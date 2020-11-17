Турция направляет военнослужащих в Азербайджан
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Депутаты парламента Турции одобрили предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу", информирует Цензор.НЕТ.
Большинство депутатов поддержали проект указа за подписью турецкого президента.
В документе говорится о работе Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - сказано в тексте документа.
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Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.
Срок действия миссии определен одним годом.
Пожалуйста, подождите...
а миротворческие войска Турции это защита от поганой русни!
Ось така фігня, малятки. І це тільки початок розвалу останньої монголоїдної імперії. Усім є над чим подумати. Особливо над тим, до куди можуть зайти китайці в цьому розвалі.
"Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее...".
США теж направляли в Україну своїх військових у Яворів чи в Очаків. Але не на Донбас.
Ті, хто розглядає нинішню ситуацію як перемогу Туреччини - просто не розуміють, про що вони говорять. Туреччина взагалі не гравець. Перемогу отримала тільки Москва.
От блискуча оцінка Портникова: https://www.youtube.com/watch?v=jaSlBsZwXAo
Отже, хто програв у цій війні? А хто у ній виграв? Переможці хитро мовчать. А переможені надто нервово "пишаються" своїми "досягненнями".
1. Уряд Пашиняна не був проросійським. Саме тому Росія відмовилася допомагати Вірменії - покарати вірменів за скидання Саргсяна у 2018 р.
2. Росія ні над чим не втратила контроль. Вона є гарантом як вірменів Карабаху, так і траси через Вірменію у Нахічевань.
3. Плювати, зрадила Росія Вірменію чи ні. Сигнал чіткий - щоб повернути контроль за Карабахом вірмени мають обрати проросійський уряд.
4. Які турецькі миротворці? Ви читали, що я писав? Якщо Туреччина матиме свою базу в Азербайджані - це НЕ миротворці. Миротворці - на лінії зіткнення в Карабасі і вони тільки російські. Якщо турки захочуть туди увійти, то на це має дати згоду Москва, а не Баку. А Москва згоду не дасть.
5. Раша не втрачає, а нарощує вплив на Азербайджан, бо якщо Азербайджан буде себе погано поводити, Москва може спровокувати війну з Баку, як у 2008 р. спровокувала війну з Грузією.
6. Путіну взагалі не цікаво, як до нього ставиться народ Вірменії чи Азербайджану. Головне, щоб уряди цих країн діяли по його вказівках.
7. Я терпіти не можу Росію, але в неї зараз безліч варіантів. Шанс на втрату впливу Росії є тільки у разі внутрішньополітичного послаблення у самому Кремлі. А так у Москви тепер дві маріонетки на Кавказі. І Грузія в дуже паскудному становищі.
Войска НАТО на территории бывшего совка
Пупкин это приближает всеми силами.
К чему приведет творчество на кавказе двух сходных режимов - Пуйла и ****** Эрдогана - можно только догадываться. Турок, вдохновленный победой своих Bayraktar TB2, будет пытаться создавать свою картину маслом. У Пуйла - цель ему помешать, посему он отправляет в бочках черный деготь, в виде касапов (мясников), чтоб нарисовать свои черные квадраты. Всего лишь...