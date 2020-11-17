Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала в целом проект постановления о своевременном информировании граждан в случае усиления карантинных ограничений.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 303 нардепов.
Как отмечается в постановлении, Кабинет Министров должен предупреждать население за 7 дней, если решит ввести более одного из следующих запретов на:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещение учебных заведений соискателями образования;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- прием посетителей в кинотеатрах;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- оставление места своего проживания.
Пожалуйста, подождите...
по внешних громкоговорителях или минутой мычания (молчания, можно под звук метронома) на радиостанциях FM
так понятно?
вот как то так😁