Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада заслухає інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в порядку денному Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Другим питанням нардепи планують встановити причини запровадження "карантину вихідного дня" й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

Крім того, парламентарії заслухають інформацію Кабміну про використання коштів Державного бюджету України, виділених для впровадження заходів, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби.

Відповідати на запитання парламентаріїв буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОП, а також законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину і законопроєкт про "інвестняні".