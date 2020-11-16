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Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, хто виконуватиме обов'язки глави парламенту на час його хвороби. В.о. глави ВР буде віцеречниця Олена Кондратюк.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради Ради.

"Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної Ради, ні навіть голосувати. На минулому тижні мною було видано розпорядження про тимчасове покладання обов'язків на заступницю голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк", - сказав він.

Разумков наголосив, що Кондратюк є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

Також читайте: Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

Як повідомлялося раніше, спікер Верховної Ради Дмитро Разумкова і перший віцеспікер Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.

Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк 01
Фото: сайт "Острів"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Она ничем не хуже клована и "ломбардного барыги".
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16.11.2020 11:51
+3
Да лучше сразу-Жене лысому. Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк - Цензор.НЕТ 3086
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16.11.2020 11:39
+2
Что? Это совковое говно-сралинист заболело?
Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.
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16.11.2020 11:40
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Да лучше сразу-Жене лысому. Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк - Цензор.НЕТ 3086
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16.11.2020 11:39 Відповісти
Что? Это совковое говно-сралинист заболело?
Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.
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16.11.2020 11:40 Відповісти
Заболевший Зеленский должен был передать свои полномочия Разумкову. Разумков передал полномочия какой-то Кондратюк. Т.е. главнокомандующим и и.о. президента у нас теперь какая-то Кондратюк?
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16.11.2020 11:44 Відповісти
Она ничем не хуже клована и "ломбардного барыги".
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16.11.2020 11:51 Відповісти
Із-за "важкого перебігу" хвороби не вистачило сили передати свої повноваження Разумкову, та і сміливості із-за невпевненності в можливих наслідках.
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16.11.2020 11:53 Відповісти
Во время войны и эпидемии вся верхушка самоустранилась от исполнения своих обязанностей. Вопрос: зачем украинцам такой президент и правительство?
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16.11.2020 11:55 Відповісти
Жаль,что у нас все президенты,а не спикеры.За парламентом-я мог присмотреть.Какая разница.. Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк - Цензор.НЕТ 8424 Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк - Цензор.НЕТ 8424
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16.11.2020 12:22 Відповісти
Бджоли також терплять трутнів до певного часу.
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16.11.2020 12:37 Відповісти
Разумкову хватило розуму залишитися дома, а не в "Феофанії".
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16.11.2020 11:48 Відповісти
Это не игрушки,ситуация-напоминает 14г.Безвластие и бардак.
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16.11.2020 16:18 Відповісти
 
 