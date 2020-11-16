Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ
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Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, хто виконуватиме обов'язки глави парламенту на час його хвороби. В.о. глави ВР буде віцеречниця Олена Кондратюк.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради Ради.
"Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної Ради, ні навіть голосувати. На минулому тижні мною було видано розпорядження про тимчасове покладання обов'язків на заступницю голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк", - сказав він.
Разумков наголосив, що Кондратюк є професійною, грамотною та досвідченою людиною.
Як повідомлялося раніше, спікер Верховної Ради Дмитро Разумкова і перший віцеспікер Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.
Фото: сайт "Острів"
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Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.