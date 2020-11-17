Рада сегодня заслушает Шмыгаля и попытается отменить карантин выходного дня

На сегодняшнем заседании Верховная Рада заслушает информацию Кабинета Министров о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Вторым вопросом нардепы планируют установить причины введения "карантина выходного дня" и ограничительных мер, предусмотренных правительственным постановлением от 11 ноября.

Кроме того, парламентарии заслушают информацию Кабмина об использовании средств Государственного бюджета Украины, выделенных для внедрения мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавирусной болезни.

Отвечать на вопросы парламентариев будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нардепы сегодня рассмотрят законопроект об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФОП, а также законопроект о социальной защите населения в период карантина и законопроект об "инвестнянях".

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