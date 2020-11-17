Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента
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Угода про асоціацію з ЄС є для України покажчиком у проведенні реформ. При цьому наша країна наполягає на необхідності оновити угоду, щоб вона більшою мірою відповідала реаліям нинішнього дня.
Про це генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич заявив під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, наш покажчик, зокрема в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - зазначив представник ОП.
Він пояснив, що коли йдеться про оновлення Угоди, то мається на увазі не тільки його торгова частина, а й секторальні.
Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні віцепрем'єр-міністри та міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.
"Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
Смотри и думай.
Но боюсь что нечем думать.
-Не спорьте с дураками,они стащат вас на свой уровень,и там задавят опытом!
Теперь, три четверти сторонников уже бывшие сторонники.
Шо?
А реалии такие: в Украине кризис экономический, политический, социальный, финансовый, судебной системы, медицинский, образовательный и.т.д..... эта зелёная бдь видит "новые реалии"...??? Мы их тоже видим - вас нужно сначало всех в отставку, а потом под суд за вредительство!!!
70 долл.х30 = 2000 грн. почти то же самое. за исключением комуналки.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.