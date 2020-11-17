Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Карантин вихідного дня дозволить втричі скоротити кількість нових випадків захворювання на коронавірус, оскільки суттєво зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.

Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на УНІАН.

"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.

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