На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго

Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2020 рік і виділила додаткові 1,4 млн грн на виплату зарплат і погашення заборгованості по виплатах перед гірниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зазначається, що гроші візьмуть з обов'язкових виплат до держбюджету "Нафтогазу" і "Укрнафти".

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