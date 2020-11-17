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Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у шести областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Тернопільській, Херсонській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 55,1%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ 01

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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:51 Відповісти
Хроника одного президента
17.11.2020 г.
Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?

Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось. ( Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1893 Завантаженість ліжок не перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5007 )

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

Главным препятствием рассмотрения комплекса законов о Конституционном суде есть позиция фракции "Слуга народа". Фракция требует внеочередной сессии и принятия законов по представлению Зеленского. Другая часть депутатов желает принять законопроект Разумкова и потом дорабатывать его.
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17.11.2020 09:56 Відповісти
Где же это наш бубочка печень посадил?
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17.11.2020 11:19 Відповісти
Где статистика сколько больных в легкой форме дома?
В киеве давно уже коллапс..а вы и дальше рассказывайте сказки как у нас все хорошо..
Когда столкнетесь..офигеете..
Ну разве что у вас есть феофания.. И вам повезет с толковыМ доктором.
У
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17.11.2020 09:59 Відповісти
Звісно, що так мало загруженості ліжок, в лікарню кладуть в тяжкій формі перед смертю.
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17.11.2020 11:02 Відповісти
 
 