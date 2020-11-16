Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк. ДОКУМЕНТ
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы парламента на время его болезни. И.о. главы ВР будет вице-спикер Елена Кондратюк.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Рады.
"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать. На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк", - сказал он.
Разумков подчеркнул, что Кондратюк является профессиональным, грамотным и опытным человеком.
Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумкова и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заболели COVID-19.
Фото: сайт "Остров"
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Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.