РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11873 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
18 609 163
ВР (28721) предприниматели (1231)

Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей

Верховная Рада во время повторного первого чтения не поддержала законопроект № 4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для всех физических лиц предпринимателей, кроме рисковых групп.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 13 нардепов, против - 228.

Перед этим с трибуны выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с предложением сейчас не поддерживать этот законопроект, чтобы потом внести новый документ, чтобы с нового года заработала новая система по фискализации предпринимателей.

Проект постановления также предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.

Читайте также: Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, - "слуга народа" Гетманцев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 9107
показать весь комментарий
17.11.2020 15:06
+46
Главное, шо не Порошенко))) А то все стерпится - слюбится Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 15
показать весь комментарий
17.11.2020 15:04
+44
Ну, що, ФОПи, таки "хужє нє будєт"? Це більшості з вас гикпється ваш вибір у 2019 році.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И берем и выдаем, а если договор еще и 3 года храним, а не год. И даже не против РРО. Против штрафов за склад и документы о происхождение товаров которые в законе забыли упомянуть, а оставили на усмотрение налогового инспектора.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:37 Ответить
Документы на приход нужны только при торговле поисковыми группами товаров: ювелирка, сложная электроника, лекарства, и об этом сказано в законе.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:54 Ответить
Можете процитировать или сослаться?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:04 Ответить
Всем ФОповцам голосовавшим в 2019 и 2020 годах за "Слуг народа" и Зеленского , СМАЧНОГО:
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 4302
показать весь комментарий
17.11.2020 15:33 Ответить
Навіщо Ви їх нервуєте? Вони зараз політікою нє інтерєсуюца.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:05 Ответить
Ну, интересуются не интересуются, КАКАЯ РАЗНИЦА? Пускай хавают. Бачили очі що купували? Бачили. Смачного.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:10 Ответить
не предприимчивые какие-то предприниматели. ведь самое время возникнуть в предпринимательстве волонтёрскому движению для помощи самим предпринимателям. многие новопредприниматели смогли бы на этом деле подняться.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:35 Ответить
Какие предпрениматели? Барыги. В основной своей массе - БАРЫГИ.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:53 Ответить
Сделали ФОПов вместе. А Гетманцеву давно пора выписать волчий билет. Он не экономист, а место ему в дурке.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:40 Ответить
Да не нужно защищать фопов, они должны сами себя защищать, их спасет только кассовый аппарат.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:40 Ответить
Они просто сдохнут или пойдут под крышу или уйдут в тень. Экономика работает именно так. Возможен дефицит товаров и услуг и загнивание каких-то депрессивных регионов. Ничего хорошего.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:42 Ответить
Сдохнут. Они станут неприбыльными и сдохнут. Не все. Кто половчее начнет мутить схемы или найдет крышу. А остальные сдохнут и денежный поток в их места обитания начнет истончаться, что приведет к росту депрессивности регионов. Это обычная экономика.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:59 Ответить
Гетманцев, который эту херню продвигает тупой Шариков, которому место в сумасшедшом доме. Он полнейший неадекват, а не экономист.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:01 Ответить
Ресторан "Тоскана Гриль", на трассе Киев-Буча. Цены - как в хорошем ресторане в Италии. При этом:
- Официанты работают без оформления, за конверт, и гораздо дешевле чем в Италии
- продукты стоят дешевле
- электричество, коммуналка - дешевле в разы
- еда оформлена на одного ФОПа, алкогольные напитки - на другого. Т.е. налогов ресторан платит от силы 3000 в месяц.
С какого они "станут неприбыльными"? Даже с учетом что начнут платить налоги, у них расходы на персонал, продукты и электрику останутся в разы меньше чем в Италии, а цена на выходе такая же. Итальянцы рады 20% прибыли, этим подавай 60-100%.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:22 Ответить
Откуда ты знаешь какие риски заложены в конкретный бизнес? Кроме того, я писал в целом. Кто-то может остаться прибыльным. И оформит. Но ты уже тут пишешь, что они мутят схемы.

Ты знаешь вообще статистику по бизнесам? Они разоряются в четыре года в среднем из-за колебаний рынка. Оттого народ, который занимается бизнесом во всем мире больше авантюрный и находчивый и легкий на подъем, а не планирующий наперед. И ничего страшного в разорении для них не будет. Но будет убит не просто один конкретный ФОП, а целая прослойка предпринимателей.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:43 Ответить
В Италии налог считают с прибыли, а у нас с оборота)))
показать весь комментарий
17.11.2020 18:50 Ответить
об этом он скромно умолчал....))) для него деньги в кассе беруться, а где же ещё..)))))
показать весь комментарий
18.11.2020 00:07 Ответить
Как не крутите а учет должен БЫТЬ !!
показать весь комментарий
17.11.2020 15:40 Ответить
За чей счет банкет?
показать весь комментарий
17.11.2020 15:43 Ответить
Oleksiy K

Какой учёт? Фискальный или не фискальный?
показать весь комментарий
17.11.2020 15:45 Ответить
Только приехал с СТО - менял колёса....
Вы даже не представляете с каким удовольствием всем работникам и их клиентам (там были все за ЗЕ) прочитал лекцию "Что такое ЗЕ и как с ним жить" !
И про щебень Юзика, и про РРО, и про откаты, и про дачи, и про Феофанию.....
Стояли, как обделанные!
показать весь комментарий
17.11.2020 15:44 Ответить
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 3998
показать весь комментарий
17.11.2020 15:54 Ответить
Это где еще столько з.******** осталось?
показать весь комментарий
17.11.2020 17:52 Ответить
То они стояли и смотрели на тебя -- обоссаного , - сможешь заплатить за работу или вызывать полицию ? ))
показать весь комментарий
17.11.2020 21:02 Ответить
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7222
показать весь комментарий
17.11.2020 21:19 Ответить
Вот все ребята которые говорят об учете. Вы знаете что такое коррупция и откуда она берется?

Есть какое-то требование. По закону его обойти практически невозможно. Оттого единственный вариант - дать на лапу менту или чиновнику и он позволит тебе работать. Кому от этого выгода? Только тому кому ты дал на лапу, а не государству. Ты будешь работать полулегально, не по белому.
Это то что случится уже в январе с частью фопов. Они просто купят себе крышу и будут работать однодневками.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:49 Ответить
Еще проще, закроют ФОП.
На сегодняшний день нет законного механизма наказать незарегистрированного предпринимателя.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:32 Ответить
Так уже сейчас с особо "жирными" клиентами договариваются после нового года решить вопрос, типа все будет по старому, ни кто не будет трогать, только нужно отслюнявить ежемесячно определенную сумму, говорят ниточки ведут на самый верх, и к взятыми под крышу ни какие проверки не будут страшны, для этого и была задумана эта афера, продолжается процесс прибарахления ЗЕко-манды.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:37 Ответить
Зеленський
Володимир
голосів виборців, поданих за кандидата: 73.22% Кількість голосів виборців, поданих за кандидата: 13 541 528

"Черпайте двумя руками" (С)
З.Ы. Я себе сайт ЦВК ссылку сохранил. Буду напоминать нариду понемногу.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:52 Ответить
Все это уже не имеет значения. 200 лярдов дыра в бюджете. Она ничем не покроется. С учетом новых реалий бюджетного года 2021 нужно ожидать накрытие страны медным тазом.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:54 Ответить
Ну да. Янык тоже доцарювался до этого когда поместил Арбузова в Нацбанк. Этим правда хватило меньше времени. Они так дышали, что им там Смолий мешает жить, что надо его снять.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:56 Ответить
Денег в любом случае не хватит уже весной. Чтобы они не делали. Тут вопрос в том - когда? В декабре, январе, феврале или в марте? Причем чем позже, тем хуже для всех.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:58 Ответить
Думаю конец зимы.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:07 Ответить
Ну так это славненько, налоги нужно платить сполна, казна остро нуждается в средствах и всякие послабления в этом вопросе сейчас неуместны.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:54 Ответить
Или не платить вообще.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:56 Ответить
ну шо фоп, помог вам небарыга и хуженебудет (с)
показать весь комментарий
17.11.2020 15:56 Ответить
"Горіла сосна палала, ФОП біля РРО ридала."
Жрите "хуже не будет" двумя клешнями.
Жду когда остальная часть "президентов" завоет, когда за карточные переводы и OLX возьмутся.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:57 Ответить










Кодекс


@KodeksuNET

·16 мин

Верховна Рада вдруге провалила проєкт закону про відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП Верховна Рада скасувала пленарні засідання в листопаді. То есть зелёные ублюдки хотят тупо тянуть время до Нового года, чтобы не голосовать законопроекты об отмене РРО для ФОП
показать весь комментарий
17.11.2020 16:06 Ответить
А що не помогло? Київ виграв, область виграв, Львів виграв. Не помогло бикам, які обрали Зєльцмана Оманського "Янелоха")))))
показать весь комментарий
17.11.2020 16:12 Ответить
Зелень Оманская ныкается в Феофании. Не поможет
показать весь комментарий
17.11.2020 17:22 Ответить
Прислуга уродов должна идти в отставку
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11 Ответить
Уже лет 10 фопам вводят кассовые аппараты, сколько помню всегда бастовали, растягивали удовольствие.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:12 Ответить
чтобы с нового года заработала новая система по фискализации
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5413
Примут в марте 2021 а действовать начнет с 1 января 2021г (как всегда у нас).?
Упрощенная система существует для того, что бы уйти от фискалов.
Это, наверное, хитрый ход усиления карантина! Пока предприниматели протестуют, бизнес не работает. Значит никто через них не заражается COVID-19.
Ну будет в Бюджете дыра не 200 млрд. а 250 - заткнем кредитом и "распилим".
показать весь комментарий
17.11.2020 16:14 Ответить
Сколько в Украине предпринимателей малого и среднего бизнеса ? Если бы приехало хоть сто тысяч в Киев то все бы решилось а так"моя хата с краю ". Народ терпил. Что Беня денег не дал и Майдан фигвам.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:22 Ответить
Любят у нас загребать жар чужими руками.
По факту: те, кто не выходит на протесты, жаждут раскрутки инфляции и обесценивания гривны!
Где предприниматели возьмут эти деньги? Правильно, поднимут цены.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:40 Ответить
73% вы там?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:35 Ответить
29 вересня Нацполіція виплатила Колеснику 774 тисячі гривень: 608 тис. гривень - разова допомога при звільненні та 103 тис. гривень компенсації за невикористані відпустки і премії. Також виділили 60 тис. гривень на оздоровлення та розв'язання побутових проблем... А ви, дурники, платіть.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:35 Ответить
Тут предпринимателям не на что обижаться. Рада голосовала по-приколу. Как и они в 2019-м.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:37 Ответить
Недавно была удивлена, что Пузата хата оформлена как ФОП и неплательщик ПДВ, в чеке увидела
показать весь комментарий
17.11.2020 16:37 Ответить
Лично знаю дегенератов-предпринимателей, голосовавших за младога и перспективнога голубя мира Вафладимира ибн Вазеленского, которые поехали нанятым автобусом с компанией таких же даунов протестовать против введения кассовых аппаратов. Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:42 Ответить
Нахлобучить кассы на каждого фопика, они сдают пустые декларации.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:52 Ответить
вот и ********* с депутатов и началась кто там сидит налоги по минимуму гнать этих тварей с УКРАИНЫ
показать весь комментарий
17.11.2020 16:55 Ответить
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7375
показать весь комментарий
17.11.2020 17:20 Ответить
Во всех странах мира во время пандемии помогают бизнесу и простым людям. А в Украине все ужесточают, а микро бизнес уничтожают.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:27 Ответить
Де Ви всi працюэте
показать весь комментарий
17.11.2020 18:21 Ответить
они и против евробляхеров и ФОпов....в кассах наверное деньги зарабатывают....работяги..)))
показать весь комментарий
18.11.2020 00:19 Ответить
Взяточник гетьманович и его хозяева таки купили всех слуг.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:37 Ответить
Закрою ФОП и вообще нихрена не буду платить
показать весь комментарий
17.11.2020 22:04 Ответить
Щас Ю.Бойко скажет, стану президентом, все эти законы отменяем.....и хана "патриётам", Медведчук на белом коне въедет в ВР и Пётр Алексеич ему дверь будет открывать....ото насмеёмся)))))))
показать весь комментарий
18.11.2020 00:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 