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Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації

Карантин в Україні буде продовжуватися доти, поки не буде вакциновано населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжено карантин вихідного дня після 30 листопада, він відповів: "Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні".

Міністр нагадав, що навесні також спочатку вводили обмеження на кілька тижнів і всі сподівалися на одне, а отримали інше.

"Насправді дуже багато буде залежати від того, як ми будемо дотримуватися цього карантину. В цілому, карантин - це питання до масової вакцинації, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя ... У нас, швидше за все, вакцини до другого півріччя наступного року в товарних кількостях не буде, навіть те, що ми бачимо за довідками Пфайзер, АстраЗенека, вони кажуть, що вони тільки зараз будуть сертифікувати. Це досить тривалий період за часом", - сказав він і додав, що карантин буде продовжувати стільки, скільки треба.

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Також Немчінов поміркував про те, чому в Україні не можуть провести загальне тестування, як це зробили в Словаччині.

"Чи готові ми реально 40 мільйонів населення протестувати? Взяти кров, виявити наявність або відсутність антитіл і правильно це все прописати? Скільки фахівців для цього потрібно? Скільки потрібно медиків відволікти від виконання своїх прямих обов'язків?", - зазначив Немчінов.

Також він додав, що уряд виділив мільярд гривень додатково на закупівлю експрес-тестів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Давайте будем честными . У нас нет карантина . Маска месячной свежести - это пропуск в магазин .
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17.11.2020 12:54
+4
до вакцинации или до коллективного иммунитета или еще до чего-то
короче - ни конца ни краю....
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17.11.2020 12:56
+4
экий Вы барин - месячной)))) полугодичной! (у некоторых как мешок пылесоса)))
***

ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
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17.11.2020 12:58
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сегодня День Немчинова?!.. ну всё, я полез в календарь рыться..
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17.11.2020 12:54 Відповісти
Давайте будем честными . У нас нет карантина . Маска месячной свежести - это пропуск в магазин .
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17.11.2020 12:54 Відповісти
экий Вы барин - месячной)))) полугодичной! (у некоторых как мешок пылесоса)))
***

ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
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17.11.2020 12:58 Відповісти
да пусть хоть половые тряпки на рту носят, лишь бы не распространяли вирусные капли

сами ж этой гадостью дышат
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17.11.2020 12:59 Відповісти
хахаха, а дурачков, щетающих что маска чёто там задерживает, всё ещё в достатке Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації - Цензор.НЕТ 2844

хотя да, некоторым и в нелоха ещё вполне себе веруют
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17.11.2020 14:10 Відповісти
Вакциною з асфальту і щебню.
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17.11.2020 12:54 Відповісти
мне понравилось по-фрейду
Не расчитывали варианты развития, а надеялись!
О чем еще говорить?
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17.11.2020 12:57 Відповісти
КАРАНАТИН зараз ЄДИНИЙ ЗАСІБ ЗУПИНИТИ КОРОНОВІРУС

людство прийшло до цього ще сотні років тому
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17.11.2020 12:55 Відповісти
в казне денег нет от слова совсем
как его вводить? Только ЧП включая карточную систему на продукты, а госрезерв миши сьели,во вторых сцыкотно очень и как это работает шоумены не знают...
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17.11.2020 13:02 Відповісти
Ещё один идиот. Тут економикк в полной жопе, про економикк надо сначала думать. Ну, не работает ваш карантин. Не работает.
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Генуэзская и Венецианская торговые республики, практиковавшие 40-дневный карантин моряков и товаров, были полные лохи по части финансов и товарооборота

такие же лохи в Европе, в т.ч. Австрия, которая сегодня ввела полный локдаун
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17.11.2020 13:37 Відповісти
В Австрии выплачиваются компенсации из бюджета.
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18.11.2020 09:55 Відповісти
до вакцинации или до коллективного иммунитета или еще до чего-то
короче - ни конца ни краю....
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17.11.2020 12:56 Відповісти
После массового падежа отпадет и необходимость введения карантина.
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17.11.2020 13:08 Відповісти
главное в особенностях национальной борьбы с коронавирусом, накормить коронавирус досыта. а потом, когда он всех выжрет и начнёт страшно голодать, он начнёт пожирать самого себя, как Уроборос и вмиг самоликвидируется. таков план властей.
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Пока не заработают на вакцинации - карантин не снимут!
По данным ВОЗ на вакцину во всем мире будет потрачено около 22 трлн.дол. Такой пирог нелегко "распилить".
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Не. Всё будет разблокировано немедленно после сноса зелёной банды.
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17.11.2020 13:11 Відповісти
Если вы немедленно не прекратите все эти дурантины, в стране скоро начнётся голод.
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17.11.2020 13:12 Відповісти
Пока вас тварей не начнут вылавливать озверевшие люди - таки карантин ваш будет
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17.11.2020 13:32 Відповісти
Зеленую коронабанду - на кол!
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17.11.2020 13:33 Відповісти
Наші джерела повідомляють, що Зеленський наказав Арахамії провалити голосування монобільшості за постанову 4381 щодо скасування карантину вихідного дня.

Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
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17.11.2020 13:58 Відповісти
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 14:00 Відповісти
Провакцинируют ОП, ВР, КабМин, Судейских, Прокурорских, СБУ, Поллюцаев и прочих им подобных. Остальные (непровакцинированные) нахрен повыздохнут. И только затем провакцинированные позавидуют непровакцинированным.
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17.11.2020 14:15 Відповісти
"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчино - оказывается обязательное тестирование , которое необходимо для установления количества больных на вирусню,этим умалишенным называется "отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей",так ето есть прямая обьязанность медиков Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації - Цензор.НЕТ 4217
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17.11.2020 14:22 Відповісти
Продлевать будут столько, сколько будет угодно им, в ихних интересах. А смертоубиственного вируса нету, это все пугалка для особо тупых, что бы логика не работала.
Теперь простудишься и заболеешь коронавирусом.
Бабло ковидное то в землю закапывается! Они орут, как все плохо, что бы увеличить расходы на медицину, а тем временем крадут по сантиметру асфальта под шумок.
Не правильно вы все бутерброд едите.
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17.11.2020 17:49 Відповісти
 
 