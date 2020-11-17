Начальник отдела ГФС на Харьковщине разоблачен на систематическом вымогательстве взяток, требовал 100 тыс. грн ежемесячно, - СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. гривен ежемесячно за не реагирование на схемы с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности.
К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали два эпизода получения должностным лицом неправомерной выгоды только с одного предпринимателя на общую сумму 170 тыс. гривен.
Сейчас взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и посредника.
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Ли Куан Ю
Ли Куан Ю
поки будуть гратися- цацькаться з цим вонючим наривом -згниє організм- і толку не буде !