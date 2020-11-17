Відтермінування фіскалізації не стосуватиметься торгівлі ліками, секонд-хендом та електронікою, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що законопроєкт про відтермінування фіскалізації для фізичних осіб-підприємців є компромісним, оскільки не містить відтермінування для ризикових груп.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми підготували вчора на комітеті законопроєкт, яким ми пропонуємо Верховній Раді відтермінувати запровадження реєстраторів розрахункових операцій на рік для всіх фізичних осіб підприємців, крім так званих ризикових груп, - торгівлі в інтернеті, ювелірними виробами, лікарськими засобами електронікою, секонд-хендом та деякі інші види діяльності (їх небагато)", - говорить нардеп.

Він зазначив, що минулого разу в парламенті не вистачило голосів за цей законопроєкт, тому що він пропонував відтермінування запровадження РРО для всіх абсолютно.

"Ми запропонували компромісне рішення, на яке, на мою думку, будуть голоси. Я буду підтримувати. Якщо рішення не буде підтримано, то у нас є єдиний вихід - ввести в дію все, як є зараз", - каже Гетманцев.

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