
Кацапи идите накуй.
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17.11.2020 13:20 Відповісти
"Подумать только, два дня без первого, один день без второго и два дня без третьего...
Я бы не выдержал!" (с)

П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4236
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17.11.2020 08:56 Відповісти
пьяный насильник....два в одном
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17.11.2020 09:02 Відповісти
пьяный проспится, дурак- никогда.
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17.11.2020 09:13 Відповісти
Больше офису венедиктовой ,для поднятия рейтинга ВСУ и морального состояния армии ,сообщить нечего?Это необходимо , перепечатать и всем сообщить цензору!!
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17.11.2020 09:54 Відповісти
Військовослужбовець, звичайно, худоба (якщо так було насправді, про що стане відомо в ході розслідування). Але що там чути за поки що депутата Юрченка? Щось все раптово затихло...
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17.11.2020 10:37 Відповісти
А как это "не успела открыть дверь в квартиру как он ее втолкнул в ПОМЕЩЕНИЕ"? Что за помещение в подъезде?
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17.11.2020 10:52 Відповісти
да еще и успела позвонить бабушке!
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18.11.2020 00:28 Відповісти
БАБУБШЕК В ООН И НА ДОНБАСС )))
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17.11.2020 11:18 Відповісти
А чого нам сподіватися?. Міноборони краде, т.з. Укроборонпром" краде мільярди і майже ніц не робить, генерали крадуть, полковники крадуть, офіцери кожен на своєму місці рвуть де і що можуть (це попри до горя відомий їхній "професіоналізм"...). А солдати гниють в окопах і бліндажах, їдять що попало, гріються чим попало, ТА ЩЕ Й МОЧИТИ СЕПАРІВ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ!. ******* зброя лише на папері - де робота "джевелінів", де "байрактарів", де хвалені "Оплоти", де американські катери, де наші "корвети"? Армія, яка не постачається і не воює - деградує.
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17.11.2020 11:30 Відповісти
Нині дуже багато повідомлень про затримання крадіїв і хабарників у Західній Україні. В моїй уяві, Захдна Україна, це оплот українськості та патріотизму. Цікаво, от коли тамтешні чиновники крадуть, або беруть хабарі, вони вдівають українські вишиванки, чи кацапські касавароткі, щоб компроментувати "проклятих москалів"?
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17.11.2020 13:13 Відповісти
Не "переводь стрілки" на "западенщину", а по темі, будь ласка. Якщо війсьовослужбовці в зоні бойових дій п"яні розгулюють містом і гвалтують дітей- то ознака повного бардаку в армії (у якій ти, судячи з усього не служив), що гниє, передусім з голови. Скільки ти їх не ув"язнюй, не вішай чи стріляй - армія, у якої командування злодюжне, не професійне а де і продажне, армія, яка належно не постачається, а головне - не воює за захоплені землі (ба, навіть не відповідає на обстріли!)- вона деградує.
PS.Добре знаю Селідово, там був наш шпиталь. Це - сепарське місто, рівень ненависті до України зашкалював. Якщо у місті і регіоні роздмухають бунт- вимагатимуть не ув"язнення якогось-гвалтівника, а референдуму, вони того лише чекають. Винна тут чинна українська влада і командування ЗСУ - від Головнокомандувача до командира взвода.
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17.11.2020 14:57 Відповісти
Максимальий термін увязнення, падлу, що б не ганьбив армію і державу, а у даунів не було причин для злорадства.
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17.11.2020 13:09 Відповісти
ежели по армейски - то в дисбате будут воспитывать стволами в туда куда надо.
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17.11.2020 13:18 Відповісти
Венедиктова працює. Сотни изнасилований каждий день по стране, но рассказивает про атошника. Сепарша кацапская.
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17.11.2020 13:19 Відповісти
Некоторие баришни за пачку сигарет минет делают, не дашь потом две, идут жаловаться.
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17.11.2020 13:24 Відповісти
Красноармейской местной прокуратурыИсточник: https://censor.net/ru/n3231459
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18.11.2020 05:09 Відповісти
 
 