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Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Карантин вихідного дня дозволить втричі скоротити кількість нових випадків захворювання на коронавірус, оскільки суттєво зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.

Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на УНІАН.

"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.

Також читайте: В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

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Топ коментарі
+12
Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
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17.11.2020 08:51
+11
В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
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17.11.2020 08:51
+7
так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
у ковида он в среднем 5-7 дней...
+ задержка на тестирование...
о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
а он уже рапортует о перемоге...
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17.11.2020 08:54
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В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19.... ага...
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17.11.2020 08:50 Відповісти
Ми не знаємо скільки нових хворих з'являється кожен день, бо ми не робимо достатньо ПЛР тестів і не робимо масового тестування. А ПЛР тест показує що людина хворіла на коронавірус протягом 70 діб, але не може визначити в активній фазі коронавірус або це лише шматки ДНК коронавірусу після хвороби! Тому ПЛР тести не дозволяють оцінити кількість нових хворих а лише показують активність лабораторій які роблять тести. Хочете зменшення результатів - робіть менше аналізів, хочете більше позитивних ПЛР тестів - робіть більше аналізів! Реальну ситуацію ніхто не знає і це проблема! В МОЗі немає фахівців, як і взагалі в Кабміні та РНБОУ.
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17.11.2020 09:33 Відповісти
В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
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17.11.2020 08:51 Відповісти
Ежели умножить мобильность на % по кредиту, вычесть асфальтированность в третьей степени, то можно получить цифирь еще интересней...
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17.11.2020 09:02 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:06 Відповісти
так это каждому...!
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17.11.2020 09:09 Відповісти
тщательнее надо читать, сказано же: исследование международных ИНСТИТУЦИЙ??!
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17.11.2020 10:03 Відповісти
Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
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17.11.2020 08:51 Відповісти
Даже если сложить эти проценты, втрое никак не получится. Видимо заранее под идиота косит, чтобы избежать ответственности.
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17.11.2020 08:53 Відповісти
Умножать надоть...
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17.11.2020 08:56 Відповісти
так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
у ковида он в среднем 5-7 дней...
+ задержка на тестирование...
о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
а он уже рапортует о перемоге...
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17.11.2020 08:54 Відповісти
Следуя логике степашки,через две недели у нас будет не более 4000 новых выявленных случаев коронавируса.Интересно,какую ахиненею будет нести через две недели этот коновал?
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17.11.2020 08:59 Відповісти
им срочно нужна хоть какая-то "перемога"... притом, любой ценой- могут нарисовать любую цыфру, которая им будет нужна
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17.11.2020 09:06 Відповісти
так же сказано для балбесов
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17.11.2020 10:17 Відповісти
Эффективность можно будет оценить только спустя инкубационный период (до 14 дней), а не на следующий день. Как уже задрал тупой треп этих зеленоминистров.
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17.11.2020 08:56 Відповісти
Интересно как Шмыгаль определил, что карантин втрое уменьшает заболевание Ковид, если он только вчера был?? Зачем словами бросаться? Ведь инкубационный период 1-2 недели!!!
Это какрантин ничего не дает кроме экономических и финансовых убытков. Но кому-то это надо чтоб до конца добить Украину
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17.11.2020 08:57 Відповісти
"Интересно как Шмыгаль определил..." - он посмотрел в очко зеле ...
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17.11.2020 09:02 Відповісти
Также, как любители таскать намордники определяют их эффективность - с тырнетика.
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17.11.2020 09:42 Відповісти
так же за это и голосовали 73% балбесов
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17.11.2020 10:07 Відповісти
За кермом зелені профани з трускавецькими дипломами.
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17.11.2020 09:14 Відповісти
Олена Монова

Я не знаю, чого ви так шоковані новиною про те, що у міністра того місця, де мала бути охорона здоров'я, не було досі договору з сімейним лікарем.

На… взагалі поважній людині, що носить на зап'ястку червону нитку, якийсь всратий сімейник? Га? Я вас спрашую.

Тому, з огляду на всі ці обставини, треба дякувати дяді богу, що обійшлося протефлазидом і Новічьком, тьху, Новатором, весь час плутаю.

Бо міг би взагалі виписати за бюджетний кошт якутського шамана.
Відігнав би ковід геть і виліпив з г-на поважних корів напис "МОЗ попереджає".
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17.11.2020 09:20 Відповісти
СТЕПАНОВ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, НЕ МАЮЧИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ - У МОЗ ВИРІШИЛИ ЗАЙНЯТИСЯ "БЕЗДЕКЛАРАЦІЙНИМИ"

У МОЗ планують надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.
Так вирішив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем.
Про це він повідомив під час брифінгу 16 листопада, інформує "Українська правда".
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17.11.2020 09:28 Відповісти
А просто потому что это - показатель.
Кгда кто-то, убеждающий тебя сделать что-то - сам этого не делает... то это наводит на определенные безрадостные мысли на предмет реальной небходимости делать это самое "что-то".
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17.11.2020 09:48 Відповісти
Для рядовых граждан имеет значение. Моя знакомая, заболевшая COVID еще весной, почувствовала разницу. Договор с врачом помог без лишних формальностей и проблем лечь в стационар.
И ЗП врачей зависит от количества людей, которые заключили с ними договор.
Но зачем министру МОЗ Степанову поддерживать врачей и показывать пример гражданам, правда?
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17.11.2020 09:56 Відповісти
Вот и я, собственно, о том же))
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17.11.2020 09:57 Відповісти
Осень - грибная пора,
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17.11.2020 09:21 Відповісти
Гениально!
Аплодируем стоя.
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17.11.2020 09:39 Відповісти
Ага. То есть сегодня он где-то 11-12к.
Инкубационный период 2 нед, карантин введен на прошедших выходных.
+2 недели - 30 ноября.
11-12к / 3 раза = 3,5-4к.
Ну-ну))
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17.11.2020 09:46 Відповісти
Когда уже нет слов

Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 675
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17.11.2020 09:52 Відповісти
Реально -ДЕБИЛ !!!!
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17.11.2020 12:03 Відповісти
 
 