Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента

Угода про асоціацію з ЄС є для України покажчиком у проведенні реформ. При цьому наша країна наполягає на необхідності оновити угоду, щоб вона більшою мірою відповідала реаліям нинішнього дня.

Про це генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич заявив під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, наш покажчик, зокрема в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - зазначив представник ОП.

Він пояснив, що коли йдеться про оновлення Угоди, то мається на увазі не тільки його торгова частина, а й секторальні.

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Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні віцепрем'єр-міністри та міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.

"Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", - додав він.