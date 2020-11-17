Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ
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Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська під час онлайн-засідання російського комітету з міжнародних справ з комісією із закордонних справ і питань ЄС Палати депутатів парламенту Італії запросила італійську делегацію в окупований Крим "на реабілітацію після коронавірусу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Крим відкритий для наших друзів з Італії, може, для реабілітації після перенесеної інфекції", - цитує Поклонську "РИА Новости".
У відповідь член третьої комісії із закордонних справ Палати депутатів Італії від Демократичної партії Лія Куартапелле повідомила, що в 2014 році в Криму було порушено міжнародне право і офіційна італійська делегація на анексований Росією півострів не поїде.
"З нашої точки зору, там було порушено міжнародне право в 2014 році. І, звісно, італійська офіційна делегація приїхати до Криму не має можливості. Це я відповідаю на запрошення", - сказала Куартапелле.
Будь ласка, зачекайте...
Лия Куартапелле бендеровка что-ли ?
вот выражение из "Исторического словаря галлицизмов ( !!!) русского языка"
Выражение отказа. А что писать в Лозанну цидульки - в писов конгрес .. - это уж экскюзе. 1869. Герцен // 30 (1) 190.
https://gallicismes.academic.ru/43046/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5
без воды ж сидите
да у вас же не помыться, ни оправиться....
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn
"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....
...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"
Ану киш нах звідсіля, ущербне!
Увидеть Крым и умереть - а не пошли бы они в родную говень.
А это миро от коронавируса на раз излечивает.