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Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада заслухає інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в порядку денному Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Другим питанням нардепи планують встановити причини запровадження "карантину вихідного дня" й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

Крім того, парламентарії заслухають інформацію Кабміну про використання коштів Державного бюджету України, виділених для впровадження заходів, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби.

Відповідати на запитання парламентаріїв буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОП, а також законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину і законопроєкт про "інвестняні".

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Топ коментарі
+2
Сумно дивитись як кодло бариг диктує свою волю державним "діячам". Лікарі по три рази перехворіли на ковід, хірурги втрачають кваліфікацію, бо не оперують вже декілька місяців, і т.д. Та вони не перекривають дороги і не вимагають, а мовчки працюють Як в лікарнях не буде місць і будемо всі в дома здихати, то ніхто не буде проклинати бариг. всі будуть волати, що винуватий "клоун", Шмигаль і т.д. Всі цивілізовані народи дотримуються карантинних обмежень. Але не тут. В Україні погоду робить кодло маргіналів. Та хер з ними. Чи є яйця в наших "керманичів"? Чи справді вони державники, а не маріонетки в руках натовпу? І чи можна таким маріонеткам довірити долю країни?
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17.11.2020 10:04
+1
Полезнее для страны отменить и Шмыргаля, и Раду!
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17.11.2020 09:53
+1
Сам носи намордник. Толку от него шо с трусов от поноса
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17.11.2020 11:41
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Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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17.11.2020 09:52 Відповісти
Шмигла вчора пропісочили на Слабоді слова аж гай гудів. Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4537
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17.11.2020 09:50 Відповісти
А в образовавшиеся пустоты от чистки моцк добавили? Не? Ну тогда без толку!
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17.11.2020 09:55 Відповісти
Полезнее для страны отменить и Шмыргаля, и Раду!
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17.11.2020 09:53 Відповісти
Сумно дивитись як кодло бариг диктує свою волю державним "діячам". Лікарі по три рази перехворіли на ковід, хірурги втрачають кваліфікацію, бо не оперують вже декілька місяців, і т.д. Та вони не перекривають дороги і не вимагають, а мовчки працюють Як в лікарнях не буде місць і будемо всі в дома здихати, то ніхто не буде проклинати бариг. всі будуть волати, що винуватий "клоун", Шмигаль і т.д. Всі цивілізовані народи дотримуються карантинних обмежень. Але не тут. В Україні погоду робить кодло маргіналів. Та хер з ними. Чи є яйця в наших "керманичів"? Чи справді вони державники, а не маріонетки в руках натовпу? І чи можна таким маріонеткам довірити долю країни?
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17.11.2020 10:04 Відповісти
Куда не зайдеш в магазин всі продавці без масок офіціанти без масок а потім всі йдуть і плачуть що карантин, ... Реально маю друзів лікарів хіругів і анестезіологів, одною ногою вже в Європі їх кожен день обробляють пропонують великі зарплати, у нас тут він попрошайка якого постійно нагинає головний давай гроші і ще й ситуація з короною..
Блін підприємці що так важко зробити обмеження по магазинах, просто реально в кого не спитаєшь всі... що корона то фігня грипом же хворієм а на маски ще тратись чи покупців напрягати... Не заставляють покупців тримати дистанцію і маску тому що покупці підуть туди де цього не вимагають а багато агресивно реагують..
Україна б.... потім кажем що ми європейці
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17.11.2020 10:41 Відповісти
Сам носи намордник. Толку от него шо с трусов от поноса
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17.11.2020 11:41 Відповісти
Реально олень такий самий, коли пчихнеш то твоє гівно не полетить на інших, або твоєю мовою коли почнеш сцати навколо і будеш в трусах то обісциш тільки свої труси а не сусідів
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17.11.2020 13:17 Відповісти
Ха ха, ну ты тупой, от поноса спасает сортир, а не трусы
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17.11.2020 14:09 Відповісти
Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6641
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17.11.2020 12:26 Відповісти
 
 