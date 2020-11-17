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Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время онлайн-заседания российского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии пригласила итальянскую делегацию в оккупированный Крым "на реабилитацию после коронавируса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции", - цитирует Поклонскую "РИА Новости".

В ответ член третьей комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле сообщила, что в 2014 году в Крыму было нарушено международное право и официальная итальянская делегация на аннексированный Россией полуостров не поедет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН никто не считает Поклонскую представителем Крыма, - посол Кислица

"С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение", - сказала Куартапелле.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Куартапелле-- РЕСПЕКТ !!! Проститутка поклонская не рассказала про камни с неба и мочу вместо воды Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 6310
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17.11.2020 17:04
+17
А сама Поклонская не хочет посетить Украину? В порядке отдыха. Мы ей тут гарантируем бесплатное проживание за государственный счет - с полным пансионом. На продолжительное время. Отдохнет до конца дней своих.
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17.11.2020 17:04
+15
В Михайловку(Луганской обл.)-пригласи,может приедут. Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 7960
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17.11.2020 17:02
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В Михайловку(Луганской обл.)-пригласи,может приедут. Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 7960
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17.11.2020 17:02 Ответить
Куартапелле-- РЕСПЕКТ !!! Проститутка поклонская не рассказала про камни с неба и мочу вместо воды Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 6310
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17.11.2020 17:04 Ответить
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8978
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17.11.2020 17:12 Ответить
экскузя, бамбина ! Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 871

Лия Куартапелле бендеровка что-ли ?
вот выражение из "Исторического словаря галлицизмов ( Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6453 !!!) русского языка"

Выражение отказа. А что писать в Лозанну цидульки - в писов конгрес .. - это уж экскюзе. 1869. Герцен // 30 (1) 190.

https://gallicismes.academic.ru/43046/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5
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17.11.2020 18:03 Ответить
какой Крым, Натаха?
без воды ж сидите

да у вас же не помыться, ни оправиться.... Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4989
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17.11.2020 18:05 Ответить
тій потворній, психічно хворій чумі не один відмовив)
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17.11.2020 17:03 Ответить
Яка гарна поезія!
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17.11.2020 17:07 Ответить
мабуть хтіла показати їм як вона "міроточить" ...через макаронину Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 3664
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17.11.2020 17:03 Ответить
Итальяшки хоть и путхуйловники, но не дураки. Воды нет и камни с неба Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 5230
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17.11.2020 17:03 Ответить
да и наверняка в этот раз не проплачено Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4500.у няшмяш нет доступа к ресурсам.
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17.11.2020 17:09 Ответить
А сама Поклонская не хочет посетить Украину? В порядке отдыха. Мы ей тут гарантируем бесплатное проживание за государственный счет - с полным пансионом. На продолжительное время. Отдохнет до конца дней своих.
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17.11.2020 17:04 Ответить
Зеля отпустит, пусть позже приезжает.
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17.11.2020 17:12 Ответить
Ну вот. Няша воды в тазик набрала, а они не приедут...
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17.11.2020 17:04 Ответить
Конечно отказом - работают ФЛЕШКИ ГОРДОНА а может ПЛЕШКИ .... Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 8266
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17.11.2020 17:04 Ответить
Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 1787
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17.11.2020 17:05 Ответить
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4400
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17.11.2020 17:13 Ответить
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2127
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17.11.2020 17:10 Ответить
Приезжайте,посмотрите какой Крым мы отжали,у нас много всего ворованного,мы этим гордимся!
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17.11.2020 17:18 Ответить
Сюжет CNN: В России умерло от COVID-19 130 тысяч человек. Больницы и морги переполнены.
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn
"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....
...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"

Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6419
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17.11.2020 17:19 Ответить
Чуваки многа патиряли, ано собиралось показать им парнуху са сваим участием. Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655 Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655 Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655
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17.11.2020 17:42 Ответить
Стареет натаха... Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5157
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17.11.2020 17:45 Ответить
Час - жорстока штука...
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2899
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17.11.2020 20:13 Ответить
Майнштейн теж любив Крим.
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17.11.2020 18:44 Ответить
Хе-хе! Само лахтинское номерное чучело сморозило ватный бред, само себя лайкнуло. Люблю такое.
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17.11.2020 19:00 Ответить
Щось тут лаптями засмерділо...
Ану киш нах звідсіля, ущербне!
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17.11.2020 20:12 Ответить
Даже ватная часть итальянцев не поехала бы в Крым. Это как навестить брехливого соседа в чумном бараке. Если не заразишся - так вымараешся.
Увидеть Крым и умереть - а не пошли бы они в родную говень.
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17.11.2020 18:26 Ответить
Эх,итальянцы не понимают,что теряют.Там как раз бюст Кольки-кровавого соки пустил.
А это миро от коронавируса на раз излечивает. Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7349
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17.11.2020 18:37 Ответить
Здається, зарано її виписали мозкоправи.
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17.11.2020 20:10 Ответить
Они просто в курсе о подачи воды в 4 часа в сутки, зачем им приезжать и лечится в совок 2.0?
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17.11.2020 20:29 Ответить
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1471
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18.11.2020 04:42 Ответить
Подлизывается к депутатам иных стран. Думала клюнут и приедуд, а она им отсосет. А они ее на послали. Круто🤘
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18.11.2020 06:08 Ответить
 
 