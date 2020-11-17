Разумков: Певною мірою я вже президент
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав себе "певною мірою" вже президентом.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
"По-українськи моя посада називається "голова парламенту", по-німецьки - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.
На запитання про свої амбіції в політиці голова ВР відповів так: "Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях".
В інтерв'ю Разумков також назвав Ангелу Меркель великим другом України і висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме українські інтереси, зокрема в Нормандському форматі.
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Альцгеймер, бабушка,..Альцгеймер.
Раз умков, два умков, три - доктор выходи.
Страну грабят идиоты. Мы, почти, как белорусы.
Скоро поседеем. Или позеленеем.
Увидите, что это будет следующий кандидат-подонок, на которого сделают ставку беня,ахметка, мертвечук, пинчук и мордва!
Зеля предвыборные ролики опять клепает, надеюсь из склепа,
а дураков уже местами президент.
Шо там, из протиковидного фонда на тротуары шо-то осталось?
Или опять по бездорожью в объятия укроеда с добрыми очами?
Хххххххххххххххххх
Разумков(если тьі действительно оньій - разумньій), в некоторой степени тебя просто застрелят, если тьі вздумаешь сесть не в свои сани.
Так что сиди на жопе ровно и не рьіпайся
"Разумков: В некоторой степени я уже президент"
Ох Дима ... Твой папа загремел из ЦК ЛКСМУ за сравнение себя с Макарычем
И ты повторяешь его путь?
Вова эгоцентрик и маниакально подозрителен ...😄🤣
Если выбирать из двух сортов дерьма, то я бы, например, предпочла этого Разумкова в качестве президента, а не зевову.
Этот хоть умный и даже с образованием.