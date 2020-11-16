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Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы парламента на время его болезни. И.о. главы ВР будет вице-спикер Елена Кондратюк.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Рады.

"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать. На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что Кондратюк является профессиональным, грамотным и опытным человеком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумкова и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заболели COVID-19.

Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк 01
Фото: сайт "Остров"
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Топ комментарии
+4
Она ничем не хуже клована и "ломбардного барыги".
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16.11.2020 11:51
+3
Да лучше сразу-Жене лысому. Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк - Цензор.НЕТ 3086
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16.11.2020 11:39
+2
Что? Это совковое говно-сралинист заболело?
Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.
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16.11.2020 11:40
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Да лучше сразу-Жене лысому. Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк - Цензор.НЕТ 3086
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16.11.2020 11:39 Ответить
Что? Это совковое говно-сралинист заболело?
Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.
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16.11.2020 11:40 Ответить
Заболевший Зеленский должен был передать свои полномочия Разумкову. Разумков передал полномочия какой-то Кондратюк. Т.е. главнокомандующим и и.о. президента у нас теперь какая-то Кондратюк?
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16.11.2020 11:44 Ответить
Она ничем не хуже клована и "ломбардного барыги".
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16.11.2020 11:51 Ответить
Із-за "важкого перебігу" хвороби не вистачило сили передати свої повноваження Разумкову, та і сміливості із-за невпевненності в можливих наслідках.
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16.11.2020 11:53 Ответить
Во время войны и эпидемии вся верхушка самоустранилась от исполнения своих обязанностей. Вопрос: зачем украинцам такой президент и правительство?
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16.11.2020 11:55 Ответить
Жаль,что у нас все президенты,а не спикеры.За парламентом-я мог присмотреть.Какая разница.. Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк - Цензор.НЕТ 8424 Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк - Цензор.НЕТ 8424
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16.11.2020 12:22 Ответить
Бджоли також терплять трутнів до певного часу.
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16.11.2020 12:37 Ответить
Разумкову хватило розуму залишитися дома, а не в "Феофанії".
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16.11.2020 11:48 Ответить
Это не игрушки,ситуация-напоминает 14г.Безвластие и бардак.
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16.11.2020 16:18 Ответить
 
 