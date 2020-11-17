Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 17 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в шести областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Днепропетровской, Луганской, Одесской, Тернопольской, Херсонской и Черниговской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 55,1%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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17.11.2020 г.
Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?
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В киеве давно уже коллапс..а вы и дальше рассказывайте сказки как у нас все хорошо..
Когда столкнетесь..офигеете..
Ну разве что у вас есть феофания.. И вам повезет с толковыМ доктором.
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