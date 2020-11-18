На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млрд грн, - Минэнерго

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год и выделила дополнительные 1,4 млрд грн на выплату зарплат и погашения задолженности по выплатам перед горняками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Отмечается, что деньги возьмут из обязательных выплат в госбюджет "Нафтогаза" и "Укрнафты".

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