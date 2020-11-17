Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня
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На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада заслухає інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться в порядку денному Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Другим питанням нардепи планують встановити причини запровадження "карантину вихідного дня" й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.
Крім того, парламентарії заслухають інформацію Кабміну про використання коштів Державного бюджету України, виділених для впровадження заходів, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби.
Відповідати на запитання парламентаріїв буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОП, а також законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину і законопроєкт про "інвестняні".
Будь ласка, зачекайте...
Блін підприємці що так важко зробити обмеження по магазинах, просто реально в кого не спитаєшь всі... що корона то фігня грипом же хворієм а на маски ще тратись чи покупців напрягати... Не заставляють покупців тримати дистанцію і маску тому що покупці підуть туди де цього не вимагають а багато агресивно реагують..
Україна б.... потім кажем що ми європейці