Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время онлайн-заседания российского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии пригласила итальянскую делегацию в оккупированный Крым "на реабилитацию после коронавируса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции", - цитирует Поклонскую "РИА Новости".
В ответ член третьей комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле сообщила, что в 2014 году в Крыму было нарушено международное право и официальная итальянская делегация на аннексированный Россией полуостров не поедет.
"С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение", - сказала Куартапелле.
Пожалуйста, подождите...
Лия Куартапелле бендеровка что-ли ?
вот выражение из "Исторического словаря галлицизмов ( !!!) русского языка"
Выражение отказа. А что писать в Лозанну цидульки - в писов конгрес .. - это уж экскюзе. 1869. Герцен // 30 (1) 190.
https://gallicismes.academic.ru/43046/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5
без воды ж сидите
да у вас же не помыться, ни оправиться....
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn
"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....
...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"
Ану киш нах звідсіля, ущербне!
Увидеть Крым и умереть - а не пошли бы они в родную говень.
А это миро от коронавируса на раз излечивает.