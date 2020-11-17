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Турция направляет военнослужащих в Азербайджан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция направляет военнослужащих в Азербайджан

Депутаты парламента Турции одобрили предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу", информирует Цензор.НЕТ.

Большинство депутатов поддержали проект указа за подписью турецкого президента.

В документе говорится о работе Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - сказано в тексте документа.

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Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

Срок действия миссии определен одним годом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Русня будет пробовать бодаться с Турками на Кавказе. Спираль истории совершила очередной оборот. В этот раз, если судить по инфе, доступной простым смертным, Турки имеют full house при полном банке. А русня блефует.
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17.11.2020 21:51
+31
шоб иваны не скучали)))
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17.11.2020 21:48
+30
Вот это и есть настоящие миротворцы !
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17.11.2020 21:47
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Не "направлает", а має законне право це зробити.
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17.11.2020 21:46 Ответить
Вот это и есть настоящие миротворцы !
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17.11.2020 21:47 Ответить
Скоро на экранах хит сезона - "война миротворцев!" Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 4059
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17.11.2020 21:55 Ответить
шоб иваны не скучали)))
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17.11.2020 21:48 Ответить
Надо с Турцией дружить. Азербайджан 30 лет с США и Францией Минскими угодами морочился, пока не выкинул Штаты с лягушатниками на мороз.
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17.11.2020 21:50 Ответить
Лучше с монголами !
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17.11.2020 21:55 Ответить
Кстати, московиты с Монголией уже рассчитались по задержке выплат по ясаку, с процентами за 700 лет?
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17.11.2020 21:58 Ответить
Сплюньте. Татар они уже отгеноцидили, хоть про монголов мясникам не напоминайте. Пусть живут люди.
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17.11.2020 22:06 Ответить
Так русня и Гиреям торчит неслабо. С 18-го века неуплаты по ясаку плюс проценты.
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17.11.2020 22:08 Ответить
О, и кацапопоклонник уже прискакал...
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18.11.2020 07:24 Ответить
У монголов сильна подводная авиация !
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17.11.2020 22:09 Ответить
Самая сильная подводная авиация - у вкс рф. Кузю и Рогозина спросите
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17.11.2020 22:11 Ответить
В кацапских летописях, сказках и других письменных источниках нет ни слова о монголах. Наверное поэтому им и не мстят.
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17.11.2020 22:23 Ответить
Монголы на Руси (по расстоянию и степени развития) равнозначно что чукчи с Аляски ходили империи майя и инков на деньги выставлять.
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17.11.2020 22:41 Ответить
тому що вони касапи тобто і є одним і племен монголів. славянством там і не пахне.
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18.11.2020 00:00 Ответить
Тому, що вони і є ті монголи, тільки їх в ті часи називали хинови. Монголів було мало, всі війська для завоювання нових територій були з тих, кого завоювали. Першість була у ******** хинови, имосковитів, які себе назвили росіянами.
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18.11.2020 08:33 Ответить
Тридцять років тому у Монголії було всього 2 млн жителів. Вони пояснюють це тим, що більшість чоловіків пішли в лами до монастирів, і тому населення скоротилося.
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18.11.2020 11:02 Ответить
Щось мені підсказує що буде там ще заруба...Кацапня ж не може без провокацій а турки то не терпіли..
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17.11.2020 21:51 Ответить
Хрен у ихтамнет получится!!!
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17.11.2020 21:51 Ответить
Русня будет пробовать бодаться с Турками на Кавказе. Спираль истории совершила очередной оборот. В этот раз, если судить по инфе, доступной простым смертным, Турки имеют full house при полном банке. А русня блефует.
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17.11.2020 21:51 Ответить
не! не так!.. Русня поганая это оккупанты в Карабахе!..
а миротворческие войска Турции это защита от поганой русни!
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17.11.2020 21:54 Ответить
Ждем присяги от Кадырова новому турецкому хозяину.
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17.11.2020 21:57 Ответить
рамзанка дыров - вне закона по Шариату. Давно.
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17.11.2020 22:00 Ответить
Объясни
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17.11.2020 23:09 Ответить
его пока еще в мацкве неплохо кормят...а вот как снимут с довольствия-тады ой Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 2248
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17.11.2020 22:00 Ответить
Кадиров хіба чистокровний чеченець? Не схоже.
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18.11.2020 11:06 Ответить
Кадыров помесь с русней... Он из самого грязного тейпа.
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18.11.2020 14:51 Ответить
Шо мне не нравица так это то что Турция заходит на 1 год, а рашисты на 5 лет с автоматическим продлением..это как то не очень.
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17.11.2020 21:59 Ответить
ну эт временно ..- как и бер Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 2932 Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 3859 еменность..
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17.11.2020 22:10 Ответить
За один год на рынке нефти всё может изменится за один день . ))
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17.11.2020 22:12 Ответить
Нефть - это ламповый телевизор ! Вам нужен ламповый телевизор ?8
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17.11.2020 22:18 Ответить
а хто дає росії 5 років на наявність як країни? оптимістични й варіант.
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18.11.2020 00:02 Ответить
Нема мови... То вже назавжди.
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18.11.2020 11:07 Ответить
"Градам" от }{уйла будет спокойнее под надзором "Байрактаров"... Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 7779
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17.11.2020 22:03 Ответить
От вам кацапы и будет в очке постоянный турецкий огонь !!!
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17.11.2020 22:08 Ответить
Реалии современного Мироустройства.россия ввела кучу техники с большими Стволами, - А Турция мотивированных солдат, - и Операторов подальше от любопытных Глаз. Разные подходы и в итоге и Результат Разительный.Вот Так, а не просто , - Перестать стрелять, а дальше Туман в голове стратега.
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17.11.2020 22:24 Ответить
надвигаеться большая драка, руцких будет избивать, но с растояния с воздуху.
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17.11.2020 22:25 Ответить
У рузькаго міра почався ритуал "обрізання" стратегічних територій. Прибалтика, Грузія, Україна, Сирія, Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Молдова. Не здивуюсь, якщо наступного року паРаша посиплеться з середини. Ознаки початку цього процесу вже є. Їх тільки сліпий не бачить.
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17.11.2020 22:27 Ответить
Надеюсь кацапи умоются кровью.
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17.11.2020 22:36 Ответить
надеюсь с новыми дронами они поедут
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17.11.2020 22:43 Ответить
Але, головна проблема паРаші полягає в тому, що їй у спину цілиться Китай. А у цієї акули апетит дуже великий. Китай не обмежиться тільки Далеким Сходом, Сибір значно смачніший шматок для перенаселеного Китаю. І все це під самим боком Китаю. Он скільки паРаші потрібно закривати стратегічних дірок. А де сил набратися, не питали себе?

Ось така фігня, малятки. І це тільки початок розвалу останньої монголоїдної імперії. Усім є над чим подумати. Особливо над тим, до куди можуть зайти китайці в цьому розвалі.
"Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее...".
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17.11.2020 22:54 Ответить
Китай помаленьку, без військових дій гарно і послідовно переселяється на територію мордора. Там вони закріпилися навічно. Ще пару років і можуть проводити референдум за створення "Новокитаю" і ніхто їм не скаже, що це не їх територія. Підіжме старий ботоксний свій хвіст і поїде підписувати якийсь договір на передачу земель в аренду на 50 чи 100 років, щоб зберегти свою морду перед своїми терористами.
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18.11.2020 08:40 Ответить
іскандери уже не сміються,грають на балалайках, Байрактарів веселять.
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17.11.2020 22:58 Ответить
Ну то й що? Ключове питання - де буде дислокація турецьких вояків. Впевнений, що точно не в Карабасі Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан - Цензор.НЕТ 1054 Турків можна було впустити й без війни. Факт той, що в Карабасі будуть тільки росіяни. І замість вірменської окупації Азербайджан отримав російську. Турки не будуть воювати з Росією за Азербайджан. Тим більше вони члени НАТО.

США теж направляли в Україну своїх військових у Яворів чи в Очаків. Але не на Донбас.
Ті, хто розглядає нинішню ситуацію як перемогу Туреччини - просто не розуміють, про що вони говорять. Туреччина взагалі не гравець. Перемогу отримала тільки Москва.

От блискуча оцінка Портникова: https://www.youtube.com/watch?v=jaSlBsZwXAo
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17.11.2020 22:59 Ответить
ШАНОВНИЙ! Кремль на півдні Закавказзя програв свій безумовний стратегічний вплив в цілому регіоні. До конфлікту Кремль мав у Вірменії свою військову базу і керований уряд, підпорядкований кремлівській політиці. Після поразки Вірменії у війні з Азербайджаном Росія втратила контроль над Карабахом і його стратегічними автошляхами, разом із залізничним сполученням, Росія зараз в очах вірменів сприймається зрадницею російсько-вірменських домовленостей 1992 року. Азербайджан повністю відходить у сферу впливу Турції. Турція запроваджуєт в Азербайджані свою військову миротворчу місію, яка буде захищати інтереси Азербайджану. Отже, паРаша повністю втрчає вплив на Азербайджан, передаючи його Турції і частково - на Вірменію, роблячи її фактично військовою базою Росії без найменшого урахування вірменських національних інтересів. Скільки буде терпіти Вірменія таке зухвальне приниження з боку Кремля нам лишається тільки здогадуватися. Але домінуючого положення в регіоні у Росії вже немає. Немає у неї і надто впливових позицій в цьому регіоні.

Отже, хто програв у цій війні? А хто у ній виграв? Переможці хитро мовчать. А переможені надто нервово "пишаються" своїми "досягненнями".
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17.11.2020 23:33 Ответить
Ви не можете збагнути, що розгром Вірменії насправді був договорняком Алієва з Москвою за участю Туреччини. І азербайджанці просунулися рівно настільки, наскільки дозволила Москва. Саме тому вони зупинилися в Шуші, а не захопили весь Карабах. Ваша оцінка - повністю безглузда і наповнена помилками.
1. Уряд Пашиняна не був проросійським. Саме тому Росія відмовилася допомагати Вірменії - покарати вірменів за скидання Саргсяна у 2018 р.
2. Росія ні над чим не втратила контроль. Вона є гарантом як вірменів Карабаху, так і траси через Вірменію у Нахічевань.
3. Плювати, зрадила Росія Вірменію чи ні. Сигнал чіткий - щоб повернути контроль за Карабахом вірмени мають обрати проросійський уряд.
4. Які турецькі миротворці? Ви читали, що я писав? Якщо Туреччина матиме свою базу в Азербайджані - це НЕ миротворці. Миротворці - на лінії зіткнення в Карабасі і вони тільки російські. Якщо турки захочуть туди увійти, то на це має дати згоду Москва, а не Баку. А Москва згоду не дасть.
5. Раша не втрачає, а нарощує вплив на Азербайджан, бо якщо Азербайджан буде себе погано поводити, Москва може спровокувати війну з Баку, як у 2008 р. спровокувала війну з Грузією.
6. Путіну взагалі не цікаво, як до нього ставиться народ Вірменії чи Азербайджану. Головне, щоб уряди цих країн діяли по його вказівках.
7. Я терпіти не можу Росію, але в неї зараз безліч варіантів. Шанс на втрату впливу Росії є тільки у разі внутрішньополітичного послаблення у самому Кремлі. А так у Москви тепер дві маріонетки на Кавказі. І Грузія в дуже паскудному становищі.
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18.11.2020 09:25 Ответить
Я б не був таким упевненим в тому, що турки погодяться грати роль весільних генералів у Азербайджані. І де вони будуть знаходитись на території Азербайджану чи на лінії зіткнення в Карабасі, ще вилами по воді писано, пожиємо, побачимо.
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18.11.2020 00:15 Ответить
Якщо турки захочуть увійти в Карабах, вони будуть про це домовлятися з Москвою, а не з Баку. Прикольно, коли дві держави домовляються за спиною третьої, де розмістити свої війська на її території.
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18.11.2020 09:27 Ответить
Як показує історія відносин Туреччини і косорилії, ні в Сирії, ні в Лівії Ердоган з кацапами "домовлявся" так собі. То літак зіб'ють, то колону Вагнерівців розхерачать. Чому Азербайджан має бути виключенням? Тим більше, що Ердоган - азербайджанець.
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18.11.2020 10:58 Ответить
Вот и случилось то,что кацапня боялась.
Войска НАТО на территории бывшего совка
Пупкин это приближает всеми силами.
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18.11.2020 01:27 Ответить
Турецкие войска и авиация уже с полгода находятся в Нахчеванской части Азербайджана, которая отделена от остальной азербайджанской территории Арменией. Нахчеванская область граничит с Турцией, остальной Азербайджан - нет. Поэтому у Турции раньше не было никакой возможности перебросить свои войска в основную часть Азербайджана. Армения бы никогда не допустила, Иран тоже против перемещения турецких войс в Азербайджан через свою территорию. Зато теперь Турция получит официально возможность на основе договора перемещать своих военных на основную территорию Азербайджана под видом миротворческой миссии, а уж какое количество войск и вооружения она туда направит, это уже другой вопрос
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18.11.2020 01:58 Ответить
Ситуация, которая сложилась за 30 лет на Кавказе в пользу Пуйла, рухнула буквально за одну неделю, и теперь, Сказочный лихорадочно пытается наладить "новый порядок". Можно биться об заклад, что он сам еще не осознает: как это все будет красиво выглядеть. В его плешивой бошке еще не полностью сложились все пазлы, - и вряд ли уже сложатся, т.к. там нарисовалась Турция с ее Bayraktar TB2, во всей своей исполинской красе! Недаром все сми ( и Цензор не стал для меня приятным исключением) публиковали договор по НКР, без ****** Эрдогана и его чудодейственных Bayraktar TB2. Я представляю себе, как на впечатлительных рабов из РФ, мог бы напасть лихой Кондратий, если б такой договорняк, вдруг, ввалили им по голове в эфире космические пропагандоны, типо: Шапиро или Секелева. А так смогли смикшировать удар, разными способами накладок.
К чему приведет творчество на кавказе двух сходных режимов - Пуйла и ****** Эрдогана - можно только догадываться. Турок, вдохновленный победой своих Bayraktar TB2, будет пытаться создавать свою картину маслом. У Пуйла - цель ему помешать, посему он отправляет в бочках черный деготь, в виде касапов (мясников), чтоб нарисовать свои черные квадраты. Всего лишь...
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18.11.2020 04:21 Ответить
Мордор на свої старі корита вивісив прапори московії, щоб задавити своїм "вялічієм", що мол ми тут і не чіпати. Але ті часи вже пройшли, ніхто їх не боїться і вся їх моща тільки в телевізорі і звичайно наявністю ядерної зброї. Заведеня Турцією своїх військових нам каже про те, що не все так прозрачно і не до кінця є домовленості і звичайно, що московитам ніхто не вірить. Для Азербайджана саме головне наявність турків на своїй території - що москалі почнуть виконувати функції близькі до миротворчих. Бо кацапи будуть знати, що над головою десь там в небі їх смерть і також знають, що їх РЕПи не такі надійні, як про них пишуть.
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18.11.2020 08:53 Ответить
Як показує історія відносин Туреччини і косорилії, ні в Сирії, ні в Лівії Ердоган з кацапами "домовлявся" так собі. То літак зіб'ють, то колону Вагнерівців розхерачать. Чому Азербайджан має бути виключенням? Тим більше, що Ердоган - азербайджанець.
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18.11.2020 10:59 Ответить
 
 