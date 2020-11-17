РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12774 посетителя онлайн
Новости Происшествия Взяточники
3 509 9
взятка (5956) СБУ (18658) Харьковщина (4108) ГФС (3598)

Начальник отдела ГФС на Харьковщине разоблачен на систематическом вымогательстве взяток, требовал 100 тыс. грн ежемесячно, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Начальник отдела ГФС на Харьковщине разоблачен на систематическом вымогательстве взяток, требовал 100 тыс. грн ежемесячно, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. гривен ежемесячно за не реагирование на схемы с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности.

К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали два эпизода получения должностным лицом неправомерной выгоды только с одного предпринимателя на общую сумму 170 тыс. гривен.

Сейчас взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и посредника.

Читайте также: Женщина предлагала пограничникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривен, чтобы не устанавливать приложение "Дій вдома"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если власть государства, которым мы управляем, будет использована не чтобы улучшить жизнь большинства, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо.

Ли Куан Ю
показать весь комментарий
17.11.2020 16:57 Ответить
Если руководящие работники получают хорошую зарплату, они заслуживают самого сурового наказания за взятки.

Ли Куан Ю
показать весь комментарий
17.11.2020 16:58 Ответить
Ну що ж,тепер він буде працювати вже в якості "разоблачоного"...А "разоблачоним",як відомо,треба давати більше,так як до нього долучаються ті,які його "разоблачили"...
показать весь комментарий
17.11.2020 17:00 Ответить
Сашко Билий показував, що треба робити з цим гнойником, за допомогою АК-пенициліну ...
поки будуть гратися- цацькаться з цим вонючим наривом -згниє організм- і толку не буде !
показать весь комментарий
17.11.2020 17:01 Ответить
Да ,губа не дура ...красиво жить не запретишь ... Начальник отдела ГФС на Харьковщине разоблачен на систематическом вымогательстве взяток, требовал 100 тыс. грн ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 855
показать весь комментарий
17.11.2020 17:05 Ответить
так це-ж нормальна европейська практика збирати гроші
показать весь комментарий
17.11.2020 17:07 Ответить
И это с одного предпринимателя,сколько ещё он обилечивал предпринимателей,а в ГФС ещё десятки начотделов в каждой областной ФС,сдирают все.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:47 Ответить
Для кого эта информация ? Ить якобы ловят каждый день.....а кого посадили ? у кого конфисковали ? и сколько вернули в бюджет?
показать весь комментарий
17.11.2020 19:48 Ответить
 
 