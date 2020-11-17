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Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в шести областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Днепропетровской, Луганской, Одесской, Тернопольской, Херсонской и Черниговской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 55,1%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав 01

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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:51 Ответить
Хроника одного президента
17.11.2020 г.
Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?

Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось. ( Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1893 Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5007 )

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

Главным препятствием рассмотрения комплекса законов о Конституционном суде есть позиция фракции "Слуга народа". Фракция требует внеочередной сессии и принятия законов по представлению Зеленского. Другая часть депутатов желает принять законопроект Разумкова и потом дорабатывать его.
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17.11.2020 09:56 Ответить
Где же это наш бубочка печень посадил?
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17.11.2020 11:19 Ответить
Где статистика сколько больных в легкой форме дома?
В киеве давно уже коллапс..а вы и дальше рассказывайте сказки как у нас все хорошо..
Когда столкнетесь..офигеете..
Ну разве что у вас есть феофания.. И вам повезет с толковыМ доктором.
У
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17.11.2020 09:59 Ответить
Звісно, що так мало загруженості ліжок, в лікарню кладуть в тяжкій формі перед смертю.
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17.11.2020 11:02 Ответить
 
 