Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців
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Верховна Рада під час повторного першого читання не підтримала законопроєкт № 4313-д про відтермінування касових апаратів для всіх фізичних осіб-підприємців, крім груп ризику.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 13 нардепів, проти - 228.
Перед цим з трибуни виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з пропозицією зараз не підтримувати цей законопроєкт, щоб потім внести новий документ, щоб з нового року запрацювала нова система з фіскалізації підприємців.
Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести до Верховної Ради проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
- Официанты работают без оформления, за конверт, и гораздо дешевле чем в Италии
- продукты стоят дешевле
- электричество, коммуналка - дешевле в разы
- еда оформлена на одного ФОПа, алкогольные напитки - на другого. Т.е. налогов ресторан платит от силы 3000 в месяц.
С какого они "станут неприбыльными"? Даже с учетом что начнут платить налоги, у них расходы на персонал, продукты и электрику останутся в разы меньше чем в Италии, а цена на выходе такая же. Итальянцы рады 20% прибыли, этим подавай 60-100%.
Ты знаешь вообще статистику по бизнесам? Они разоряются в четыре года в среднем из-за колебаний рынка. Оттого народ, который занимается бизнесом во всем мире больше авантюрный и находчивый и легкий на подъем, а не планирующий наперед. И ничего страшного в разорении для них не будет. Но будет убит не просто один конкретный ФОП, а целая прослойка предпринимателей.
Какой учёт? Фискальный или не фискальный?
Вы даже не представляете с каким удовольствием всем работникам и их клиентам (там были все за ЗЕ) прочитал лекцию "Что такое ЗЕ и как с ним жить" !
И про щебень Юзика, и про РРО, и про откаты, и про дачи, и про Феофанию.....
Стояли, как обделанные!
Есть какое-то требование. По закону его обойти практически невозможно. Оттого единственный вариант - дать на лапу менту или чиновнику и он позволит тебе работать. Кому от этого выгода? Только тому кому ты дал на лапу, а не государству. Ты будешь работать полулегально, не по белому.
Это то что случится уже в январе с частью фопов. Они просто купят себе крышу и будут работать однодневками.
На сегодняшний день нет законного механизма наказать незарегистрированного предпринимателя.
Володимир
голосів виборців, поданих за кандидата: 73.22% Кількість голосів виборців, поданих за кандидата: 13 541 528
"Черпайте двумя руками" (С)
З.Ы. Я себе сайт ЦВК ссылку сохранил. Буду напоминать нариду понемногу.
Жрите "хуже не будет" двумя клешнями.
Жду когда остальная часть "президентов" завоет, когда за карточные переводы и OLX возьмутся.
Кодекс
@KodeksuNET
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Верховна Рада вдруге провалила проєкт закону про відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП Верховна Рада скасувала пленарні засідання в листопаді. То есть зелёные ублюдки хотят тупо тянуть время до Нового года, чтобы не голосовать законопроекты об отмене РРО для ФОП
Примут в марте 2021 а действовать начнет с 1 января 2021г (как всегда у нас).?
Упрощенная система существует для того, что бы уйти от фискалов.
Это, наверное, хитрый ход усиления карантина! Пока предприниматели протестуют, бизнес не работает. Значит никто через них не заражается COVID-19.
Ну будет в Бюджете дыра не 200 млрд. а 250 - заткнем кредитом и "распилим".
По факту: те, кто не выходит на протесты, жаждут раскрутки инфляции и обесценивания гривны!
Где предприниматели возьмут эти деньги? Правильно, поднимут цены.