Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації

Карантин в Україні буде продовжуватися доти, поки не буде вакциновано населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжено карантин вихідного дня після 30 листопада, він відповів: "Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні".

Міністр нагадав, що навесні також спочатку вводили обмеження на кілька тижнів і всі сподівалися на одне, а отримали інше.

"Насправді дуже багато буде залежати від того, як ми будемо дотримуватися цього карантину. В цілому, карантин - це питання до масової вакцинації, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя ... У нас, швидше за все, вакцини до другого півріччя наступного року в товарних кількостях не буде, навіть те, що ми бачимо за довідками Пфайзер, АстраЗенека, вони кажуть, що вони тільки зараз будуть сертифікувати. Це досить тривалий період за часом", - сказав він і додав, що карантин буде продовжувати стільки, скільки треба.

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Також Немчінов поміркував про те, чому в Україні не можуть провести загальне тестування, як це зробили в Словаччині.

"Чи готові ми реально 40 мільйонів населення протестувати? Взяти кров, виявити наявність або відсутність антитіл і правильно це все прописати? Скільки фахівців для цього потрібно? Скільки потрібно медиків відволікти від виконання своїх прямих обов'язків?", - зазначив Немчінов.

Також він додав, що уряд виділив мільярд гривень додатково на закупівлю експрес-тестів.