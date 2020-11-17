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Новости Политика Украины
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Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента

Соглашение об ассоциации с ЕС является для Украины указателем в проведении реформ. При этом наша страна настаивает на необходимости обновить соглашение, чтобы оно в большей степени соответствовало реалиям сегодняшнего дня.

Об этом генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Андрей Буквич заявил во время выступления на форуме "Диалоги о реформах: путь в Вильнюс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - отметил представитель ОП.

Он пояснил, что когда речь идет об обновлении Соглашения, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.

Буквич заверил, что Президент, правительство, профильные вице-премьер-министры и министры настроены четко выполнять Соглашение об ассоциации и поддерживать евроинтеграцию Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина

"Украина, Президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений, того, что мы хотим сделать", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
Что там требовал Янукович?
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
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17.11.2020 17:55
+34
На тлі досягнень блазня це саме те, що зараз потрібно... Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3499

Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6058
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17.11.2020 17:56
+30
Что им по факту и нужно.
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17.11.2020 17:56
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Бла Бла Бла. Хотим будем пойдём....
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17.11.2020 17:54 Ответить
Что там требовал Янукович?
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
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17.11.2020 17:55 Ответить
Что им по факту и нужно.
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17.11.2020 17:56 Ответить
Беня с самого начала об єтом говорил, даже здесь на Цензоре в интервью с Бутусовым - послать в дупу Европу/Запад/МВФ, дефолт, подружиться с Рашей и взять у них 100 млрд.
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17.11.2020 18:08 Ответить
Раша таких денег не даст, и не потому, что нет, а потому что очень высока вероятность кидка со стороны Бени
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17.11.2020 18:10 Ответить
дала бы, но взамен в виде гарантий много чего потребовала.
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17.11.2020 19:01 Ответить
И разворовать , как фонд COViD
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17.11.2020 18:42 Ответить
Шоколадный бред.
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17.11.2020 18:11 Ответить
Бред, это слово, характеризующее твой образ мышления.
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17.11.2020 18:20 Ответить
От шоколадных другого ответа и не ожидаю.Как всегда,конструктива 0, во всем зеленые виноваты и кацапы.
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17.11.2020 18:24 Ответить
Весь конструктив, вокруг тебя.
Смотри и думай.
Но боюсь что нечем думать.
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17.11.2020 18:29 Ответить
Уже ответил выше,добавить нечего. Воспользуюсь в дискуссии с вами советом Марка Твена:
-Не спорьте с дураками,они стащат вас на свой уровень,и там задавят опытом!
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17.11.2020 18:39 Ответить
Год назад, сторонники "одного из самых влиятельных политиков мира", меня бы уже сожрали и обеспечили бы мне отдых в спаме...
Теперь, три четверти сторонников уже бывшие сторонники.
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17.11.2020 18:46 Ответить
Цензор всегда был пропорошенковским,обкакивание зеленского здесь приветствуется.
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17.11.2020 18:58 Ответить
Подскажи, зебуинчик, где ваши кучкуются. И чего ты здесь ошиваешься?
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17.11.2020 19:54 Ответить
Люблю зе насекомими наблюдать типа тебя.Забавные зверУшки,непредсказуемые,хаотично размножающиеся,ну просто "шаленні бджілки"!
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17.11.2020 20:03 Ответить
ух, какое ты умное животное! и лапку умеешь подавать? так , где бенины зебуины кучкуются?
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17.11.2020 20:28 Ответить
Это,личинко,тебе должно быть лучше знать. Для меня что зеленые,что шоколадные. Я в сортах ховна не разбираюсь.Но вы друг друга достойны!
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17.11.2020 20:39 Ответить
Аааа, так ты из пернатых, из петушариев! Тогда конечно, лапку не подашь. Ну хоть кукарекай пока...
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17.11.2020 20:43 Ответить
Словестный понос. Постарайся реже открывать рот,дольше будешь казаться умнее.
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17.11.2020 20:56 Ответить
ЛГБТ-спільнота також голосувала за Зєлєнского.
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18.11.2020 07:56 Ответить
60 миллиардов он требовал себе лично. А так- 200 миллиардов!
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17.11.2020 19:14 Ответить
Это уже ЗЕрмак со своими кремлёвскими кураторами мутят.. Таёжный союз ЗЕбилам конечно явно ближе по духу..
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17.11.2020 17:55 Ответить
На тлі досягнень блазня це саме те, що зараз потрібно... Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3499

Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6058
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17.11.2020 17:56 Ответить
Так понимаю что по всем действиям и риторике ЗЕсепаров рихвирендум за дружбу с мышебратьями уже не за горами..
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17.11.2020 17:56 Ответить
"Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5711 ... ", - отметил представитель ОП."

Шо?
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17.11.2020 17:58 Ответить
наркоші, сер
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17.11.2020 18:08 Ответить
Повышение градуса в будуне...
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17.11.2020 19:46 Ответить
После отмены приговора яныку, можно отменять все что угодно
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17.11.2020 17:59 Ответить
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1748
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17.11.2020 18:04 Ответить
При тому, як вони ведуть політику, перегляд відносин ******** України з ЄС може полягати лише анулюванням угоди про асоціацію з ЄС і відповідними подальшими кроками (зокрема, скасуваннм безвізу).
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17.11.2020 18:00 Ответить
О чём это вообще? Нас хотьбы безвиза не лишили
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17.11.2020 18:06 Ответить
Это о деньгах от МВФ, в основном... ...а о безвизе, только в частности.
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17.11.2020 19:50 Ответить
ЄС нахрін пошле, а зелені почнуть розганяти, що ми в Європі нікому не потрібні. Ми це вже проходили за Януковоча. Зеленський і його банда - це чергові хвойди кремлівські
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17.11.2020 18:07 Ответить
Осел уже и в договор свою тупую морду решил всунуть. Я вам, пани та панове из ЕС хочу сказать - не обращайте внимания на это го Кловуна. Он хохмачит, по приколу, дурачек.
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17.11.2020 18:12 Ответить
Оно не дурачек , а иуда пресмыкающаяся перед ****** ,полудохлой воблой 🤮
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17.11.2020 18:47 Ответить
Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - отметил представитель ОП....
А реалии такие: в Украине кризис экономический, политический, социальный, финансовый, судебной системы, медицинский, образовательный и.т.д..... эта зелёная бдь видит "новые реалии"...??? Мы их тоже видим - вас нужно сначало всех в отставку, а потом под суд за вредительство!!!
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17.11.2020 18:13 Ответить
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3741 настаивает, бубочка так хочет рулить и стать амператором, что ударил ножкой по земле и настаивает. Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1078
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17.11.2020 18:15 Ответить
Вау! Психиатрическая и наркологичнская палатьі Феофании решили что-то потребовать от Евросоюза.
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17.11.2020 18:20 Ответить
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3619
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17.11.2020 18:30 Ответить
Нанюхаются всякого, и давай "повышать градус"... жалкое зрелище
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17.11.2020 18:25 Ответить
Ой,***...! Лучше не надо!
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17.11.2020 18:25 Ответить
Зря погибла «Небесная сотня « , Герои военные , добровольцы ! Многие возмущаются , а толку 0 ! Сплошная безнадёга и позор
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17.11.2020 18:52 Ответить
не зря. Иначе были бы сейчас российской колонией. "Небесная сотня" и военные остановили прямое слияние с Рашкой и дали нам шанс.
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17.11.2020 18:58 Ответить
Что они хотят? Прописать в Соглашении отдельный пункт - "Можно красть"?
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17.11.2020 18:56 Ответить
Зебилы допересматриваются, что ЕС Украину нах** пошлет с нашим олигархатом и коррупцией.
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17.11.2020 19:21 Ответить
До Майдана пенсия была у мамы 200 долларов, сейчас 70 долларов. Вот вам и новая реформа: выживайте как можете, а лучше быстрее вымирайте. Вопрос : о каких рыночных ценах на газ для населения говорит правительство?
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17.11.2020 19:29 Ответить
200 долл. х 8 =1600 грн.
70 долл.х30 = 2000 грн. почти то же самое. за исключением комуналки.
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17.11.2020 21:52 Ответить
Так що, є куди йти: 35 долл. пенсія х 60 курс = 2100 грн. - почти нікакой разніці?
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17.11.2020 23:41 Ответить
"Президент Украины пытается повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений", - это вообще о чем? О полной импотентности- постоянно пытается и все никак.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
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17.11.2020 21:57 Ответить
"Президент Украины пытается повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений", - это вообще о чем? О полной импотентности- постоянно пытается и все никак.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
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17.11.2020 22:01 Ответить
Ви цю угоду не виконуєте, а хочете оновлену.
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17.11.2020 22:38 Ответить
Они добиваются чтоб ЕС снял санкции с России и признал Крым росийским
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17.11.2020 22:57 Ответить
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8961
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18.11.2020 04:39 Ответить
 
 