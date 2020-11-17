Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней

Верховная Рада поддержала в целом проект постановления о своевременном информировании граждан в случае усиления карантинных ограничений.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 303 нардепов.

Как отмечается в постановлении, Кабинет Министров должен предупреждать население за 7 дней, если решит ввести более одного из следующих запретов на:

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

- посещение учебных заведений соискателями образования;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

- прием посетителей в кинотеатрах;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- оставление места своего проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов не исключает, что карантин будет продлеваться до тех пор, пока не будет массовой вакцинации