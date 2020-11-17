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Укрзалізниця (2038) їжа (264)

"Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Укрзалізниця" закликає бізнес надати ідеї для впровадження нових послуг на вокзалах і в поїздах, зокрема щодо організації харчування пасажирів під час подорожей з урахуванням епідемічної ситуації.

Про це повідомила пресслужба УЗ у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, над чим працюватимемо найближчим часом — забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожей. Є комерційні організації, які бажають надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою та тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідемічна ситуація", - цитує пресслужба в.о. члена правління, директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського.

За його словами, наразі розглядається варіант інтеграції у систему онлайн-продажу квитків опції замовлення їжі у поїзді. Наприклад, пасажиру буде запропоноване певне меню, яке заздалегідь буде підготовлене та передане у вагон провідникам згідно із замовленням.

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"Компанія чекає на ініціативу з боку бізнесу. Послуги можна буде протестувати, а потім провести відкритий конкурс та масштабувати на всі поїзди", - додали в УЗ.

Перцовський також зауважив, що "Укрзалізниця" готова розглянути бізнес-плани щодо надання в поїздах й інших послуг.

"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, адже наша мета - повернути пасажирів в потяги і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Этот Перцовский походу хочет прибарахлиться в УЗ шобы внукам хватило? "Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание с учетом "новых реалий" - Цензор.НЕТ 8849
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17.11.2020 16:34 Відповісти
ну там чайная мафия есть, теперь будут перцем торговать "Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание с учетом "новых реалий" - Цензор.НЕТ 1595
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17.11.2020 16:37 Відповісти
Немых организуют?
"Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій" - Цензор.НЕТ 2818
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17.11.2020 16:44 Відповісти
Тоже хотел спросить-глухонемые карты с голыми бабами продавать будут? "Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій" - Цензор.НЕТ 1134
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17.11.2020 18:45 Відповісти
за ті необгрунтовані тарифи там вайфай вже безкоштовний має бути.
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17.11.2020 16:57 Відповісти
Коли харчування фінансується з бюджету,то постачальники продуктів всі без винятку мафія,напряму зв"язана з керівництвом об"єктів (шкіл,дитсадків.залізниці тощо),де проводиться харчування...Це - вже традиція,яку ковід трохи порушив...
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17.11.2020 17:24 Відповісти
 
 