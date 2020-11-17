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Рада сегодня заслушает Шмыгаля и попытается отменить карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Шмыгаля и попытается отменить карантин выходного дня

На сегодняшнем заседании Верховная Рада заслушает информацию Кабинета Министров о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Вторым вопросом нардепы планируют установить причины введения "карантина выходного дня" и ограничительных мер, предусмотренных правительственным постановлением от 11 ноября.

Кроме того, парламентарии заслушают информацию Кабмина об использовании средств Государственного бюджета Украины, выделенных для внедрения мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавирусной болезни.

Отвечать на вопросы парламентариев будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нардепы сегодня рассмотрят законопроект об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФОП, а также законопроект о социальной защите населения в период карантина и законопроект об "инвестнянях".

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Топ комментарии
+2
Сумно дивитись як кодло бариг диктує свою волю державним "діячам". Лікарі по три рази перехворіли на ковід, хірурги втрачають кваліфікацію, бо не оперують вже декілька місяців, і т.д. Та вони не перекривають дороги і не вимагають, а мовчки працюють Як в лікарнях не буде місць і будемо всі в дома здихати, то ніхто не буде проклинати бариг. всі будуть волати, що винуватий "клоун", Шмигаль і т.д. Всі цивілізовані народи дотримуються карантинних обмежень. Але не тут. В Україні погоду робить кодло маргіналів. Та хер з ними. Чи є яйця в наших "керманичів"? Чи справді вони державники, а не маріонетки в руках натовпу? І чи можна таким маріонеткам довірити долю країни?
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17.11.2020 10:04
+1
Полезнее для страны отменить и Шмыргаля, и Раду!
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17.11.2020 09:53
+1
Сам носи намордник. Толку от него шо с трусов от поноса
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17.11.2020 11:41
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Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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17.11.2020 09:52 Ответить
Шмигла вчора пропісочили на Слабоді слова аж гай гудів. Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4537
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17.11.2020 09:50 Ответить
А в образовавшиеся пустоты от чистки моцк добавили? Не? Ну тогда без толку!
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17.11.2020 09:55 Ответить
Полезнее для страны отменить и Шмыргаля, и Раду!
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17.11.2020 09:53 Ответить
Сумно дивитись як кодло бариг диктує свою волю державним "діячам". Лікарі по три рази перехворіли на ковід, хірурги втрачають кваліфікацію, бо не оперують вже декілька місяців, і т.д. Та вони не перекривають дороги і не вимагають, а мовчки працюють Як в лікарнях не буде місць і будемо всі в дома здихати, то ніхто не буде проклинати бариг. всі будуть волати, що винуватий "клоун", Шмигаль і т.д. Всі цивілізовані народи дотримуються карантинних обмежень. Але не тут. В Україні погоду робить кодло маргіналів. Та хер з ними. Чи є яйця в наших "керманичів"? Чи справді вони державники, а не маріонетки в руках натовпу? І чи можна таким маріонеткам довірити долю країни?
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17.11.2020 10:04 Ответить
Куда не зайдеш в магазин всі продавці без масок офіціанти без масок а потім всі йдуть і плачуть що карантин, ... Реально маю друзів лікарів хіругів і анестезіологів, одною ногою вже в Європі їх кожен день обробляють пропонують великі зарплати, у нас тут він попрошайка якого постійно нагинає головний давай гроші і ще й ситуація з короною..
Блін підприємці що так важко зробити обмеження по магазинах, просто реально в кого не спитаєшь всі... що корона то фігня грипом же хворієм а на маски ще тратись чи покупців напрягати... Не заставляють покупців тримати дистанцію і маску тому що покупці підуть туди де цього не вимагають а багато агресивно реагують..
Україна б.... потім кажем що ми європейці
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17.11.2020 10:41 Ответить
Сам носи намордник. Толку от него шо с трусов от поноса
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17.11.2020 11:41 Ответить
Реально олень такий самий, коли пчихнеш то твоє гівно не полетить на інших, або твоєю мовою коли почнеш сцати навколо і будеш в трусах то обісциш тільки свої труси а не сусідів
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17.11.2020 13:17 Ответить
Ха ха, ну ты тупой, от поноса спасает сортир, а не трусы
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17.11.2020 14:09 Ответить
Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6641
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17.11.2020 12:26 Ответить
 
 