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Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым

В соответствии с ходатайством прокуратуры Автономной Республики Крым наложен арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал пресс-служба прокуратуры АРК, самолеты нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

Уголовные производства расследуются СБУ по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре напомнили, что поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированном полуострове.

"Несмотря на это, установлено и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре.

Читайте также: Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов

Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым 01
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Топ комментарии
+7
За результатами нових опитувань в другий тур президенських виборів виходять: зеля та яник - обидва набрали по 73%. Їхні виборці не змогли вибрати одного з кандитатів, тому проголосували за обох!
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17.11.2020 13:02
+5
У вас погана уява. Для іноземних турагенцій буде достатньо наявності певного хвоста у цьому переліку, аби відмовитися від москальських послуг. Це навіть не стійбище, радше - цвинтар.
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17.11.2020 13:31
+4
Арестовать и наложить арест- несколько разные термины как по сути так и по-существу...
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17.11.2020 13:08
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За результатами нових опитувань в другий тур президенських виборів виходять: зеля та яник - обидва набрали по 73%. Їхні виборці не змогли вибрати одного з кандитатів, тому проголосували за обох!
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17.11.2020 13:02 Ответить
Де можна ознайомитись з цим опитуванням?
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17.11.2020 13:08 Ответить
Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 4490
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17.11.2020 13:20 Ответить
Был Янек
по профессии вор. Удрал! В профессии ВОРА, главное вовремя смыться. Не надо
вспоминать о нем. Ведь кто-то за него голосовал. Лукашенко показывает, как
могло быть.
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17.11.2020 13:46 Ответить
Тепер цим лаптєльотам літати за кордон зась. Арештують.
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17.11.2020 13:07 Ответить
Арестовать и наложить арест- несколько разные термины как по сути так и по-существу...
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17.11.2020 13:08 Ответить
печалька с самолётиками, а самолётики то туда летали хорошие импортные, ктож теперь жен и любовниц по шопингам будет доставлять, ********** с секелёвым как будут в анальную гейропу добираться на перекладных электричками, а как всё хорошо начиналось.
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17.11.2020 13:11 Ответить
на анальном гиперлупе.
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17.11.2020 13:14 Ответить
Где ж стоко ангаров взять, что бы это щастье хранить? Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 209
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17.11.2020 13:12 Ответить
ангары не нужны, расчёт на то что самолёт по запарке залетит в один из международных аэропортов, а так просто урезается авиапарк самолётов в направлении цивилизации, поэтому остаётся территория ********** из планового обслуживания полупьяный слесарь дядя Вася + могут впердолить санкции хозяину этих самолётов.
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17.11.2020 13:26 Ответить
А гд можно лицезреть это стойбище арестованных самолетов, может в одном из них находится заочно осужденный витек профффесор?
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17.11.2020 13:13 Ответить
Это воспалённый бред наших деятелей, также все суда, что идут в Мариуполь (вообще в Азовское море) все проходят досмотр в Керченском проливе, т.е. заходят в оккупированый Крым, что они там арестовывают и кому это нужно неизвестно
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17.11.2020 13:30 Ответить
У вас погана уява. Для іноземних турагенцій буде достатньо наявності певного хвоста у цьому переліку, аби відмовитися від москальських послуг. Це навіть не стійбище, радше - цвинтар.
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17.11.2020 13:31 Ответить
Із обслуговуванням - та сама історія. Звісно москалі користуються що із ними заграють, але це лише до певного моменту. Можливо цей момент настане під час каденції Йосипа Байди, от він може насипати москальське лайно на вентилятор та змусити бізнес дотримуватися певних правил безпеки.
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17.11.2020 13:35 Ответить
Та они в Крым летать и по поребрику пока не развалятся, какие в опу иностранные турагенства.
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17.11.2020 13:48 Ответить
всі ці літаки продовжують літати. І з кораблями до речі така сама історія
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17.11.2020 13:17 Ответить
ты шо, самый умный? Родину не любишь, контрреволюционные вещи говоришь?
Сказали - арестовали, значит арестовали, надо выпускать енота.
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17.11.2020 13:26 Ответить
В Крим літають в основному суперджети, вони і так не мають права летіти в ЄС, так що це пук в калюжу, можна ще оголосити що фуйлуші камеру підібрали в Лук'янівці.
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17.11.2020 13:48 Ответить
более того, скажу что кацапы с самого начала предусмотрели эту ситуацию, с 1 дня, и самолеты которые выполняют рейсы на Крым, летают только на внутренних рейсах и за границу не вылетают в принципе.
С таким жа пафосом можно и хйла заочно арестовать. И даже расстрелять заочно, раз 5.
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17.11.2020 13:53 Ответить
Ну да, якось так, але тут є один мінус для них, вони закуклили ситуацію, а вона не може бути вічною, принцип " або шах або віслюк". Взагалі то в майбутньому під ім'ям України з них здеруть багато, шкода що Україні не перепаде.
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17.11.2020 13:59 Ответить
АэрофлотАзимутАлросаГлобусИжавиаИрАэроКрасавиаНордавиаNordwindNordStar
РоссияРусЛайнRed WingsS7 AirlinesSmartaviaУральскиеЮВТ АЭРОUtairЯкутияЯмал

отэти все на джетах летают? ты почитай сколько стоит самолёт который совершил хотя бы один рейс на Крым, даже с черметом не хотят связываться, не говоря о продаже по запчастям.
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17.11.2020 14:05 Ответить
Як завжди - заочно?............... Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3873
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17.11.2020 13:32 Ответить
да да заочно и этого тоже заочно Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9031 в 2014 году заочили по самые гланды Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9031

В интервью российскому госагентству ТАСС в 2014 году бизнесмен сказал, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.
"Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами", - цитировал ТАСС Тимченко.
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17.11.2020 14:35 Ответить
Беня купит по 3 гривны штука в магазине КОНФИСКАТ?
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17.11.2020 13:35 Ответить
Думкою дурні багатіють, як і ті , що колишнього президента-втікача арештовували. Навіть інколи, після перепою, починаєш себе переконувати, що може Яник так би країну і народ не добив до цугундера, ну крали, хіба тепер менше. За Порошенка вкрали більшість землі, зокрема на Львівщині, тут де за нього так жваво голосували, як за Месію. Згадав за Петра Рошенівського, бо саме перші проблеми у нього нависли від рахунків за перельоти над нашим повітряним простором (над Кримом), нарахували тоді москалям більше 200 млн., а потім якось так потушили, чи то за липецьку фабрику, чиі магазини в РФ провели взаємозалік.
А взагалі то цілій віртуальній прокуратурі АРК щось треба показати, бо забудуть про таку, а ще коли згадають та ліквідують чи скоротять. А що на те скаже Єрмак та весь ОП: чи ви подуріли, з самим Путіним сваритись, на ми на дорозі до миру, світ чудес, а люди, навіть від прокуратури чи ОП, у ній клоуни.
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17.11.2020 13:38 Ответить
Дійсно, сиджу і думаю, може треба було віддати ресторан за 50 000 баксів донецьким, який побудував за 300, а вони ще й гранати жбурлялись, так би земля у Львові була ціла, хоча її і так продати ще неможливо.
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17.11.2020 13:43 Ответить
Хто вам розповів що до порошенка існували не вкрадені землі? Януковоч? )))
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17.11.2020 13:45 Ответить
То кацапа, вважаєте він дасть пруф на продаж 7000 кв км землі на Львівщині?
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17.11.2020 13:46 Ответить
И где сидят эти арестованные?
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17.11.2020 13:42 Ответить
Аварийная
посадка на украинской земле российского самолета. Арест. Ответный арест
украинского экипажа. Фото в прессе. Герои. Участники боевых действий с
соответствующими льготами. Торговля побитыми мордами на евро арене.
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17.11.2020 13:50 Ответить
мечты.
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17.11.2020 13:54 Ответить
почему мечты? может быть и обычная шизофрения, с созданной псевдореальностью.
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17.11.2020 18:33 Ответить
Збиття російського літака, гелікоптера, зворотній арешт помідор і каченят...
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17.11.2020 13:57 Ответить
что бы аварийно посадить самолет на территории украины надо что бы самолет хотя бы пролетел над территорией украины, а если верить флайт радару то единственный самолет из москвы в киев летящий сейчас - турецких авиалиний
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17.11.2020 16:54 Ответить
А как насчёт литачка , шо носил дупу Мертветчука и их мишпухи до кремлив в гости ?!

Таки арестовали или таки одне понты ?!
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17.11.2020 14:18 Ответить
пора из арестованых бортов и компанию лоу костерную открыть "зепролет" Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9011
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17.11.2020 14:30 Ответить
Теперь эти 109 гравицап не полетят в Европу ни с пассажирами ни на обслуживание-ремонт.
Летак с просроченным ремонтом - обслуживанием ни одна страховая не застрахует. Незастрахованный даже на внутрипаРашенские линии не выпустят. )))
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17.11.2020 14:32 Ответить
пепелацов
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17.11.2020 15:38 Ответить
Ну оце тепер заживемо!!!..жаль що тільки заочно..хоча в цій державі тільки так і буває...останні 30 років так точно!!!який арешт-так і живемо!
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17.11.2020 14:47 Ответить
Коли на чолі держави замість проросійського Зеленського стане проукраїнський президент, то Росія буде змушена мільярди доларів Україні відшкодувати.
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17.11.2020 15:19 Ответить
значит их должны арестовать в других странах подписантах соглашения, куда они летают. это или фейк или пустые слова без подачи в интерпол. доведите хоть что нибудь до конца
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17.11.2020 15:20 Ответить
они просто не вылетают за территорию рф, чисто для внутренних перевозок
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17.11.2020 16:56 Ответить
"значит их должны арестовать в других странах " с чего это? украина запрос на арест в другие страны направляла что-ли? или украинское законодательство действует по всей европе уже?
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17.11.2020 18:37 Ответить
уже Януковича заочно арестовали
так и самолёты /очередной рук в воду/
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17.11.2020 15:20 Ответить
А літаки про це знають??...коли літають
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17.11.2020 17:30 Ответить
 
 