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Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Карантин вихідного дня дозволить втричі скоротити кількість нових випадків захворювання на коронавірус, оскільки суттєво зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.
Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на УНІАН.
"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Super Gut
показати весь коментар17.11.2020 08:51
+11 Старый зольдат
показати весь коментар17.11.2020 08:51
+7 Uhbif
показати весь коментар17.11.2020 08:54
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Будь ласка, зачекайте...
А чего не в 4 или не в 5 раз?
у ковида он в среднем 5-7 дней...
+ задержка на тестирование...
о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
а он уже рапортует о перемоге...
Это какрантин ничего не дает кроме экономических и финансовых убытков. Но кому-то это надо чтоб до конца добить Украину
Я не знаю, чого ви так шоковані новиною про те, що у міністра того місця, де мала бути охорона здоров'я, не було досі договору з сімейним лікарем.
На… взагалі поважній людині, що носить на зап'ястку червону нитку, якийсь всратий сімейник? Га? Я вас спрашую.
Тому, з огляду на всі ці обставини, треба дякувати дяді богу, що обійшлося протефлазидом і Новічьком, тьху, Новатором, весь час плутаю.
Бо міг би взагалі виписати за бюджетний кошт якутського шамана.
Відігнав би ковід геть і виліпив з г-на поважних корів напис "МОЗ попереджає".
У МОЗ планують надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.
Так вирішив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем.
Про це він повідомив під час брифінгу 16 листопада, інформує "Українська правда".
Кгда кто-то, убеждающий тебя сделать что-то - сам этого не делает... то это наводит на определенные безрадостные мысли на предмет реальной небходимости делать это самое "что-то".
И ЗП врачей зависит от количества людей, которые заключили с ними договор.
Но зачем министру МОЗ Степанову поддерживать врачей и показывать пример гражданам, правда?
Аплодируем стоя.
Инкубационный период 2 нед, карантин введен на прошедших выходных.
+2 недели - 30 ноября.
11-12к / 3 раза = 3,5-4к.
Ну-ну))