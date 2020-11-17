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Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців

Верховна Рада під час повторного першого читання не підтримала законопроєкт № 4313-д про відтермінування касових апаратів для всіх фізичних осіб-підприємців, крім груп ризику.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 13 нардепів, проти - 228.

Перед цим з трибуни виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з пропозицією зараз не підтримувати цей законопроєкт, щоб потім внести новий документ, щоб з нового року запрацювала нова система з фіскалізації підприємців.

Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести до Верховної Ради проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.

Читайте: Відтермінування фіскалізації не стосуватиметься торгівлі ліками, секонд-хендом та електронікою, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 9107
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17.11.2020 15:06
+46
Главное, шо не Порошенко))) А то все стерпится - слюбится Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 15
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17.11.2020 15:04
+44
Ну, що, ФОПи, таки "хужє нє будєт"? Це більшості з вас гикпється ваш вибір у 2019 році.
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17.11.2020 15:05
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И берем и выдаем, а если договор еще и 3 года храним, а не год. И даже не против РРО. Против штрафов за склад и документы о происхождение товаров которые в законе забыли упомянуть, а оставили на усмотрение налогового инспектора.
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17.11.2020 15:37 Відповісти
Документы на приход нужны только при торговле поисковыми группами товаров: ювелирка, сложная электроника, лекарства, и об этом сказано в законе.
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17.11.2020 15:54 Відповісти
Можете процитировать или сослаться?
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17.11.2020 16:04 Відповісти
Всем ФОповцам голосовавшим в 2019 и 2020 годах за "Слуг народа" и Зеленского , СМАЧНОГО:
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 4302
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17.11.2020 15:33 Відповісти
Навіщо Ви їх нервуєте? Вони зараз політікою нє інтерєсуюца.
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17.11.2020 16:05 Відповісти
Ну, интересуются не интересуются, КАКАЯ РАЗНИЦА? Пускай хавают. Бачили очі що купували? Бачили. Смачного.
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17.11.2020 16:10 Відповісти
не предприимчивые какие-то предприниматели. ведь самое время возникнуть в предпринимательстве волонтёрскому движению для помощи самим предпринимателям. многие новопредприниматели смогли бы на этом деле подняться.
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17.11.2020 15:35 Відповісти
Какие предпрениматели? Барыги. В основной своей массе - БАРЫГИ.
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17.11.2020 15:53 Відповісти
Сделали ФОПов вместе. А Гетманцеву давно пора выписать волчий билет. Он не экономист, а место ему в дурке.
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17.11.2020 15:40 Відповісти
Да не нужно защищать фопов, они должны сами себя защищать, их спасет только кассовый аппарат.
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17.11.2020 15:40 Відповісти
Они просто сдохнут или пойдут под крышу или уйдут в тень. Экономика работает именно так. Возможен дефицит товаров и услуг и загнивание каких-то депрессивных регионов. Ничего хорошего.
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17.11.2020 15:42 Відповісти
Сдохнут. Они станут неприбыльными и сдохнут. Не все. Кто половчее начнет мутить схемы или найдет крышу. А остальные сдохнут и денежный поток в их места обитания начнет истончаться, что приведет к росту депрессивности регионов. Это обычная экономика.
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17.11.2020 15:59 Відповісти
Гетманцев, который эту херню продвигает тупой Шариков, которому место в сумасшедшом доме. Он полнейший неадекват, а не экономист.
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Ресторан "Тоскана Гриль", на трассе Киев-Буча. Цены - как в хорошем ресторане в Италии. При этом:
- Официанты работают без оформления, за конверт, и гораздо дешевле чем в Италии
- продукты стоят дешевле
- электричество, коммуналка - дешевле в разы
- еда оформлена на одного ФОПа, алкогольные напитки - на другого. Т.е. налогов ресторан платит от силы 3000 в месяц.
С какого они "станут неприбыльными"? Даже с учетом что начнут платить налоги, у них расходы на персонал, продукты и электрику останутся в разы меньше чем в Италии, а цена на выходе такая же. Итальянцы рады 20% прибыли, этим подавай 60-100%.
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17.11.2020 16:22 Відповісти
Откуда ты знаешь какие риски заложены в конкретный бизнес? Кроме того, я писал в целом. Кто-то может остаться прибыльным. И оформит. Но ты уже тут пишешь, что они мутят схемы.

Ты знаешь вообще статистику по бизнесам? Они разоряются в четыре года в среднем из-за колебаний рынка. Оттого народ, который занимается бизнесом во всем мире больше авантюрный и находчивый и легкий на подъем, а не планирующий наперед. И ничего страшного в разорении для них не будет. Но будет убит не просто один конкретный ФОП, а целая прослойка предпринимателей.
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17.11.2020 16:43 Відповісти
В Италии налог считают с прибыли, а у нас с оборота)))
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17.11.2020 18:50 Відповісти
об этом он скромно умолчал....))) для него деньги в кассе беруться, а где же ещё..)))))
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18.11.2020 00:07 Відповісти
Как не крутите а учет должен БЫТЬ !!
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17.11.2020 15:40 Відповісти
За чей счет банкет?
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17.11.2020 15:43 Відповісти
Oleksiy K

Какой учёт? Фискальный или не фискальный?
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17.11.2020 15:45 Відповісти
Только приехал с СТО - менял колёса....
Вы даже не представляете с каким удовольствием всем работникам и их клиентам (там были все за ЗЕ) прочитал лекцию "Что такое ЗЕ и как с ним жить" !
И про щебень Юзика, и про РРО, и про откаты, и про дачи, и про Феофанию.....
Стояли, как обделанные!
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17.11.2020 15:44 Відповісти
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 3998
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17.11.2020 15:54 Відповісти
Это где еще столько з.******** осталось?
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17.11.2020 17:52 Відповісти
То они стояли и смотрели на тебя -- обоссаного , - сможешь заплатить за работу или вызывать полицию ? ))
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17.11.2020 21:02 Відповісти
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7222
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17.11.2020 21:19 Відповісти
Вот все ребята которые говорят об учете. Вы знаете что такое коррупция и откуда она берется?

Есть какое-то требование. По закону его обойти практически невозможно. Оттого единственный вариант - дать на лапу менту или чиновнику и он позволит тебе работать. Кому от этого выгода? Только тому кому ты дал на лапу, а не государству. Ты будешь работать полулегально, не по белому.
Это то что случится уже в январе с частью фопов. Они просто купят себе крышу и будут работать однодневками.
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17.11.2020 15:49 Відповісти
Еще проще, закроют ФОП.
На сегодняшний день нет законного механизма наказать незарегистрированного предпринимателя.
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17.11.2020 16:32 Відповісти
Так уже сейчас с особо "жирными" клиентами договариваются после нового года решить вопрос, типа все будет по старому, ни кто не будет трогать, только нужно отслюнявить ежемесячно определенную сумму, говорят ниточки ведут на самый верх, и к взятыми под крышу ни какие проверки не будут страшны, для этого и была задумана эта афера, продолжается процесс прибарахления ЗЕко-манды.
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17.11.2020 16:37 Відповісти
Зеленський
Володимир
голосів виборців, поданих за кандидата: 73.22% Кількість голосів виборців, поданих за кандидата: 13 541 528

"Черпайте двумя руками" (С)
З.Ы. Я себе сайт ЦВК ссылку сохранил. Буду напоминать нариду понемногу.
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17.11.2020 15:52 Відповісти
Все это уже не имеет значения. 200 лярдов дыра в бюджете. Она ничем не покроется. С учетом новых реалий бюджетного года 2021 нужно ожидать накрытие страны медным тазом.
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17.11.2020 15:54 Відповісти
Ну да. Янык тоже доцарювался до этого когда поместил Арбузова в Нацбанк. Этим правда хватило меньше времени. Они так дышали, что им там Смолий мешает жить, что надо его снять.
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17.11.2020 15:56 Відповісти
Денег в любом случае не хватит уже весной. Чтобы они не делали. Тут вопрос в том - когда? В декабре, январе, феврале или в марте? Причем чем позже, тем хуже для всех.
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17.11.2020 15:58 Відповісти
Думаю конец зимы.
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17.11.2020 16:07 Відповісти
Ну так это славненько, налоги нужно платить сполна, казна остро нуждается в средствах и всякие послабления в этом вопросе сейчас неуместны.
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17.11.2020 15:54 Відповісти
Или не платить вообще.
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17.11.2020 15:56 Відповісти
ну шо фоп, помог вам небарыга и хуженебудет (с)
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17.11.2020 15:56 Відповісти
"Горіла сосна палала, ФОП біля РРО ридала."
Жрите "хуже не будет" двумя клешнями.
Жду когда остальная часть "президентов" завоет, когда за карточные переводы и OLX возьмутся.
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17.11.2020 15:57 Відповісти










Кодекс


@KodeksuNET

·16 мин

Верховна Рада вдруге провалила проєкт закону про відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП Верховна Рада скасувала пленарні засідання в листопаді. То есть зелёные ублюдки хотят тупо тянуть время до Нового года, чтобы не голосовать законопроекты об отмене РРО для ФОП
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17.11.2020 16:06 Відповісти
А що не помогло? Київ виграв, область виграв, Львів виграв. Не помогло бикам, які обрали Зєльцмана Оманського "Янелоха")))))
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17.11.2020 16:12 Відповісти
Зелень Оманская ныкается в Феофании. Не поможет
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17.11.2020 17:22 Відповісти
Прислуга уродов должна идти в отставку
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Уже лет 10 фопам вводят кассовые аппараты, сколько помню всегда бастовали, растягивали удовольствие.
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17.11.2020 16:12 Відповісти
чтобы с нового года заработала новая система по фискализации
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5413
Примут в марте 2021 а действовать начнет с 1 января 2021г (как всегда у нас).?
Упрощенная система существует для того, что бы уйти от фискалов.
Это, наверное, хитрый ход усиления карантина! Пока предприниматели протестуют, бизнес не работает. Значит никто через них не заражается COVID-19.
Ну будет в Бюджете дыра не 200 млрд. а 250 - заткнем кредитом и "распилим".
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17.11.2020 16:14 Відповісти
Сколько в Украине предпринимателей малого и среднего бизнеса ? Если бы приехало хоть сто тысяч в Киев то все бы решилось а так"моя хата с краю ". Народ терпил. Что Беня денег не дал и Майдан фигвам.
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17.11.2020 16:22 Відповісти
Любят у нас загребать жар чужими руками.
По факту: те, кто не выходит на протесты, жаждут раскрутки инфляции и обесценивания гривны!
Где предприниматели возьмут эти деньги? Правильно, поднимут цены.
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17.11.2020 16:40 Відповісти
73% вы там?
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17.11.2020 16:35 Відповісти
29 вересня Нацполіція виплатила Колеснику 774 тисячі гривень: 608 тис. гривень - разова допомога при звільненні та 103 тис. гривень компенсації за невикористані відпустки і премії. Також виділили 60 тис. гривень на оздоровлення та розв'язання побутових проблем... А ви, дурники, платіть.
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17.11.2020 16:35 Відповісти
Тут предпринимателям не на что обижаться. Рада голосовала по-приколу. Как и они в 2019-м.
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17.11.2020 16:37 Відповісти
Недавно была удивлена, что Пузата хата оформлена как ФОП и неплательщик ПДВ, в чеке увидела
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17.11.2020 16:37 Відповісти
Лично знаю дегенератов-предпринимателей, голосовавших за младога и перспективнога голубя мира Вафладимира ибн Вазеленского, которые поехали нанятым автобусом с компанией таких же даунов протестовать против введения кассовых аппаратов. Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага.
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17.11.2020 16:42 Відповісти
Нахлобучить кассы на каждого фопика, они сдают пустые декларации.
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17.11.2020 16:52 Відповісти
вот и ********* с депутатов и началась кто там сидит налоги по минимуму гнать этих тварей с УКРАИНЫ
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17.11.2020 16:55 Відповісти
Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7375
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17.11.2020 17:20 Відповісти
Во всех странах мира во время пандемии помогают бизнесу и простым людям. А в Украине все ужесточают, а микро бизнес уничтожают.
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17.11.2020 17:27 Відповісти
Де Ви всi працюэте
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17.11.2020 18:21 Відповісти
они и против евробляхеров и ФОпов....в кассах наверное деньги зарабатывают....работяги..)))
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18.11.2020 00:19 Відповісти
Взяточник гетьманович и его хозяева таки купили всех слуг.
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17.11.2020 18:37 Відповісти
Закрою ФОП и вообще нихрена не буду платить
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17.11.2020 22:04 Відповісти
Щас Ю.Бойко скажет, стану президентом, все эти законы отменяем.....и хана "патриётам", Медведчук на белом коне въедет в ВР и Пётр Алексеич ему дверь будет открывать....ото насмеёмся)))))))
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18.11.2020 00:17 Відповісти
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