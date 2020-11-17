Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Депутати парламенту Туреччини схвалили пропозицію президента країни Реджепа Таїпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан.
Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ.
Більшість депутатів підтримали проєкт указу за підписом турецького президента.
У документі йдеться про роботу Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню в Нагірному Карабасі.
"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі у світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено у відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", - сказано в тексті документа.
Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії визначатимуться Адміністрацією президента Туреччини.
Термін дії місії визначено одним роком.
Будь ласка, зачекайте...
а миротворческие войска Турции это защита от поганой русни!
Ось така фігня, малятки. І це тільки початок розвалу останньої монголоїдної імперії. Усім є над чим подумати. Особливо над тим, до куди можуть зайти китайці в цьому розвалі.
"Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее...".
США теж направляли в Україну своїх військових у Яворів чи в Очаків. Але не на Донбас.
Ті, хто розглядає нинішню ситуацію як перемогу Туреччини - просто не розуміють, про що вони говорять. Туреччина взагалі не гравець. Перемогу отримала тільки Москва.
От блискуча оцінка Портникова: https://www.youtube.com/watch?v=jaSlBsZwXAo
Отже, хто програв у цій війні? А хто у ній виграв? Переможці хитро мовчать. А переможені надто нервово "пишаються" своїми "досягненнями".
1. Уряд Пашиняна не був проросійським. Саме тому Росія відмовилася допомагати Вірменії - покарати вірменів за скидання Саргсяна у 2018 р.
2. Росія ні над чим не втратила контроль. Вона є гарантом як вірменів Карабаху, так і траси через Вірменію у Нахічевань.
3. Плювати, зрадила Росія Вірменію чи ні. Сигнал чіткий - щоб повернути контроль за Карабахом вірмени мають обрати проросійський уряд.
4. Які турецькі миротворці? Ви читали, що я писав? Якщо Туреччина матиме свою базу в Азербайджані - це НЕ миротворці. Миротворці - на лінії зіткнення в Карабасі і вони тільки російські. Якщо турки захочуть туди увійти, то на це має дати згоду Москва, а не Баку. А Москва згоду не дасть.
5. Раша не втрачає, а нарощує вплив на Азербайджан, бо якщо Азербайджан буде себе погано поводити, Москва може спровокувати війну з Баку, як у 2008 р. спровокувала війну з Грузією.
6. Путіну взагалі не цікаво, як до нього ставиться народ Вірменії чи Азербайджану. Головне, щоб уряди цих країн діяли по його вказівках.
7. Я терпіти не можу Росію, але в неї зараз безліч варіантів. Шанс на втрату впливу Росії є тільки у разі внутрішньополітичного послаблення у самому Кремлі. А так у Москви тепер дві маріонетки на Кавказі. І Грузія в дуже паскудному становищі.
Войска НАТО на территории бывшего совка
Пупкин это приближает всеми силами.
К чему приведет творчество на кавказе двух сходных режимов - Пуйла и ****** Эрдогана - можно только догадываться. Турок, вдохновленный победой своих Bayraktar TB2, будет пытаться создавать свою картину маслом. У Пуйла - цель ему помешать, посему он отправляет в бочках черный деготь, в виде касапов (мясников), чтоб нарисовать свои черные квадраты. Всего лишь...