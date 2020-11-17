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Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента

Угода про асоціацію з ЄС є для України покажчиком у проведенні реформ. При цьому наша країна наполягає на необхідності оновити угоду, щоб вона більшою мірою відповідала реаліям нинішнього дня.

Про це генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич заявив під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, наш покажчик, зокрема в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - зазначив представник ОП.

Він пояснив, що коли йдеться про оновлення Угоди, то мається на увазі не тільки його торгова частина, а й секторальні.

Читайте також: Україна і ЄС на початку 2021 р. почнуть переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанишина

Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні віцепрем'єр-міністри та міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.

"Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", - додав він.
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Топ коментарі
+47
Что там требовал Янукович?
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
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17.11.2020 17:55
+34
На тлі досягнень блазня це саме те, що зараз потрібно... Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3499

Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6058
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17.11.2020 17:56
+30
Что им по факту и нужно.
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17.11.2020 17:56
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17.11.2020 17:54 Відповісти
Что там требовал Янукович?
Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
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17.11.2020 17:55 Відповісти
Что им по факту и нужно.
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17.11.2020 17:56 Відповісти
Беня с самого начала об єтом говорил, даже здесь на Цензоре в интервью с Бутусовым - послать в дупу Европу/Запад/МВФ, дефолт, подружиться с Рашей и взять у них 100 млрд.
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17.11.2020 18:08 Відповісти
Раша таких денег не даст, и не потому, что нет, а потому что очень высока вероятность кидка со стороны Бени
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17.11.2020 18:10 Відповісти
дала бы, но взамен в виде гарантий много чего потребовала.
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17.11.2020 19:01 Відповісти
И разворовать , как фонд COViD
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17.11.2020 18:42 Відповісти
Шоколадный бред.
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17.11.2020 18:11 Відповісти
Бред, это слово, характеризующее твой образ мышления.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
От шоколадных другого ответа и не ожидаю.Как всегда,конструктива 0, во всем зеленые виноваты и кацапы.
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17.11.2020 18:24 Відповісти
Весь конструктив, вокруг тебя.
Смотри и думай.
Но боюсь что нечем думать.
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17.11.2020 18:29 Відповісти
Уже ответил выше,добавить нечего. Воспользуюсь в дискуссии с вами советом Марка Твена:
-Не спорьте с дураками,они стащат вас на свой уровень,и там задавят опытом!
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17.11.2020 18:39 Відповісти
Год назад, сторонники "одного из самых влиятельных политиков мира", меня бы уже сожрали и обеспечили бы мне отдых в спаме...
Теперь, три четверти сторонников уже бывшие сторонники.
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17.11.2020 18:46 Відповісти
Цензор всегда был пропорошенковским,обкакивание зеленского здесь приветствуется.
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17.11.2020 18:58 Відповісти
Подскажи, зебуинчик, где ваши кучкуются. И чего ты здесь ошиваешься?
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17.11.2020 19:54 Відповісти
Люблю зе насекомими наблюдать типа тебя.Забавные зверУшки,непредсказуемые,хаотично размножающиеся,ну просто "шаленні бджілки"!
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17.11.2020 20:03 Відповісти
ух, какое ты умное животное! и лапку умеешь подавать? так , где бенины зебуины кучкуются?
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17.11.2020 20:28 Відповісти
Это,личинко,тебе должно быть лучше знать. Для меня что зеленые,что шоколадные. Я в сортах ховна не разбираюсь.Но вы друг друга достойны!
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17.11.2020 20:39 Відповісти
Аааа, так ты из пернатых, из петушариев! Тогда конечно, лапку не подашь. Ну хоть кукарекай пока...
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17.11.2020 20:43 Відповісти
Словестный понос. Постарайся реже открывать рот,дольше будешь казаться умнее.
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17.11.2020 20:56 Відповісти
ЛГБТ-спільнота також голосувала за Зєлєнского.
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18.11.2020 07:56 Відповісти
60 миллиардов он требовал себе лично. А так- 200 миллиардов!
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17.11.2020 19:14 Відповісти
Это уже ЗЕрмак со своими кремлёвскими кураторами мутят.. Таёжный союз ЗЕбилам конечно явно ближе по духу..
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17.11.2020 17:55 Відповісти
На тлі досягнень блазня це саме те, що зараз потрібно... Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3499

Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6058
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17.11.2020 17:56 Відповісти
Так понимаю что по всем действиям и риторике ЗЕсепаров рихвирендум за дружбу с мышебратьями уже не за горами..
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17.11.2020 17:56 Відповісти
"Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5711 ... ", - отметил представитель ОП."

Шо?
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17.11.2020 17:58 Відповісти
наркоші, сер
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17.11.2020 18:08 Відповісти
Повышение градуса в будуне...
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17.11.2020 19:46 Відповісти
После отмены приговора яныку, можно отменять все что угодно
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17.11.2020 17:59 Відповісти
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1748
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17.11.2020 18:04 Відповісти
При тому, як вони ведуть політику, перегляд відносин ******** України з ЄС може полягати лише анулюванням угоди про асоціацію з ЄС і відповідними подальшими кроками (зокрема, скасуваннм безвізу).
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17.11.2020 18:00 Відповісти
О чём это вообще? Нас хотьбы безвиза не лишили
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17.11.2020 18:06 Відповісти
Это о деньгах от МВФ, в основном... ...а о безвизе, только в частности.
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17.11.2020 19:50 Відповісти
ЄС нахрін пошле, а зелені почнуть розганяти, що ми в Європі нікому не потрібні. Ми це вже проходили за Януковоча. Зеленський і його банда - це чергові хвойди кремлівські
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17.11.2020 18:07 Відповісти
Осел уже и в договор свою тупую морду решил всунуть. Я вам, пани та панове из ЕС хочу сказать - не обращайте внимания на это го Кловуна. Он хохмачит, по приколу, дурачек.
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17.11.2020 18:12 Відповісти
Оно не дурачек , а иуда пресмыкающаяся перед ****** ,полудохлой воблой 🤮
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17.11.2020 18:47 Відповісти
Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - отметил представитель ОП....
А реалии такие: в Украине кризис экономический, политический, социальный, финансовый, судебной системы, медицинский, образовательный и.т.д..... эта зелёная бдь видит "новые реалии"...??? Мы их тоже видим - вас нужно сначало всех в отставку, а потом под суд за вредительство!!!
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17.11.2020 18:13 Відповісти
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3741 настаивает, бубочка так хочет рулить и стать амператором, что ударил ножкой по земле и настаивает. Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1078
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17.11.2020 18:15 Відповісти
Вау! Психиатрическая и наркологичнская палатьі Феофании решили что-то потребовать от Евросоюза.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3619
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17.11.2020 18:30 Відповісти
Нанюхаются всякого, и давай "повышать градус"... жалкое зрелище
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17.11.2020 18:25 Відповісти
Ой,***...! Лучше не надо!
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17.11.2020 18:25 Відповісти
Зря погибла «Небесная сотня « , Герои военные , добровольцы ! Многие возмущаются , а толку 0 ! Сплошная безнадёга и позор
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17.11.2020 18:52 Відповісти
не зря. Иначе были бы сейчас российской колонией. "Небесная сотня" и военные остановили прямое слияние с Рашкой и дали нам шанс.
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17.11.2020 18:58 Відповісти
Что они хотят? Прописать в Соглашении отдельный пункт - "Можно красть"?
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17.11.2020 18:56 Відповісти
Зебилы допересматриваются, что ЕС Украину нах** пошлет с нашим олигархатом и коррупцией.
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17.11.2020 19:21 Відповісти
До Майдана пенсия была у мамы 200 долларов, сейчас 70 долларов. Вот вам и новая реформа: выживайте как можете, а лучше быстрее вымирайте. Вопрос : о каких рыночных ценах на газ для населения говорит правительство?
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17.11.2020 19:29 Відповісти
200 долл. х 8 =1600 грн.
70 долл.х30 = 2000 грн. почти то же самое. за исключением комуналки.
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17.11.2020 21:52 Відповісти
Так що, є куди йти: 35 долл. пенсія х 60 курс = 2100 грн. - почти нікакой разніці?
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17.11.2020 23:41 Відповісти
"Президент Украины пытается повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений", - это вообще о чем? О полной импотентности- постоянно пытается и все никак.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
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17.11.2020 21:57 Відповісти
"Президент Украины пытается повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений", - это вообще о чем? О полной импотентности- постоянно пытается и все никак.
И дело неопределенное - "повышать градус амбициозности". -это "шоб шо?" Феофания не вылечит. Пациент не в той клинике лечится.
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17.11.2020 22:01 Відповісти
Ви цю угоду не виконуєте, а хочете оновлену.
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17.11.2020 22:38 Відповісти
Они добиваются чтоб ЕС снял санкции с России и признал Крым росийским
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17.11.2020 22:57 Відповісти
Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8961
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18.11.2020 04:39 Відповісти
 
 