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Новости Политика Украины
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зарплата (2303) шахтеры (649) Минэкоэнерго (30)

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млрд грн, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млрд грн, - Минэнерго

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год и выделила дополнительные 1,4 млрд грн на выплату зарплат и погашения задолженности по выплатам перед горняками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Отмечается, что деньги возьмут из обязательных выплат в госбюджет "Нафтогаза" и "Укрнафты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн
********
Каждому!!! На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8697

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3120
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17.11.2020 21:12
+1
Так, а шо 1 тыс. шахтеров по 1400 грн получит? И куда они их натянут?
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17.11.2020 21:12
+1
Интересно , сколько выделили бы из бюджета на зарплаты шахтёрам в донбасс , шоб они и дальше кормили всю Украину ? ))
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17.11.2020 21:14
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А де вугілля ? ...Зін...
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17.11.2020 21:01 Ответить
Что это за копейки, 1,4 млн это зарплаты 1 тыс шахтеров.
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17.11.2020 21:03 Ответить
Так, а шо 1 тыс. шахтеров по 1400 грн получит? И куда они их натянут?
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17.11.2020 21:12 Ответить
Точно, это вообще сотня шахтеров.))
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17.11.2020 21:21 Ответить
На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн
********
Каждому!!! На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8697

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3120
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17.11.2020 21:12 Ответить
Читайте першоджерела.
На зарплати шахтарям виділили 1,4 млрд грн до кінця року

У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідний закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") сьогодні прийняли народні депутати.

Закон сприятиме також поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.

Джерело коштів - обов'язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на ******* інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.
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17.11.2020 21:13 Ответить
Читаю
На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7887
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17.11.2020 22:20 Ответить
Интересно , сколько выделили бы из бюджета на зарплаты шахтёрам в донбасс , шоб они и дальше кормили всю Украину ? ))
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17.11.2020 21:14 Ответить
их всегда дотировали из госбюджета, даже если угля и нет. Им все обязаны они самые бедные.
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17.11.2020 21:20 Ответить
Да не они ,а руководство шахт,проще получать дотации, чем думать головой,как увеличить добычу угля.
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17.11.2020 21:43 Ответить
бубачка в феофании за день больше денег на таблетки прожирает.
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17.11.2020 21:55 Ответить
Ілі на порошок. Із коксующєгося угля. На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго - Цензор.НЕТ 6508
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17.11.2020 22:24 Ответить
Це інвестиції в бідність. Дякуючи тим же ж шахтарям вибудувалась так звана донбаська еліта.
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18.11.2020 06:47 Ответить
ну если у нас в Украине шахтеров всего четверо, те что на фото, то сумма приличная.......
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18.11.2020 08:17 Ответить
а если их не дай Бог болье двадцати, то это , катастрофа
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18.11.2020 08:19 Ответить
А где и чем измазал морду правый на фото , если у него такой чистый намордник ?
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18.11.2020 10:41 Ответить
 
 