"Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій"

"Укрзалізниця" закликає бізнес надати ідеї для впровадження нових послуг на вокзалах і в поїздах, зокрема щодо організації харчування пасажирів під час подорожей з урахуванням епідемічної ситуації.

Про це повідомила пресслужба УЗ у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, над чим працюватимемо найближчим часом — забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожей. Є комерційні організації, які бажають надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою та тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідемічна ситуація", - цитує пресслужба в.о. члена правління, директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського.

За його словами, наразі розглядається варіант інтеграції у систему онлайн-продажу квитків опції замовлення їжі у поїзді. Наприклад, пасажиру буде запропоноване певне меню, яке заздалегідь буде підготовлене та передане у вагон провідникам згідно із замовленням.

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"Компанія чекає на ініціативу з боку бізнесу. Послуги можна буде протестувати, а потім провести відкритий конкурс та масштабувати на всі поїзди", - додали в УЗ.

Перцовський також зауважив, що "Укрзалізниця" готова розглянути бізнес-плани щодо надання в поїздах й інших послуг.

"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, адже наша мета - повернути пасажирів в потяги і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - додав він.