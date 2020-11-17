Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В соответствии с ходатайством прокуратуры Автономной Республики Крым наложен арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал пресс-служба прокуратуры АРК, самолеты нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правила международных полетов.
Уголовные производства расследуются СБУ по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В прокуратуре напомнили, что поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированном полуострове.
"Несмотря на это, установлено и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре.
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по профессии вор. Удрал! В профессии ВОРА, главное вовремя смыться. Не надо
вспоминать о нем. Ведь кто-то за него голосовал. Лукашенко показывает, как
могло быть.
Сказали - арестовали, значит арестовали, надо выпускать енота.
С таким жа пафосом можно и хйла заочно арестовать. И даже расстрелять заочно, раз 5.
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отэти все на джетах летают? ты почитай сколько стоит самолёт который совершил хотя бы один рейс на Крым, даже с черметом не хотят связываться, не говоря о продаже по запчастям.
В интервью российскому госагентству ТАСС в 2014 году бизнесмен сказал, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.
"Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами", - цитировал ТАСС Тимченко.
А взагалі то цілій віртуальній прокуратурі АРК щось треба показати, бо забудуть про таку, а ще коли згадають та ліквідують чи скоротять. А що на те скаже Єрмак та весь ОП: чи ви подуріли, з самим Путіним сваритись, на ми на дорозі до миру, світ чудес, а люди, навіть від прокуратури чи ОП, у ній клоуни.
посадка на украинской земле российского самолета. Арест. Ответный арест
украинского экипажа. Фото в прессе. Герои. Участники боевых действий с
соответствующими льготами. Торговля побитыми мордами на евро арене.
Таки арестовали или таки одне понты ?!
Летак с просроченным ремонтом - обслуживанием ни одна страховая не застрахует. Незастрахованный даже на внутрипаРашенские линии не выпустят. )))
так и самолёты /очередной рук в воду/