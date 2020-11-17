Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення карантинних обмежень.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 303 нардепи.

Як наголошується в постанові, Кабінет Міністрів має попереджати населення за 7 днів, якщо вирішить запровадити більше однієї з таких заборон на:

- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

- прийом відвідувачів у кінотеатрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

- залишення місця свого проживання.

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