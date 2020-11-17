Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС является для Украины указателем в проведении реформ. При этом наша страна настаивает на необходимости обновить соглашение, чтобы оно в большей степени соответствовало реалиям сегодняшнего дня.
Об этом генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Андрей Буквич заявил во время выступления на форуме "Диалоги о реформах: путь в Вильнюс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - отметил представитель ОП.
Он пояснил, что когда речь идет об обновлении Соглашения, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.
Буквич заверил, что Президент, правительство, профильные вице-премьер-министры и министры настроены четко выполнять Соглашение об ассоциации и поддерживать евроинтеграцию Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина
"Украина, Президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений, того, что мы хотим сделать", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
Смотри и думай.
Но боюсь что нечем думать.
-Не спорьте с дураками,они стащат вас на свой уровень,и там задавят опытом!
Теперь, три четверти сторонников уже бывшие сторонники.
Шо?
А реалии такие: в Украине кризис экономический, политический, социальный, финансовый, судебной системы, медицинский, образовательный и.т.д..... эта зелёная бдь видит "новые реалии"...??? Мы их тоже видим - вас нужно сначало всех в отставку, а потом под суд за вредительство!!!
70 долл.х30 = 2000 грн. почти то же самое. за исключением комуналки.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.