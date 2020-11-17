Разумков: В некоторой степени я уже президент
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал себя "в некоторой степени" уже президентом.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.
"По-украински моя должность называется "председатель парламента", по-немецки - "президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", - сказал Разумков.
На вопрос о своих амбициях в политике председатель ВР ответил так: "Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о более высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях".
Также на Цензор.НЕТ: Разумков заболел COVID-19
В интервью Разумков также назвал Ангелу Меркель большим другом Украины и выразил надежду, что Германия и в дальнейшем будет защищать украинские интересы, в том числе в Нормандском формате.
Пожалуйста, подождите...
Альцгеймер, бабушка,..Альцгеймер.
Раз умков, два умков, три - доктор выходи.
Страну грабят идиоты. Мы, почти, как белорусы.
Скоро поседеем. Или позеленеем.
Увидите, что это будет следующий кандидат-подонок, на которого сделают ставку беня,ахметка, мертвечук, пинчук и мордва!
Зеля предвыборные ролики опять клепает, надеюсь из склепа,
а дураков уже местами президент.
Шо там, из протиковидного фонда на тротуары шо-то осталось?
Или опять по бездорожью в объятия укроеда с добрыми очами?
Хххххххххххххххххх
Разумков(если тьі действительно оньій - разумньій), в некоторой степени тебя просто застрелят, если тьі вздумаешь сесть не в свои сани.
Так что сиди на жопе ровно и не рьіпайся
"Разумков: В некоторой степени я уже президент"
Ох Дима ... Твой папа загремел из ЦК ЛКСМУ за сравнение себя с Макарычем
И ты повторяешь его путь?
Вова эгоцентрик и маниакально подозрителен ...😄🤣
Если выбирать из двух сортов дерьма, то я бы, например, предпочла этого Разумкова в качестве президента, а не зевову.
Этот хоть умный и даже с образованием.