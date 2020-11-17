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Разумков: Певною мірою я вже президент

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков: Певною мірою я вже президент

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав себе "певною мірою" вже президентом.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

"По-українськи моя посада називається "голова парламенту", по-німецьки - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.

На запитання про свої амбіції в політиці голова ВР відповів так: "Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях".

Читайте також: Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ

В інтерв'ю Разумков також назвав Ангелу Меркель великим другом України і висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме українські інтереси, зокрема в Нормандському форматі.
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Топ коментарі
+70
В некоторой степени ЗЕЛЁНАЯ ЧУМА.
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17.11.2020 18:56
+68
Разумков: В некоторой степени я уже президент - Цензор.НЕТ 946
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17.11.2020 18:59
+49
Шо ви зробили зі шмарклею? Покажіть нам його.
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17.11.2020 19:00
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Хотя в статье речь идёт о «больших вызовах перед Украиной» и Дима как бы «решатель актуальных задач», НО не удивлюсь, если он действительно «подсидит» преЗедента...........
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17.11.2020 19:22 Відповісти
Он уже начал. Свой закон о выходе из кризиса с КС. Попытка объединить под себя бегунов из фракции СН и т.д. Розумков получил "добро" сверху.
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17.11.2020 19:26 Відповісти
Вы правы......я как то этот «факт» упустила......
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17.11.2020 19:29 Відповісти
Я просто за этим следил краем глаза.
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17.11.2020 19:35 Відповісти
С детьми не всегда получается нормально(!) новости посмотреть/прочитать.......☹️🙂🙂
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17.11.2020 19:40 Відповісти
Новости посмотреть! Вы мажорка! Просто выспаться Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 9713
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17.11.2020 19:57 Відповісти
❓❗️
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17.11.2020 20:04 Відповісти
Мелкая взяла привычку причапать ночью и кублиться стаскивая одеяло, закидывая ласты на меня и т.д. Ну а в выходные подъём, патамушто - пааапаааа, пошли играть Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 6213 Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 261
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17.11.2020 20:30 Відповісти
Ясненько........Это мы проходим второй раз......😁
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17.11.2020 20:49 Відповісти
Не, ну есть и плюсы, у меня тоже двое, последнее время они предпочитают выносить мозг друг другу Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 2885
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17.11.2020 21:09 Відповісти
Тоже знакомо......😁
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17.11.2020 21:17 Відповісти
И эту степень ему в дурдоме выписали.
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17.11.2020 19:22 Відповісти
Украине не нужен "президент", Украине нужен выборный гетман (верховный главнокомандующий), выбирать должны только военослужащие, гражданская же исполнительная власть в руках правительства (формируемого Радой)!
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Внучеек, а внучеееек!!! А как зовут того немца, от которого я в некоторой степени схожу с ума???
Альцгеймер, бабушка,..Альцгеймер.
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17.11.2020 19:29 Відповісти
Залишилося менше 1200 підписів! Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". Прошу підтримати, поширити та повідомити знайомих https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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17.11.2020 19:30 Відповісти
Срать зебилы хотели на петиции, и не первый раз.
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17.11.2020 19:58 Відповісти
на Майдані потрібно підписи збирати. З шинами.
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17.11.2020 20:53 Відповісти
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал себя "в некоторой степени" уже президентом Источник: https://censor.net/ru/n3231639

Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 80 Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 2330
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17.11.2020 19:31 Відповісти
Він кагбе натякає що диму без вогню не буває.
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17.11.2020 19:31 Відповісти
Шо,решился статью прочитать?
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17.11.2020 20:00 Відповісти
Грохнут они бубочку. Пусть просит Богдана вернуться, может тот убережет
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17.11.2020 19:34 Відповісти
Никто из клоуна не будет мученика делать, пулю на него тратить. А вот посадить самое то, тем более, что этот кретин не ведает, что можно подписывать, а что нельзя.
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18.11.2020 11:44 Відповісти
ага ...и я тоже
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 6183
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17.11.2020 19:35 Відповісти
Звісно що не бути, він же у Ростові.
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17.11.2020 19:45 Відповісти
Сектанты не читатели, сектанты писатели.
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17.11.2020 19:43 Відповісти
- сказала почитательница кловуна...
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17.11.2020 22:21 Відповісти
Мы все президенты))) да зебилы?
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17.11.2020 19:45 Відповісти
ви хоч читаєте нижче заголовка?Чи розуму не вистачає?------"По-українськи моя посада називається "голова парламенту", по-німецьки - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.І хто ж так безграмотно пише?----''Українською,німецькою''
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17.11.2020 20:18 Відповісти
Президент плохо себя чувствует?
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17.11.2020 19:47 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 473
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17.11.2020 19:49 Відповісти
https://youtu.be/hnBuaJDNagU
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17.11.2020 19:53 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 8385
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17.11.2020 20:41 Відповісти
Порошенко еще избрать надо на выборах. А Разумкову достаточно любой отставки Клоуна. хоть как неполноценного, хоть как вредителя, хоть "собственному" желанию
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17.11.2020 19:56 Відповісти
"Он" это кто?
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17.11.2020 20:07 Відповісти
Эти "пару месяцев" еще прожить как-то надо. Реальная движуха начнется после 20.01.21
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17.11.2020 21:50 Відповісти
а що за "двіж"? Якись акт кавєпролітия?
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18.11.2020 01:01 Відповісти
ты везде свой шнобель сунешь?
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18.11.2020 06:48 Відповісти
а ти?
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18.11.2020 10:23 Відповісти
что "а ти"7, на ... иди, шалашовка.
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18.11.2020 10:40 Відповісти
что "а ти"7, на ... иди, шалашовка
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18.11.2020 11:17 Відповісти
На пару місяців. До позачергових виборів Президента.
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17.11.2020 21:47 Відповісти
Вот уж не знаю, что для Украины хуже - слабоумный клоун или потомственный украинофоб. Или так и задумано было
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17.11.2020 19:54 Відповісти
Вирус заполняет вакуум, незаполненный умом.

Раз умков, два умков, три - доктор выходи.

Страну грабят идиоты. Мы, почти, как белорусы.
Скоро поседеем. Или позеленеем.
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17.11.2020 19:55 Відповісти
Чого воно вибрало німецьку коли расєйська його рідна...?)))
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17.11.2020 19:56 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 2007
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17.11.2020 19:57 Відповісти
пишов у сраку, я президент
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17.11.2020 20:06 Відповісти
коли не читають нижче заголовка жінки,я ще можу пояснити.Але коли це роблять чоловіки.....Ну прочитайте,що він насправді казав.
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17.11.2020 20:22 Відповісти
бубочке хватит и этого,шоб всерьез заревновать Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 2432
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17.11.2020 20:43 Відповісти
голбородько так и казав
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17.11.2020 22:11 Відповісти
За зеленой ширмой янелоха пригрелось мерзкое и скользкое ОПЗЖ+мертвечук лайт!

Увидите, что это будет следующий кандидат-подонок, на которого сделают ставку беня,ахметка, мертвечук, пинчук и мордва!
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17.11.2020 20:06 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 1853
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17.11.2020 20:08 Відповісти
Говорят у нас царь ненастоящий и тот Разумков.
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17.11.2020 20:21 Відповісти
Разумков, и тебя вылечат...
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17.11.2020 20:34 Відповісти
Уже пошла грызня пауков в зелёной банке)
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17.11.2020 20:41 Відповісти
О. Точніше обидвоє пріпіздєнти! Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 5417
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17.11.2020 20:45 Відповісти
Подождітє пан Разумков в етой стране як гаварил ваш клован всі презідєнти а черзі ви були за мною через три.
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17.11.2020 20:49 Відповісти
С одной стороны чисто по-человечески и жаль бедного артиста. Привык к бурным аплодисментам, а в новой роли получает только одни оплеухи со всех сторон и по всем частям тела. Ну прямо как лошадь загнанная, в мыле, пришпоренная дерзким ездоком. Но хреново,что при этом страдают интересы государства.
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17.11.2020 20:49 Відповісти
и когда его будут сажать, он прогнусавит, что ни о чем не жалеет.
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18.11.2020 11:49 Відповісти
С удовольствием послушал бы, даже весь процесс по видосику посмотрел бы без отвращения.
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18.11.2020 12:26 Відповісти
хуже не будет
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17.11.2020 20:50 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 2715
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17.11.2020 20:51 Відповісти
Зе-виборці, тим часом, знайшли єфективний спосіб боротьби с корна-вірусом
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 8620
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17.11.2020 20:55 Відповісти
Много его стало. Может, кукловоды его рассматривают как альтернативу на следующих выборах?
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17.11.2020 21:16 Відповісти
Они там все больные манией величия ....
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17.11.2020 21:31 Відповісти
Не зря говорят - "коронный" вирус разъедает мозг.
Зеля предвыборные ролики опять клепает, надеюсь из склепа,
а дураков уже местами президент.

Шо там, из протиковидного фонда на тротуары шо-то осталось?

Или опять по бездорожью в объятия укроеда с добрыми очами?
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17.11.2020 21:44 Відповісти
Ну что ты, конечно! И тебя вылечат...
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17.11.2020 22:00 Відповісти
"По-украински моя должность называется "председатель парламента", по-немецки - "президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net/ru/n3231639
Хххххххххххххххххх
Разумков(если тьі действительно оньій - разумньій), в некоторой степени тебя просто застрелят, если тьі вздумаешь сесть не в свои сани.
Так что сиди на жопе ровно и не рьіпайся
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17.11.2020 22:12 Відповісти
Рано или поздно, даже самых умных людей посещает демон тщеславия.
"Разумков: В некоторой степени я уже президент"

Ох Дима ... Твой папа загремел из ЦК ЛКСМУ за сравнение себя с Макарычем
И ты повторяешь его путь?
Вова эгоцентрик и маниакально подозрителен ...😄🤣
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18.11.2020 00:16 Відповісти
И чего тут читатели так возмущаются и обзывают Диму всякими непотребными словами.
Если выбирать из двух сортов дерьма, то я бы, например, предпочла этого Разумкова в качестве президента, а не зевову.
Этот хоть умный и даже с образованием.
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18.11.2020 00:49 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 6570
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18.11.2020 01:23 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 1219
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18.11.2020 01:25 Відповісти
Разумков: Певною мірою я вже президент - Цензор.НЕТ 9724
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18.11.2020 01:27 Відповісти
Разумков, как бывший рыг гордился тем, что свою компанию вел на русском языке, президент с него получится похлеше яныка.
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18.11.2020 02:06 Відповісти
Заканчивается "вся страна - цирк и всем весело", начинается - "вся страна - ломбард, и последнюю рубашку ищешь".
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18.11.2020 07:53 Відповісти
Надо срочно переименовать главную должность в стране с "президент" на " козел отпущения". Автоматически, количество желающих резко уменьшится. Сейчас это выглядит так: если ты еще не был президентом - то лох последний.
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18.11.2020 07:56 Відповісти
Единожды предав..... Українці відповідальна нація і не вибирають іуд президентами. Та й прикладів подібних в історії України не було, щоб невдалих спікерів президентами обирали. До речі, зверніть увагу, коментарі на сторінці іуди-невдахи відключені. Знає, що громадяни про нього думають.
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18.11.2020 08:51 Відповісти
клоун не парламент, а Рада
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18.11.2020 09:57 Відповісти
В некоторой степени разумков "Зеленый пророссийский понос". нам такого президента и даром не надо!!
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18.11.2020 19:11 Відповісти
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