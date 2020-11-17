УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12353 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окупація Криму
7 489 34
Італія (995) Крим (12752) Поклонська (164)

Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ

Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська під час онлайн-засідання російського комітету з міжнародних справ з комісією із закордонних справ і питань ЄС Палати депутатів парламенту Італії запросила італійську делегацію в окупований Крим "на реабілітацію після коронавірусу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Крим відкритий для наших друзів з Італії, може, для реабілітації після перенесеної інфекції", - цитує Поклонську "РИА Новости".

У відповідь член третьої комісії із закордонних справ Палати депутатів Італії від Демократичної партії Лія Куартапелле повідомила, що в 2014 році в Криму було порушено міжнародне право і офіційна італійська делегація на анексований Росією півострів не поїде.

"З нашої точки зору, там було порушено міжнародне право в 2014 році. І, звісно, італійська офіційна делегація приїхати до Криму не має можливості. Це я відповідаю на запрошення", - сказала Куартапелле.

Читайте також: В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Куартапелле-- РЕСПЕКТ !!! Проститутка поклонская не рассказала про камни с неба и мочу вместо воды Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 6310
показати весь коментар
17.11.2020 17:04
+17
А сама Поклонская не хочет посетить Украину? В порядке отдыха. Мы ей тут гарантируем бесплатное проживание за государственный счет - с полным пансионом. На продолжительное время. Отдохнет до конца дней своих.
показати весь коментар
17.11.2020 17:04
+15
В Михайловку(Луганской обл.)-пригласи,может приедут. Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 7960
показати весь коментар
17.11.2020 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Михайловку(Луганской обл.)-пригласи,может приедут. Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 7960
показати весь коментар
17.11.2020 17:02 Відповісти
Куартапелле-- РЕСПЕКТ !!! Проститутка поклонская не рассказала про камни с неба и мочу вместо воды Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 6310
показати весь коментар
17.11.2020 17:04 Відповісти
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8978
показати весь коментар
17.11.2020 17:12 Відповісти
экскузя, бамбина ! Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 871

Лия Куартапелле бендеровка что-ли ?
вот выражение из "Исторического словаря галлицизмов ( Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6453 !!!) русского языка"

Выражение отказа. А что писать в Лозанну цидульки - в писов конгрес .. - это уж экскюзе. 1869. Герцен // 30 (1) 190.

https://gallicismes.academic.ru/43046/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5
показати весь коментар
17.11.2020 18:03 Відповісти
какой Крым, Натаха?
без воды ж сидите

да у вас же не помыться, ни оправиться.... Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4989
показати весь коментар
17.11.2020 18:05 Відповісти
тій потворній, психічно хворій чумі не один відмовив)
показати весь коментар
17.11.2020 17:03 Відповісти
Яка гарна поезія!
показати весь коментар
17.11.2020 17:07 Відповісти
мабуть хтіла показати їм як вона "міроточить" ...через макаронину Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 3664
показати весь коментар
17.11.2020 17:03 Відповісти
Итальяшки хоть и путхуйловники, но не дураки. Воды нет и камни с неба Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 5230
показати весь коментар
17.11.2020 17:03 Відповісти
да и наверняка в этот раз не проплачено Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4500.у няшмяш нет доступа к ресурсам.
показати весь коментар
17.11.2020 17:09 Відповісти
А сама Поклонская не хочет посетить Украину? В порядке отдыха. Мы ей тут гарантируем бесплатное проживание за государственный счет - с полным пансионом. На продолжительное время. Отдохнет до конца дней своих.
показати весь коментар
17.11.2020 17:04 Відповісти
Зеля отпустит, пусть позже приезжает.
показати весь коментар
17.11.2020 17:12 Відповісти
Ну вот. Няша воды в тазик набрала, а они не приедут...
показати весь коментар
17.11.2020 17:04 Відповісти
Конечно отказом - работают ФЛЕШКИ ГОРДОНА а может ПЛЕШКИ .... Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 8266
показати весь коментар
17.11.2020 17:04 Відповісти
Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 1787
показати весь коментар
17.11.2020 17:05 Відповісти
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4400
показати весь коментар
17.11.2020 17:13 Відповісти
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2127
показати весь коментар
17.11.2020 17:10 Відповісти
Приезжайте,посмотрите какой Крым мы отжали,у нас много всего ворованного,мы этим гордимся!
показати весь коментар
17.11.2020 17:18 Відповісти
Сюжет CNN: В России умерло от COVID-19 130 тысяч человек. Больницы и морги переполнены.
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn
"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....
...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"

Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
17.11.2020 17:19 Відповісти
Чуваки многа патиряли, ано собиралось показать им парнуху са сваим участием. Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655 Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655 Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 655
показати весь коментар
17.11.2020 17:42 Відповісти
Стареет натаха... Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5157
показати весь коментар
17.11.2020 17:45 Відповісти
Час - жорстока штука...
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
17.11.2020 20:13 Відповісти
Майнштейн теж любив Крим.
показати весь коментар
17.11.2020 18:44 Відповісти
Хе-хе! Само лахтинское номерное чучело сморозило ватный бред, само себя лайкнуло. Люблю такое.
показати весь коментар
17.11.2020 19:00 Відповісти
Щось тут лаптями засмерділо...
Ану киш нах звідсіля, ущербне!
показати весь коментар
17.11.2020 20:12 Відповісти
Даже ватная часть итальянцев не поехала бы в Крым. Это как навестить брехливого соседа в чумном бараке. Если не заразишся - так вымараешся.
Увидеть Крым и умереть - а не пошли бы они в родную говень.
показати весь коментар
17.11.2020 18:26 Відповісти
Эх,итальянцы не понимают,что теряют.Там как раз бюст Кольки-кровавого соки пустил.
А это миро от коронавируса на раз излечивает. Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7349
показати весь коментар
17.11.2020 18:37 Відповісти
Здається, зарано її виписали мозкоправи.
показати весь коментар
17.11.2020 20:10 Відповісти
Они просто в курсе о подачи воды в 4 часа в сутки, зачем им приезжать и лечится в совок 2.0?
показати весь коментар
17.11.2020 20:29 Відповісти
Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1471
показати весь коментар
18.11.2020 04:42 Відповісти
Подлизывается к депутатам иных стран. Думала клюнут и приедуд, а она им отсосет. А они ее на послали. Круто🤘
показати весь коментар
18.11.2020 06:08 Відповісти
 
 