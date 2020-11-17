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Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення карантинних обмежень.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 303 нардепи.

Як наголошується в постанові, Кабінет Міністрів має попереджати населення за 7 днів, якщо вирішить запровадити більше однієї з таких заборон на:

- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

- прийом відвідувачів у кінотеатрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

- залишення місця свого проживання.

Читайте: Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 15:13
+3
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. - ему не назначалось и не применялось. Вовочка, ну кого ты хотел обмануть? (с)
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17.11.2020 14:46
+2
клоуны...Одессу когда по холере закрывали...та вообще нафиг не предупреждали!Обьявили город закрыт и точка! если бы неделю ждали пол Союза накрыло бы.
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17.11.2020 14:53
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Толсто, вот теперь зауважал...
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17.11.2020 14:39 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 15:13 Відповісти
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. - ему не назначалось и не применялось. Вовочка, ну кого ты хотел обмануть? (с)
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17.11.2020 14:46 Відповісти
Белку лечит витаминами ?
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17.11.2020 15:05 Відповісти
При легком протекании так и лечат, хотя не удивлюсь, что все это очередное шоу...
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17.11.2020 17:09 Відповісти
а в какой форме уведомить: в письменной, устной формах, с подписью к заявителю,
по внешних громкоговорителях или минутой мычания (молчания, можно под звук метронома) на радиостанциях FM Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней - Цензор.НЕТ 3030
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17.11.2020 14:48 Відповісти
клоуны...Одессу когда по холере закрывали...та вообще нафиг не предупреждали!Обьявили город закрыт и точка! если бы неделю ждали пол Союза накрыло бы.
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17.11.2020 14:53 Відповісти
во, а японцы пусть обяжут свой кабмин о землетрясениях за три дня предупреждать!
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17.11.2020 14:49 Відповісти
довго думав перед тим, як ляпнуть?
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17.11.2020 15:44 Відповісти
поясняю длянеспешнодумающих карантин или его усиление есть чрезаычайные меры, оперативная реакция на изменившуюся в неблагопрятную сторону ситуацию.Ключевое слово операвивная! в недельном сроке ничего опеоативного не вижу!
так понятно?
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17.11.2020 17:00 Відповісти
ти ж про землетруси писав, особоодарьонни.
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17.11.2020 18:35 Відповісти
а аналогию провести не судьба?так вот предупреждать о карантине за неделю такой же бред как и о землетрясениях
вот как то так😁
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17.11.2020 19:10 Відповісти
німці предупреждають. у осбоодарьонних лише аналогії.
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17.11.2020 19:50 Відповісти
Зеленскому о локдауне, про который идиоты ему все уши прожужжали. Мы уже все просчитали - Если вы не готовы финансово и организационно держать 80% населения взаперти с передвижением "магазин-дом" МИНИМУМ 40-45 дней -- даже не начинайте.(с)
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17.11.2020 14:54 Відповісти
За чиї кошти банкет?
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17.11.2020 14:55 Відповісти
 
 