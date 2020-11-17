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Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19

Карантин выходного дня позволит втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.

Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на УНИАН.

"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели

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Топ комментарии
+12
Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
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17.11.2020 08:51
+11
В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
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17.11.2020 08:51
+7
так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
у ковида он в среднем 5-7 дней...
+ задержка на тестирование...
о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
а он уже рапортует о перемоге...
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17.11.2020 08:54
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В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19.... ага...
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17.11.2020 08:50 Ответить
Ми не знаємо скільки нових хворих з'являється кожен день, бо ми не робимо достатньо ПЛР тестів і не робимо масового тестування. А ПЛР тест показує що людина хворіла на коронавірус протягом 70 діб, але не може визначити в активній фазі коронавірус або це лише шматки ДНК коронавірусу після хвороби! Тому ПЛР тести не дозволяють оцінити кількість нових хворих а лише показують активність лабораторій які роблять тести. Хочете зменшення результатів - робіть менше аналізів, хочете більше позитивних ПЛР тестів - робіть більше аналізів! Реальну ситуацію ніхто не знає і це проблема! В МОЗі немає фахівців, як і взагалі в Кабміні та РНБОУ.
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17.11.2020 09:33 Ответить
В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
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17.11.2020 08:51 Ответить
Ежели умножить мобильность на % по кредиту, вычесть асфальтированность в третьей степени, то можно получить цифирь еще интересней...
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17.11.2020 09:02 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:06 Ответить
так это каждому...!
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17.11.2020 09:09 Ответить
тщательнее надо читать, сказано же: исследование международных ИНСТИТУЦИЙ??!
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17.11.2020 10:03 Ответить
Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
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17.11.2020 08:51 Ответить
Даже если сложить эти проценты, втрое никак не получится. Видимо заранее под идиота косит, чтобы избежать ответственности.
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17.11.2020 08:53 Ответить
Умножать надоть...
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17.11.2020 08:56 Ответить
так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
у ковида он в среднем 5-7 дней...
+ задержка на тестирование...
о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
а он уже рапортует о перемоге...
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17.11.2020 08:54 Ответить
Следуя логике степашки,через две недели у нас будет не более 4000 новых выявленных случаев коронавируса.Интересно,какую ахиненею будет нести через две недели этот коновал?
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17.11.2020 08:59 Ответить
им срочно нужна хоть какая-то "перемога"... притом, любой ценой- могут нарисовать любую цыфру, которая им будет нужна
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17.11.2020 09:06 Ответить
так же сказано для балбесов
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17.11.2020 10:17 Ответить
Эффективность можно будет оценить только спустя инкубационный период (до 14 дней), а не на следующий день. Как уже задрал тупой треп этих зеленоминистров.
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17.11.2020 08:56 Ответить
Интересно как Шмыгаль определил, что карантин втрое уменьшает заболевание Ковид, если он только вчера был?? Зачем словами бросаться? Ведь инкубационный период 1-2 недели!!!
Это какрантин ничего не дает кроме экономических и финансовых убытков. Но кому-то это надо чтоб до конца добить Украину
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17.11.2020 08:57 Ответить
"Интересно как Шмыгаль определил..." - он посмотрел в очко зеле ...
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17.11.2020 09:02 Ответить
Также, как любители таскать намордники определяют их эффективность - с тырнетика.
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17.11.2020 09:42 Ответить
так же за это и голосовали 73% балбесов
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17.11.2020 10:07 Ответить
За кермом зелені профани з трускавецькими дипломами.
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17.11.2020 09:14 Ответить
Олена Монова

Я не знаю, чого ви так шоковані новиною про те, що у міністра того місця, де мала бути охорона здоров'я, не було досі договору з сімейним лікарем.

На… взагалі поважній людині, що носить на зап'ястку червону нитку, якийсь всратий сімейник? Га? Я вас спрашую.

Тому, з огляду на всі ці обставини, треба дякувати дяді богу, що обійшлося протефлазидом і Новічьком, тьху, Новатором, весь час плутаю.

Бо міг би взагалі виписати за бюджетний кошт якутського шамана.
Відігнав би ковід геть і виліпив з г-на поважних корів напис "МОЗ попереджає".
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17.11.2020 09:20 Ответить
СТЕПАНОВ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, НЕ МАЮЧИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ - У МОЗ ВИРІШИЛИ ЗАЙНЯТИСЯ "БЕЗДЕКЛАРАЦІЙНИМИ"

У МОЗ планують надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.
Так вирішив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем.
Про це він повідомив під час брифінгу 16 листопада, інформує "Українська правда".
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17.11.2020 09:28 Ответить
А просто потому что это - показатель.
Кгда кто-то, убеждающий тебя сделать что-то - сам этого не делает... то это наводит на определенные безрадостные мысли на предмет реальной небходимости делать это самое "что-то".
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17.11.2020 09:48 Ответить
Для рядовых граждан имеет значение. Моя знакомая, заболевшая COVID еще весной, почувствовала разницу. Договор с врачом помог без лишних формальностей и проблем лечь в стационар.
И ЗП врачей зависит от количества людей, которые заключили с ними договор.
Но зачем министру МОЗ Степанову поддерживать врачей и показывать пример гражданам, правда?
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17.11.2020 09:56 Ответить
Вот и я, собственно, о том же))
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17.11.2020 09:57 Ответить
Осень - грибная пора,
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17.11.2020 09:21 Ответить
Гениально!
Аплодируем стоя.
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17.11.2020 09:39 Ответить
Ага. То есть сегодня он где-то 11-12к.
Инкубационный период 2 нед, карантин введен на прошедших выходных.
+2 недели - 30 ноября.
11-12к / 3 раза = 3,5-4к.
Ну-ну))
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17.11.2020 09:46 Ответить
Когда уже нет слов

Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 675
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17.11.2020 09:52 Ответить
Реально -ДЕБИЛ !!!!
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17.11.2020 12:03 Ответить
 
 