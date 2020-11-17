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Новости Политика Украины
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"Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание с учетом "новых реалий"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Укрзализныця" призывает бизнес предоставить идеи для внедрения новых услуг на вокзалах и в поездах, в частности касательно организации питания пассажиров во время путешествий с учетом эпидемической ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, над чем будем работать в ближайшее время, - обеспечение пассажиров питанием во время путешествий. Есть коммерческие организации, которые готовы предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности эпидемическая ситуация", - цитирует пресс-служба и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" УЗ Александра Перцовского.

По его словам, в настоящее время рассматривается вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов с опцией заказа еды в поезде. Пассажиру будет предлагаться определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводниками согласно заказу.

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"Компания ожидает инициатив со стороны бизнеса. Услуги можно будет протестировать, а потом провести открытый конкурс и масштабировать на все поезда", - добавили в УЗ.

Перцовский также указал, что "Укрзализныця" готова рассмотреть бизнес-планы касательно предоставления в поездах и других услуг.

"Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель - вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий", - добавил он.
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Этот Перцовский походу хочет прибарахлиться в УЗ шобы внукам хватило? "Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание с учетом "новых реалий" - Цензор.НЕТ 8849
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17.11.2020 16:34 Ответить
ну там чайная мафия есть, теперь будут перцем торговать "Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание с учетом "новых реалий" - Цензор.НЕТ 1595
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17.11.2020 16:37 Ответить
Немых организуют?
"Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій" - Цензор.НЕТ 2818
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17.11.2020 16:44 Ответить
Тоже хотел спросить-глухонемые карты с голыми бабами продавать будут? "Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій" - Цензор.НЕТ 1134
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17.11.2020 18:45 Ответить
за ті необгрунтовані тарифи там вайфай вже безкоштовний має бути.
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17.11.2020 16:57 Ответить
Коли харчування фінансується з бюджету,то постачальники продуктів всі без винятку мафія,напряму зв"язана з керівництвом об"єктів (шкіл,дитсадків.залізниці тощо),де проводиться харчування...Це - вже традиція,яку ковід трохи порушив...
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17.11.2020 17:24 Ответить
 
 