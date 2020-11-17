1 094 16
На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2020 рік і виділила додаткові 1,4 млн грн на виплату зарплат і погашення заборгованості по виплатах перед гірниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Зазначається, що гроші візьмуть з обов'язкових виплат до держбюджету "Нафтогазу" і "Укрнафти".
Топ коментарі
+3 nehohо
показати весь коментар17.11.2020 21:12
+1 Злий Грицько
показати весь коментар17.11.2020 21:12
+1 Вова Зименский
показати весь коментар17.11.2020 21:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
********
Каждому!!!
На зарплати шахтарям виділили 1,4 млрд грн до кінця року
У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідний закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") сьогодні прийняли народні депутати.
Закон сприятиме також поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.
Джерело коштів - обов'язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.
Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.
В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на ******* інноваційні центри.
Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.