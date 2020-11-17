Турция направляет военнослужащих в Азербайджан

Депутаты парламента Турции одобрили предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу", информирует Цензор.НЕТ.

Большинство депутатов поддержали проект указа за подписью турецкого президента.

В документе говорится о работе Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - сказано в тексте документа.

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Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

Срок действия миссии определен одним годом.