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На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго

Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2020 рік і виділила додаткові 1,4 млн грн на виплату зарплат і погашення заборгованості по виплатах перед гірниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зазначається, що гроші візьмуть з обов'язкових виплат до держбюджету "Нафтогазу" і "Укрнафти".

Читайте також: Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець
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Топ коментарі
+3
На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн
********
Каждому!!! На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8697

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3120
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17.11.2020 21:12
+1
Так, а шо 1 тыс. шахтеров по 1400 грн получит? И куда они их натянут?
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17.11.2020 21:12
+1
Интересно , сколько выделили бы из бюджета на зарплаты шахтёрам в донбасс , шоб они и дальше кормили всю Украину ? ))
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17.11.2020 21:14
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А де вугілля ? ...Зін...
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17.11.2020 21:01 Відповісти
Что это за копейки, 1,4 млн это зарплаты 1 тыс шахтеров.
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17.11.2020 21:03 Відповісти
Так, а шо 1 тыс. шахтеров по 1400 грн получит? И куда они их натянут?
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17.11.2020 21:12 Відповісти
Точно, это вообще сотня шахтеров.))
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17.11.2020 21:21 Відповісти
На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн
********
Каждому!!! На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8697

На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млн грн, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3120
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17.11.2020 21:12 Відповісти
Читайте першоджерела.
На зарплати шахтарям виділили 1,4 млрд грн до кінця року

У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідний закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") сьогодні прийняли народні депутати.

Закон сприятиме також поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.

Джерело коштів - обов'язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на ******* інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.
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17.11.2020 21:13 Відповісти
Читаю
На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7887
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17.11.2020 22:20 Відповісти
Интересно , сколько выделили бы из бюджета на зарплаты шахтёрам в донбасс , шоб они и дальше кормили всю Украину ? ))
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17.11.2020 21:14 Відповісти
их всегда дотировали из госбюджета, даже если угля и нет. Им все обязаны они самые бедные.
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17.11.2020 21:20 Відповісти
Да не они ,а руководство шахт,проще получать дотации, чем думать головой,как увеличить добычу угля.
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17.11.2020 21:43 Відповісти
бубачка в феофании за день больше денег на таблетки прожирает.
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17.11.2020 21:55 Відповісти
Ілі на порошок. Із коксующєгося угля. На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго - Цензор.НЕТ 6508
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17.11.2020 22:24 Відповісти
Це інвестиції в бідність. Дякуючи тим же ж шахтарям вибудувалась так звана донбаська еліта.
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18.11.2020 06:47 Відповісти
ну если у нас в Украине шахтеров всего четверо, те что на фото, то сумма приличная.......
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18.11.2020 08:17 Відповісти
а если их не дай Бог болье двадцати, то это , катастрофа
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18.11.2020 08:19 Відповісти
А где и чем измазал морду правый на фото , если у него такой чистый намордник ?
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18.11.2020 10:41 Відповісти
 
 