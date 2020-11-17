Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації
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Карантин в Україні буде продовжуватися доти, поки не буде вакциновано населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжено карантин вихідного дня після 30 листопада, він відповів: "Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні".
Міністр нагадав, що навесні також спочатку вводили обмеження на кілька тижнів і всі сподівалися на одне, а отримали інше.
"Насправді дуже багато буде залежати від того, як ми будемо дотримуватися цього карантину. В цілому, карантин - це питання до масової вакцинації, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя ... У нас, швидше за все, вакцини до другого півріччя наступного року в товарних кількостях не буде, навіть те, що ми бачимо за довідками Пфайзер, АстраЗенека, вони кажуть, що вони тільки зараз будуть сертифікувати. Це досить тривалий період за часом", - сказав він і додав, що карантин буде продовжувати стільки, скільки треба.
Також Немчінов поміркував про те, чому в Україні не можуть провести загальне тестування, як це зробили в Словаччині.
"Чи готові ми реально 40 мільйонів населення протестувати? Взяти кров, виявити наявність або відсутність антитіл і правильно це все прописати? Скільки фахівців для цього потрібно? Скільки потрібно медиків відволікти від виконання своїх прямих обов'язків?", - зазначив Немчінов.
Також він додав, що уряд виділив мільярд гривень додатково на закупівлю експрес-тестів.
Будь ласка, зачекайте...
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ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
сами ж этой гадостью дышат
хотя да, некоторым и в нелоха ещё вполне себе веруют
Не расчитывали варианты развития, а надеялись!
О чем еще говорить?
людство прийшло до цього ще сотні років тому
как его вводить? Только ЧП включая карточную систему на продукты, а госрезерв миши сьели,во вторых сцыкотно очень и как это работает шоумены не знают...
такие же лохи в Европе, в т.ч. Австрия, которая сегодня ввела полный локдаун
короче - ни конца ни краю....
По данным ВОЗ на вакцину во всем мире будет потрачено около 22 трлн.дол. Такой пирог нелегко "распилить".
Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
Теперь простудишься и заболеешь коронавирусом.
Бабло ковидное то в землю закапывается! Они орут, как все плохо, что бы увеличить расходы на медицину, а тем временем крадут по сантиметру асфальта под шумок.
Не правильно вы все бутерброд едите.